ИИ агентите, сигурността на дроновете и човешката отговорност са сред темите на коледната среща на КиберКЛУБ

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На 1 декември КиберКЛУБ ще събере специалисти и ентусиасти на Кибер Коледа'26 за разговор за сигурността на технологиите, които все по-често действат от наше име. Темата на вечерта ще е "HUMAN OUT OF THE LOOP?" поставя въпроса кой носи отговорност, когато една система получи правото да действа самостоятелно, и кой може да се намеси навреме.

"Разликата между ИИ асистент, който предлага съвети, и ИИ агент, който може да го изпълни, е много важна за киберсигурността. Колкото по-сериозни са последствията, толкова по-важно е човек да може да провери решението и при нужда да го спре", споделя Антон Пулийски от КиберКЛУБ.

Една от темите в програмата е кодът, създаден с ИИ, който може да работи при първия тест, но ако влезе в реална система без инженерен преглед, пропуск в него може да отвори път към пробив. Друг акцент са дроновете, където този въпрос излиза извън екрана. Публиката ще научи как спасителните екипи използват дронове, за да откриват хора, и как самите устройства могат да бъдат атакувани, включително с помощта на ИИ. Срещите с производители на български дронове ще дадат възможност да се обсъди как сигурността може да се заложи още при проектирането.

Възможността за навременна намеса зависи и от човека зад устройството. Затова в програмата е включена и тема за биофийдбека и как той може да се използва за трениране на концентрацията и реакциите под напрежение.

Организаторите очакват над 600 участници. КиберКЛУБ ще представи новите си инициативи за общността през 2027, а вечерта ще продължи с интерактивни игри с публиката, традиционния нетуъркинг и коледни подаръци.

Събитието ще се проведе на 1 декември 2026 г. от 19:00 ч. в Интерпред - СТЦ. Регистрацията е безплатна и може да се направи тук >>>