Колко струват Office 2024 и Windows 11 Pro по време на Black Friday
Какво включват двата продукта и за кого са подходящи при обновяване на компютъра
Днес е Black Friday, а офертите на Godeal24 вече са активни. MS Office 2024 Professional се предлага за 21.27€, а Windows 11 Pro струва 12.25€ – най-ниските цени, които търговецът е предлагал за двата продукта през тази година. Промоционалните цени са валидни за ограничен период, така че ако някой от двата продукта е в списъка ви с желани надстройки, днес е подходящият момент да действате.
Office 2024 Professional на най-ниската цена за годината
Office заслужава мястото си на компютъра благодарение на задачите, които изпълняваме всеки ден. Word помага при създаването и форматирането на документи, Excel подрежда бюджетите и изчисленията, PowerPoint превръща информацията в ясни презентации, а Outlook обединява имейлите и срещите ви. Независимо дали пишете доклад, организирате разходи или подготвяте презентация, MS Office 2024 Professional предлага познати настолни приложения в самостоятелен пакет. След инсталиране и активиране основните функции работят и с локални файлове офлайн, така че работата ви не зависи от постоянна интернет връзка. На цена от 21.27€ това е най-ниската цена, на която Godeal24 е предлагал продукта през тази година.
- MS Office 2024 Professional Plus - 1 PC – 21.27€
- MS Office 2024 Professional Plus - 3 PCs – 60.27€ (Only 20.09€/PC)
- MS Office 2024 Professional Plus - 5 PCs – 94.27€ (Only 18.85€/PC)
- MS Office 365 Account - 5 Devices - 1 Year – 35.99€
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC – 25.27€
- MS 365 Personal for 1 Year – 78.99€ (Reg.99€)
- MS 365 Family for 1 Year – 98.99€ (Reg.129€)
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 98.00€
Windows 11 Pro: практична надстройка за 12.25€
Windows 11 Pro добавя полезни функции за организация и сигурност към съвместим компютър. Snap Layouts ви позволява да държите даден документ до материалите, които проучвате, а виртуалните десктопи разделят различните проекти. Приложението Copilot предлага AI помощ при съставяне на текстове, генериране на идеи и обясняване на непознати теми.
- Windows 11 Professional Key – 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys – 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys – 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys – 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Windows 11 Home Key – 12.15€
- Windows 10 Professional Key – 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys – 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys – 34.15€ (only 6.83€/Key)
- Windows 10 Home – 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys – 14.45€ (only 7.24€/ Key)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
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- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro - Bundle – 31.95€
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro - Bundle – 31.85€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 35.19€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro - Bundle – 35.09€
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- Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€
- SeekFast for PC/Mac - Personal/ Lifetime – 27.99€
- EaseUS PDF Editor - Lifetime – 39.98€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 30.00€
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- Windows 10 Professional - 50 keys – 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys – 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys – 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys – 750.00€ (7.5€/key)
Black Friday идва само веднъж годишно, а тези цени са валидни единствено докато продължава промоцията. Възползвайте се от най-ниските цени за годината, преди разпродажбата да приключи.
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Цените подлежат на промяна
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