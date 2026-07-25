Лятна сделка: пълен Office пакет + Windows 11 Pro за под 32€
Всичко необходимо за продуктивна работа — с код GG62 и доживотен достъп
По-продуктивният работен ден започва с правилните инструменти. Това лято Godeal24 предлага Microsoft Office 2024 Professional за 16.99€ и Windows 11 Pro за 12.25€, като и двата продукта са с доживотен лиценз. Плащате еднократно и използвате софтуера без месечни такси.
MS Office 2024 Professional - най-новият ъпгрейд за продуктивност
MS Office 2024 Professional обединява Word, Excel, PowerPoint и Outlook в пакет, създаден да улесни ежедневната работа. Новата версия предлага по-бърза работа, по-изчистен интерфейс и подобрени инструменти за създаване на документи, обработка на данни, презентации и управление на електронната поща.
Word помага за по-бързо създаване и редактиране на документи, Excel предлага по-прецизни инструменти за анализ и визуализация на данни, PowerPoint улеснява изготвянето на професионални презентации, а Outlook обединява имейли, календар и контакти в едно приложение. Благодарение на еднократната покупка няма абонаментни такси, а лицензът остава ваш завинаги.
Microsoft Office
- MS Office 2024 Professional Plus - 1 PC - 16.99€
- MS Office 2024 Professional Plus - 3 PCs - 39.99€ (Only 13.33€/PC)
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 28.28 €
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 49.99€
- MS Office 2021 Professional Plus - 2 Keys - 54.25€ (Only 27.13€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 3 Keys - 76.25€ (Only 25.42€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 5 PCs - 124.00€ (Only 24.80€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 1 PC - 24.75€
- MS Office 2024 Home for PC/Mac - 119.99€
Windows 11 Pro - по-бърза, по-умна и готова за AI ерата
Само за 12.25€ Windows 11 Pro предлага модерна операционна система с функции, които улесняват ежедневната работа. AI-подпомогнатото търсене намира файлове и настройки за секунди, Voice Access позволява управление с глас, а Snap Layouts и виртуалните десктопи правят работата с няколко приложения едновременно по-удобна и организирана.
Освен новите AI възможности, Windows 11 Pro предлага подобрена сигурност, по-висока производителност и оптимизация за съвременния хардуер.
Windows
- Windows 11 Professional Key - 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Windows 11 Home Key - 12.15€
- Windows 10 Professional Key - 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.15€ (only 6.83€/Key)
- Windows 10 Home - 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys - 14.45€ (only 7.24€/ Key)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC - 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC - 12.25€
До 62% отстъпка с код GG62
Ако искате да обновите едновременно операционната система и офис пакета си, Godeal24 предлага пакетни оферти с до 62% отстъпка при използване на промокод GG62.
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro - Bundle - 31.25€
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro - Bundle - 31.15€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 37.29€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro - Bundle - 37.99€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 34.20€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 31.64€
Work Smarter with More PC Tools
- EaseUS Data Recovery Wizard - Lifetime - 79.98€
- EaseUS PDF Editor - Lifetime - 39.98€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime - 30.00€
- Ashampoo PDF Pro 5 - 29.99€
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime - 21.99€
Wholesale оферти
За бизнес клиенти и партньори Godeal24 предлага и пакетни лицензи на преференциални цени.
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1200.00€ (24€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2300.00€ (23€/key)
Още инструменти за вашия компютър
Освен лицензите за Microsoft Office и Windows, Godeal24 предлага и решения за възстановяване на данни, редактиране на PDF файлове, изтегляне на видео съдържание и други полезни приложения.
AI услуги с Keysfan.ai
Godeal24 развива и платформата Keysfan.ai, която обединява водещи AI модели, включително OpenAI GPT-5.5 и Anthropic Claude, в единен API. Новите потребители могат да се регистрират и да получат $5 бонус кредит.
Всички лицензи се доставят дигитално по имейл почти веднага след покупката. Godeal24 предлага денонощна техническа поддръжка, съдействие при активиране на продуктите и следпродажбено обслужване.
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