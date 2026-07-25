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По-продуктивният работен ден започва с правилните инструменти. Това лято Godeal24 предлага Microsoft Office 2024 Professional за 16.99€ и Windows 11 Pro за 12.25€, като и двата продукта са с доживотен лиценз. Плащате еднократно и използвате софтуера без месечни такси.

MS Office 2024 Professional - най-новият ъпгрейд за продуктивност

MS Office 2024 Professional обединява Word, Excel, PowerPoint и Outlook в пакет, създаден да улесни ежедневната работа. Новата версия предлага по-бърза работа, по-изчистен интерфейс и подобрени инструменти за създаване на документи, обработка на данни, презентации и управление на електронната поща.

Word помага за по-бързо създаване и редактиране на документи, Excel предлага по-прецизни инструменти за анализ и визуализация на данни, PowerPoint улеснява изготвянето на професионални презентации, а Outlook обединява имейли, календар и контакти в едно приложение. Благодарение на еднократната покупка няма абонаментни такси, а лицензът остава ваш завинаги.

Снимка: GoDeal24

Microsoft Office 

Windows 11 Pro - по-бърза, по-умна и готова за AI ерата

Само за 12.25€ Windows 11 Pro предлага модерна операционна система с функции, които улесняват ежедневната работа. AI-подпомогнатото търсене намира файлове и настройки за секунди, Voice Access позволява управление с глас, а Snap Layouts и виртуалните десктопи правят работата с няколко приложения едновременно по-удобна и организирана.

Освен новите AI възможности, Windows 11 Pro предлага подобрена сигурност, по-висока производителност и оптимизация за съвременния хардуер.

Windows

До 62% отстъпка с код GG62

Ако искате да обновите едновременно операционната система и офис пакета си, Godeal24 предлага пакетни оферти с до 62% отстъпка при използване на промокод GG62.

Work Smarter with More PC Tools

Wholesale оферти

За бизнес клиенти и партньори Godeal24 предлага и пакетни лицензи на преференциални цени.

Още инструменти за вашия компютър

Освен лицензите за Microsoft Office и Windows, Godeal24 предлага и решения за възстановяване на данни, редактиране на PDF файлове, изтегляне на видео съдържание и други полезни приложения.

AI услуги с Keysfan.ai

Снимка: GoDeal24

Godeal24 развива и платформата Keysfan.ai, която обединява водещи AI модели, включително OpenAI GPT-5.5 и Anthropic Claude, в единен API. Новите потребители могат да се регистрират и да получат $5 бонус кредит.

Всички лицензи се доставят дигитално по имейл почти веднага след покупката. Godeal24 предлага денонощна техническа поддръжка, съдействие при активиране на продуктите и следпродажбено обслужване.

Контакт: [email protected]

Съдържание на: GoDeal24
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