MS Office 2024 и Windows 11 Pro за под 32€ - доживотни лицензи без абонамент
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Godeal24 предлага оферта, от която си струва да се възползвате: Microsoft Office 2024 Professional само за 19.99€ и Windows 11 Pro за 12.25€. И двата продукта са с постоянни лицензи, които купувате веднъж и запазвате завинаги, без абонаменти и периодично подновяване.
За по-малко от 32€ това е един от най-достъпните начини да разполагате с актуална операционна система и пълен набор от инструменти за работа, обучение и забавление.
MS Office 2024 Professional: интелигентни инструменти за всекидневна работа
MS Office 2024 Professional е най-новият самостоятелен офис пакет на Microsoft, чиито предимства се откриват най-вече в практичните функции, улесняващи ежедневната работа.
Съвместното редактиране позволява на няколко души да работят едновременно по един и същ документ. Готовите шаблони и стилове помагат за създаването на добре оформени и последователни файлове, а Excel превръща сложните таблици с данни в лесни за разбиране диаграми само с няколко клика.
Професионалното издание включва още Publisher и Access за потребителите, които създават оформления или работят със структурирани бази данни. Това е практично решение за всеки, който предпочита да притежава необходимите инструменти, вместо да плаща постоянен абонамент.
- MS Office 2024 Professional Plus за 1 PC за 19.99€
- MS Office 2024 Professional Plus за 3 PC за 49.99€ (само 16.66€ на PC)
- MS Office 2021 Professional Plus за 1 PC за 28.28€
- MS Office 2021 Home and Business за PC/Mac за 83.99€
- MS Office 2021 Home and Business за Mac за 89€
- MS Office 2021 Professional Plus с 2 ключа за 54.25€ (само 27.13€ на ключ)
- MS Office 2021 Professional Plus с 3 ключа за 76.25€ (само 25.42€ на ключ)
- MS Office 2021 Professional Plus за 5 PC за 124€ (само 24.80€ на PC)
- MS Office 2019 Professional Plus за 1 PC за 24.75€
- MS Office 2024 Home за PC/Mac за 119.99€
Windows 11 Pro: стабилна основа за ефективна работа
Windows 11 Pro е естественото допълнение към Office и предлага модерна среда за работа, обучение и забавление.
Copilot е интегриран като дигитален помощник, който може да обобщава дълги текстове, да преработва абзаци и да помага при откриването на различни настройки. Практични функции като Focus Sessions, Snap Groups и Live Captions правят ежедневната работа по-спокойна и организирана, а вградените инструменти за сигурност помагат за защитата на файловете и личната информация.
Windows 11 Pro е зряла и добре оптимизирана операционна система, която предлага удобен интерфейс и полезни възможности за продуктивност.
- Windows 11 Professional за 1 PC за 12.25€
- Windows 11 Professional с 2 ключа за 24.25€ (само 12,13€ на ключ)
- Windows 11 Professional с 3 ключа за 35.25€ (само 11,75€ на ключ)
- Windows 11 Professional с 5 ключа за 53.25€ (само 10,65€ на ключ)
- Windows 11 Home за 1 PC за 12.15€
- Windows 10 Professional за 1 PC за 8.25€
- Windows 10 Professional с 2 ключа за 14.25€ (само 7,12€ на ключ)
- Windows 10 Professional с 5 ключа за 34.15€ (само 6,83€ на ключ)
- Windows 10 Home за 1 PC за 8.15€
- Windows 10 Home с 2 ключа за 14.45€ (само 7.24€ на ключ)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC за 1 PC за 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC за 1 PC за 12.25€
Покупката е бърза и удобна. Лицензите се доставят дигитално, а ключовете пристигат по имейл в рамките на минути. Активирането отнема само няколко стъпки, а общата цена на Office 2024 Professional и Windows 11 Pro е под 32€.
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- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro за 31.25€
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro за 31.15€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus за 37.29€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro за 37.99€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus за 34.20€
Работете по-ефективно с допълнителни инструменти за PC
- EaseUS Data Recovery Wizard с доживотен лиценз за 79.98€
- EaseUS PDF Editor с доживотен лиценз за 39.98€
- EaseUS Video Downloader с доживотен лиценз за 30€
- Ashampoo PDF Pro 5 за 29.99€
Предложения за покупка на едро на още по-изгодни цени
- Windows 10 Professional с 50 ключа за 325€ (6,50€ на ключ)
- Windows 10 Professional със 100 ключа за 600€ (6€ на ключ)
- Windows 11 Professional с 50 ключа за 400€ (8€ на ключ)
- Windows 11 Professional със 100 ключа за 750€ (7,50€ на ключ)
- MS Office 2021 Professional с 50 ключа за 1200€ (24€ на ключ)
- MS Office 2021 Professional със 100 ключа за 2300€ (23€ на ключ)
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MS Office 2024 и Windows 11 Pro за под 32€ - доживотни лицензи без абонамент