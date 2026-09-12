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Godeal24 предлага оферта, от която си струва да се възползвате: Microsoft Office 2024 Professional само за 19.99€ и Windows 11 Pro за 12.25€. И двата продукта са с постоянни лицензи, които купувате веднъж и запазвате завинаги, без абонаменти и периодично подновяване.

За по-малко от 32€ това е един от най-достъпните начини да разполагате с актуална операционна система и пълен набор от инструменти за работа, обучение и забавление.

Снимка: GoDeal24

MS Office 2024 Professional: интелигентни инструменти за всекидневна работа

MS Office 2024 Professional е най-новият самостоятелен офис пакет на Microsoft, чиито предимства се откриват най-вече в практичните функции, улесняващи ежедневната работа.

Съвместното редактиране позволява на няколко души да работят едновременно по един и същ документ. Готовите шаблони и стилове помагат за създаването на добре оформени и последователни файлове, а Excel превръща сложните таблици с данни в лесни за разбиране диаграми само с няколко клика.

Професионалното издание включва още Publisher и Access за потребителите, които създават оформления или работят със структурирани бази данни. Това е практично решение за всеки, който предпочита да притежава необходимите инструменти, вместо да плаща постоянен абонамент.

Windows 11 Pro: стабилна основа за ефективна работа

Windows 11 Pro е естественото допълнение към Office и предлага модерна среда за работа, обучение и забавление.

Copilot е интегриран като дигитален помощник, който може да обобщава дълги текстове, да преработва абзаци и да помага при откриването на различни настройки. Практични функции като Focus Sessions, Snap Groups и Live Captions правят ежедневната работа по-спокойна и организирана, а вградените инструменти за сигурност помагат за защитата на файловете и личната информация.

Windows 11 Pro е зряла и добре оптимизирана операционна система, която предлага удобен интерфейс и полезни възможности за продуктивност.

Покупката е бърза и удобна. Лицензите се доставят дигитално, а ключовете пристигат по имейл в рамките на минути. Активирането отнема само няколко стъпки, а общата цена на Office 2024 Professional и Windows 11 Pro е под 32€.

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Предложения за покупка на едро на още по-изгодни цени

Keysfan.ai: водещи AI модели в единна платформа

Освен изгодните софтуерни предложения, Godeal24 стои и зад Keysfan.ai, премиум AI API платформа, която обединява водещи модели от ново поколение като OpenAI GPT-5.5 и Anthropic Claude в единен интерфейс.

Платформата е създадена специално за разработчици и бизнес екипи, които искат по-лесно и ефективно да интегрират и мащабират своите AI решения. Можете да се регистрирате още сега и да получите бонус кредит от 5 долара.

Снимка: GoDeal24

Сигурна покупка и бърза дигитална доставка

В Godeal24 можете да спестите време и пари, като закупите лицензи за продукти на Microsoft, софтуер за информационна сигурност и други компютърни инструменти на намалени цени.

Дигиталната доставка прави пазаруването бързо и удобно, като закупеният софтуерен ключ се изпраща директно на посочения имейл адрес скоро след приключването на поръчката.

Godeal24 предлага денонощна професионална техническа поддръжка и доживотно следпродажбено обслужване, за да можете да използвате закупените продукти спокойно и без затруднения.

За връзка с Godeal24: [email protected]

Съдържание на: GoDeal24
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