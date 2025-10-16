Надградете до Windows 11 и Office 2021 преди края на поддръжката – сега с до 62% отстъпка!
Някои инструменти никога не излизат от мода - като класическите приложения на Microsoft Office, които всички познаваме и обичаме. Независимо дали наскоро сте си купили нов компютър или не сте използвали тези полезни приложения от известно време, сега е идеалният момент да ги върнете обратно във вашия работен процес.
Доживотният лиценз за MS Office Professional 2021 е в продажба сега само за 31.55 € (редовна цена 249 €) от Godeal24. С него ще оборудвате компютъра си с осем мощни приложения - Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, Access, OneNote и Publisher. Можете отново да се насладите на познатите класики и да се възползвате от всички предимства, които новите инструменти предлагат. Независимо дали изготвяте отчети в Excel, създавате презентации в PowerPoint или просто поддържате ред в пощенската си кутия чрез Outlook, тази еднократна покупка ви осигурява всичко необходимо, за да работите ефективно.
След 14 октомври 2025 г. няма да има повече актуализации, корекции на сигурността или техническа поддръжка за MS Office 2016 и Office 2019, така че побързайте и надградете до MS Office 2021. Не забравяйте да използвате специалния промо код "GG62" при покупката си.
Подобрете работния си процес с MS Office пакети! (код за отстъпка "GG62")
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 31.55€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 59.99€
- MS Office 2021 Professional Plus - 2 Keys - 59.90€ (only 29.95€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 3 Keys - 81.95€ (only 27.32€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus - 5 PCs - 130.25€ (only 26.05€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus - 1 PC - 25.05€
- MS Office 2019 Professional Plus - 2 keys - 46.75€ (only 23.38€/Key)
- MS Office 2019 Home and Business for Mac - 39.99€
- MS Office 2016 Professional Plus - 1 PC - 18.29€
Windows 10 също спира да получава актуализации за сигурност след 14 октомври 2025 г., така че е време за надграждане. Можете да вземете лиценз за Windows 11 Professional само за 13.55 € (редовна цена 199 €) от Godeal24.
Windows 11 е подобрена операционна система - по-чиста, по-бърза и по-сигурна. Подобренията в сигурността като BitLocker криптиране и разширени защити при вход предпазват вашите данни. С Microsoft Copilot получавате вграден AI асистент, който може да отговаря на въпроси, да генерира изображения или да пише съдържание. Ако сте отлагали надграждането или разчитате на безплатни алтернативи, които не вършат работа, тази оферта е шансът ви да решите всичко с една проста стъпка.
Ъпгрейднете своя компютър с оригинален Windows 11: (код за отстъпка "GG50")
- Windows 11 Professional - 1 PC - 13.55€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 25.22€ (12.61€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.75€ (10.75€/Key)
- Windows 11 Home - 1 PC - 13.25€
- Windows 11 Home - 2 Keys - 24.75€ (12.38€/Key)
- Windows 10 Professional - 1 PC - 8.65€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.86€ (7.43€/key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.99€ (6.99€/Key)
- Windows 10 Home - 1 PC - 8.61€
- Windows 10 Home - 2 keys - 14.81€ (7.41€/key)
Вземете своя рентабилен пакет днес с 62% отстъпка (купон "GG62")
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 42.29€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 37.39€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 36.54€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 31.64€
- Visio Professional 2021 - 1 PC - 22.97€
- Project Professional 2021- 1 PC - 25.70€
Wholesale Deals, Unbeatable Prices!
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1250.00€ (25€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2400.00€ (24€/key)
До 50% отстъпка за други Windows и Office версии! (купон "GG50")
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC- 9,14€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC- 12,81€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 14.99€
- Windows Server 2025 Standard - 31.49€
- Windows Server 2022 Standard- 26,13€
- Windows Server 2019 Standard- 25,01€
Още РС инструменти на най-добрите цени!
- Ashampoo PDF Pro 4 - 29.99€
- Ashampoo Photo Commander 18 - 10.21€
- MacBooster 8 Lifetime Subscription - 20.48€
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime - 21.99€
В Godeal24 можете да спестите много време и пари с намалени цени за лицензи на Microsoft, основен софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Вземете Windows OS и MS Office на безпрецедентна цена. Насладете се на безпроблемно пазаруване с дигиталната доставка на Godeal24, който изпраща вашия софтуер директно на имейла ви в рамките на секунди след покупката.
Плюс това, с оценка TrustPilot 98% "Отличен" и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да сте уверени в качеството на продукта, който купувате.
Godeal24 обещава професионална техническа поддръжка 24/7, доживотно следпродажбено обслужване и безпроблемно използване на продуктите!
Свържете се с Godeal24: [email protected]
