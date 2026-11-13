Не чакайте Black Friday: Office 2024 и Windows 11 Pro вече са на цени под 25€
Не е нужно да чакате края на ноември: софтуерът за компютъра вече е на Black Friday цени
Когато стане дума за Black Friday, повечето хора се сещат за нов телефон или телевизор. Компютърът обаче е уредът, през който минават сметките, работата и личните документи, така че и софтуерът му заслужава място в списъка за пазаруване. В ранната Black Friday разпродажба на Godeal24 MS Office 2024 Professional струва 22.11€, а Windows 11 Pro – 12.25€. Двата продукта заедно излизат 34.36€, но можете да вземете и само единия. И в двата случая плащате веднъж – без месечен абонамент.
Office 2024 Professional: за всичко, което се пише, смята и представя
Отчет, който трябва да е готов за утре, бюджет, който не излиза, презентация в последния момент – точно за такива задачи е създаден Office. MS Office 2024 Professional включва познатите Word, Excel, PowerPoint и Outlook. В Word набързо нахвърляните бележки се превръщат в подреден документ, в Excel разходите и данните по проекти застават в ясни таблици, PowerPoint помага идеите да изглеждат убедително, а Outlook държи имейлите и срещите на едно място. След инсталиране и активиране програмите работят директно на компютъра, така че можете да отваряте и редактирате локални файлове и без интернет. Срещу 22.11€ това е разумен избор за всеки, който предпочита да плати еднократно за конкретна версия на Office.
- MS Office 2024 Professional Plus - 1 PC – 22.11€
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC – 26.11€
- MS Office 365 Account - 5 Devices - 1 Year – 35.99€
- MS Office 2024 Professional Plus - 3 PCs – 61.11€ (само 20.37€ на компютър)
- MS Office 2024 Professional Plus - 5 PCs – 95.11€ (само 19.02€ на компютър)
- MS 365 Personal for 1 Year – 78.99€ (редовна цена 99€)
- MS 365 Family for 1 Year – 98.99€ (редовна цена 129€)
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 98.00€
Windows 11 Pro: по-подреден и по-защитен компютър
За 12.25€ Windows 11 Pro добавя към съвместимия компютър полезни функции за организация и сигурност. А когато ви трябва помощ, приложението Microsoft Copilot може да предложи идеи, да напише чернова на съобщение или да обясни непозната тема. Наличните функции и ограниченията зависят от акаунта и услугата, а платените планове на Copilot се предлагат отделно.
- Windows 11 Professional Key – 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys – 24.25€ (само 12.13€ на ключ)
- Windows 11 Professional - 3 Keys – 35.25€ (само 11.75€ на ключ)
- Windows 11 Professional - 5 Keys – 53.25€ (само 10.65€ на ключ)
- Windows 11 Home Key – 12.15€
- Windows 10 Professional Key – 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys – 14.25€ (само 7.12€ на ключ)
- Windows 10 Professional - 5 Keys – 34.15€ (само 6.83€ на ключ)
- Windows 10 Home – 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys – 14.45€ (само 7.24€ на ключ)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
Black Friday предстои, но няма нужда да го чакате – двете цени и сега са изключително ниски за това, което получавате. Заедно лицензите струват под 35€, по-малко, отколкото много домакинства плащат за абонаменти за едно тримесечие. Доставката е дигитална: ключът идва по имейл до минути, а активирането става с няколко лесни стъпки.
Пакетите Windows + Office: 62% отстъпка с купон „GG62“
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro - Bundle – 32.95€
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro - Bundle – 32.85€
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 36.19€
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro - Bundle – 36.09€
Програми за PDF файлове, видео и възстановяване на данни
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€
- EaseUS Data Recovery Wizard - Lifetime – 79.98€
- EaseUS PDF Editor - Lifetime – 39.98€
- EaseUS Video Downloader - Lifetime – 30.00€
За фирми: лицензи на едро на още по-ниска цена
- Windows 10 Professional - 50 keys – 325.00€ (6.5€ на ключ)
- Windows 10 Professional - 100 Keys – 600.00€ (6€ на ключ)
- Windows 11 Professional - 50 keys – 400.00€ (8€ на ключ)
- Windows 11 Professional - 100 keys – 750.00€ (7.5€ на ключ)
Ранната Black Friday разпродажба на Godeal24 вече тече: Office 2024 Professional е за 22.11€, Windows 11 Pro – за 12.25€, а двата заедно излизат 34.36€. Така компютърът ви може да е готов още преди самия Black Friday.
В Godeal24 ще намерите на намалени цени лицензи за Windows и MS Office, софтуер за ИТ сигурност и други програми за компютъра. Покупката се доставя дигитално – софтуерът пристига на имейла ви секунди след плащането. Магазинът има оценка 98% „Отлично“ в Trustpilot, а Godeal24 обещава 24/7 професионална техническа поддръжка, доживотно обслужване след покупката и безпроблемна работа с продукта.
Свържете се с Godeal24: [email protected]
Цените подлежат на промяна
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