В последните години прахосмукачките роботи се превърнаха в незаменим помощник, който поддържа чистотата в домовете ни ежедневно. Но много потребители се сблъскват с един и същ проблем: точно когато изтече гаранцията или около втората или третата година от експлоатацията, уредът започва да "издъхва". Първата мисъл на мнозина е: "Време е за нов". Но дали това е икономически оправдано?

Защо прахосмукачката робот губи мощност след втората година?

Ако вашият верен помощник е започнал да се прибира в зарядната станция все по-често, не успява да завърши почистването на целия апартамент или изобщо не стартира, проблемът рядко е в самия софтуер или мотора. В 90% от случаите виновникът е литиево-йонната батерия.

Специалистите обясняват, че този тип компоненти имат определен жизнен цикъл - обикновено между 500 и 800 пълни зареждания. При ежедневна употреба това се равнява на период от 2 до 3 години. След този етап химическото стареене на клетките достига своя пик и капацитетът им спада драстично. Те просто вече не могат да задържат достатъчно "гориво", за да завършат работния си цикъл, и уредът губи своята автономност.

Снимка: Stantek

Когато батерията започне да "остарява" решението е смяна на батерия, а не покупка на нов робот

Много потребители допускат грешката да инвестират в изцяло нов уред, мислейки си, че ремонтът би бил твърде сложен или скъп. Истината е, че подмяната на батерията е екологично и икономически по-изгодното решение. Смяната ѝ е в пъти по-евтина от нов робот и на практика връща машината в състоянието, в което е била в първия ден.

Къде да намерите правилната батерия?

Вместо да губите време в търсене на несигурни варианти, можете да разгледате каталога на фирма Стантек. Там е налично голямо разнообразие от батерии за различните марки и модели на пазара:

  • Огромно разнообразие: поддържат се наличности, както за най-популярните, така и за по-специфичните модели.
  • Разумни цени: ще откриете едни от най-добрите предложения на пазара, което прави подмяната на батерията финансово достъпно решение за всеки потребител и спестява нуждата от голяма инвестиция в нов уред.

Експертна поддръжка и сервизно обслужване

За да осигурят техническа сигурност и спокойствие на своите клиенти, от "Стантек" предлагат специализирана сервизна помощ.

В случай че не разполагате с необходимите инструменти или не се чувствате уверени в самостоятелната подмяна, можете да се доверите на опита на професионалните техници. Уредите могат да бъдат изпратени чрез куриер или донесени на място в сервизния център на компанията. Екипът извършва качествена инсталация, гарантирайки пълната функционалност и безопасност на устройството. С тази професионална намеса вашият робот възвръща максималната си мощност в кратки срокове.

Локация на сервизния център: гр. София, ул. "Ицках Грациани" №37

Вместо да се разделяте с любимия си домашен помощник, дайте му шанс за нов старт. Правилната батерия е само на един клик или едно посещение разстояние.

