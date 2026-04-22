  • GO+ включва абонамент за услуги извън традиционната мобилна свързаност - облачно пространство, стрийминг платформи, защита на лични данни и помощ при домашни аварии
  • В зависимост от избрания мобилен план, клиентите могат да получат услуги на стойност до 700 евро за срока на договора

В отговор на нарастващите очаквания на съвременния потребител, който вече търси нещо повече от неограничени минути и мегабайти, Yettel представя платформата GO+ с включени допълнителни услуги към всеки мобилен план. Новата платформа обединява разнообразни услуги, които дават много повече от традиционната свързаност - от достъп до популярни стрийминг услуги до защита на личните данни и пространство за съхранение на снимки и файлове. С GO+ абонаментът за тях вече ще бъде включен към мобилния план за определен период от време, като по този начин клиентите получават до 700 евро* в услуги за срока на договора.

В зависимост от избрания мобилен план, клиентите имат възможност да активират различни GO+ комбинации от услуги. Основната разлика между тях е в броя на услугите, които могат да се изберат, и в броя месеци, за които абонаментът ще се ползва без месечна такса. Така всеки потребител може да се възползва от допълнителни предимства, съобразени с личните му предпочитания и начин на живот.

Към всеки мобилен план е включена възможност за ползване на облачната услуга Yettel Cloud за съхранение на снимки и файлове с промопериод от 1 до 9 месеца. Потребителите имат и достъп до съдържание от популярни развлекателни платформи като HBO Max, Storytel, SkyShowtime и Voyo, като промопериодът за тях е между 3 и 24 месеца според избрания абонамент. Част от добавената стойност, която носи GO+ са и решенията за дигитална сигурност "Защита на профила" и "Онлайн защита", които се предоставят съответно за 3 и за 2 месеца без допълнително заплащане към всеки мобилен план.

GO+ добавя и още практични ползи извън минутите и мегабайтите в мобилния план. Всички клиенти могат да спечелят отстъпки за спортни стоки и храни, безплатен достъп до спортните зали на Pulse, възможност за активиране на роуминг пакети с допълнителни мегабайти мобилен интернет, както и опция за сключване на застраховка при пътуване в чужбина.

За част от плановете GO+ включва още 6 месеца MultiSIM и достъп до услугата за справяне с домашни аварии "Смарт майстор" за период от 1 до 3 месеца без такса.

Активните GO+ услуги са видими заедно с детайлите за мобилния план и текущото потребление в секция "Моят план" на мобилното приложение Yettel, откъдето клиентите на телекома могат лесно и бързо да ги управляват. За да бъдат видими, е необходима актуализация на приложението до последната му версия.

*Сумата е изчислена на база сбора от стандартните цени на всички включени в абонаментен план Total Unlimited MAX услуги, които са с преференциални условия като част от платформата GО+.

