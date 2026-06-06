Обновете компютъра си изгодно: Windows 11 Pro от 12.25€ и Office 2024 от 16.99€
Изберете надежден софтуер за работа, обучение и ежедневни задачи с бърза дигитална доставка и големи отстъпки
В днешния дигитален свят инструментите, които използвате, оказват пряко влияние върху това колко ефективно работите, учите и управлявате ежедневните си задачи. Бавните системи, остарелият софтуер или ограничените функции могат бързо да се превърнат в източник на неудобство и загуба на време. Затова преминаването към модерен и надежден софтуер не е просто лукс, а практична стъпка към по-висока продуктивност.
Благодарение на специалната разпродажба на Godeal24, потребителите вече имат възможност да обновят както своята операционна система, така и офис пакета си на изключително достъпни цени.
Microsoft Office 2024 - най-новите инструменти на изненадваща цена!
Microsoft Office 2024 е най-новата версия на един от най-популярните пакети за продуктивност в света. Създаден както за лична, така и за професионална употреба, той включва основните приложения като Word, Excel, PowerPoint и Outlook, инструменти, на които милиони хора разчитат ежедневно.
Това, което отличава Office 2024, е подобрената производителност и по-бързата работа. Задачи като редактиране на документи, анализ на данни и създаване на презентации стават по-гладки и по-ефективни. Освен това пакетът предлага отлична съвместимост със съвременните файлови формати, което улеснява съвместната работа.
На цена от само 16.99€, MS Office 2024 Professional е отличен избор за потребители, които искат най-новите функции без излишни разходи.
- MS Office 2024 Professional Plus - 1 PC - 16.99€
- MS Office 2024 Professional Plus - 3 PCs - 39.99€ (Only 13.33€/PC)
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 29.89 €
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 44.99€
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 2 Keys - 56.50€ (Only 28.25€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 3 Keys - 79.25€ (Only 26.42€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 5 PCs - 127.25€ (Only 25.45€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 1 PC - 24.75€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac - 39.29€
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 2 Keys - 46.25€ (Only 23.13€/Key)
- MS Office 2016 Professional Plus Key - 1 PC - 18.29€
Windows 11 Pro - по-интелигентно и по-бързо изживяване!
Що се отнася до операционната система, Windows 11 Pro предлага значително подобрение както в дизайна, така и във функционалността. Със своя модерен интерфейс, подобрени функции за мултитаскинг и по-висока производителност, той осигурява по-организирано и плавно компютърно изживяване.
Само за 12.25€ ъпгрейдът до Windows 11 Pro е достъпен начин да вдъхнете нов живот на своя компютър, независимо дали го използвате за работа, обучение или развлечения.
- Windows 11 Professional Key - 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Windows 11 Home Key - 12.15€
- Windows 10 Professional Key - 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.15€ (only 6.83€/Key)
- Windows 10 Home - 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys - 14.45€ (only 7.24€/ Key)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC - 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC - 12.25€
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