OLED, 4K и Smart TV - какво означават тези термини при избор на телевизор

Защо е важно да разбираме термините при избор на телевизор?

Покупката на нов телевизор изглежда проста, докато не се изправиш пред рафта в магазина или пред десетки оферти онлайн. Спецификациите са изпълнени с абревиатури и технически термини, които малцина разбират напълно. OLED, QLED, 4K, HDR, Smart TV, Dolby Vision - всеки от тези термини означава нещо конкретно и пряко влияе върху качеството и цената на устройството.

Непознаването на тези понятия води до два типа грешки. Първата е надплащане - купуваш функции, от които нямаш реална нужда. Втората е разочарование - купуваш по-евтин модел, без да знаеш какво жертваш. И в двата случая проблемът е липсата на базово разбиране на използваната терминология.

В следващите редове разглеждаме най-важните термини, с които ще се сблъскаш при избора на телевизор - обяснени ясно и без излишен технически жаргон. Разбирането им отнема само няколко минути, но може да спести значителна сума пари и много разочарования след покупката.

Добре е да знаеш предварително кои характеристики са важни за конкретната ти употреба - гледане на телевизия, стрийминг, гейминг или домашно кино. Различните употреби изискват различни технически показатели и нямат универсален верен отговор.

Типове екрани - LED, OLED и QLED

LED означава Light Emitting Diode - светодиод. При LED телевизорите целият панел се осветява от заднопанелна светлина, а пикселите само регулират колко от нея да пропускат. Технологията предлага добра яркост на умерена цена, но с ограничения при изобразяването на тъмни сцени.

OLED означава Organic Light Emitting Diode - органичен светодиод. При тази технология всеки пиксел сам произвежда и изключва своята светлина напълно независимо. Резултатът е абсолютно черно, безкраен контраст и значително по-реалистична картина. LG телевизорите са световен лидер в OLED технологията и предлагат едни от най-добре оценените модели в тази категория на пазара.

QLED е маркетингово наименование на Samsung за LED панели с квантови точки - технология, която разширява цветовия обхват и увеличава яркостта. Качеството е между стандартния LED и OLED. MiniLED е следващата стъпка при LED технологията - с много по-малки и по-многобройни зони на осветяване, което дава по-добър контраст от стандартния LED, без да достига OLED нивото.

Резолюцията описва броя пиксели на екрана. HD означава 1280x720 пиксела и е стандарт при малките и бюджетните модели. Full HD означава 1920x1080 пиксела. 4K Ultra HD означава 3840x2160 пиксела - четири пъти повече от Full HD, с видимо по-остра и детайлна картина при екрани над 43 инча.

Качество на изображението - HDR и честота на опресняване

HDR означава High Dynamic Range - висок динамичен обхват. Технологията позволява едновременно показване на много ярки и много тъмни части на изображението, без едните да губят детайли заради другите. Резултатът е по-реалистична и наситена картина при всякакъв тип съдържание.

HDR10 е основният отворен стандарт, поддържан от почти всички съвременни телевизори. HDR10+ е подобрена версия на Samsung, която адаптира параметрите кадър по кадър. Dolby Vision е стандартът на Dolby Labs - смятан за технически превъзходен с по-прецизно възпроизвеждане.

HLG означава Hybrid Log-Gamma и се използва предимно при ефирно и кабелно телевизионно излъчване. По-рядко фигурира в рекламните материали, но е важен за зрителите, гледащи телевизия по антена.

Честотата на опресняване се измерва в Hz и описва колко пъти в секунда екранът обновява изображението. При 50Hz картината се обновява 50 пъти в секунда - стандарт за повечето бюджетни модели. При 100Hz обновяването е двойно по-бързо, което прави движещите се обекти по-плавни и по-ясни.

Разликата се усеща най-силно при спортни предавания и екшън филми, където бързото движение изглежда размазано на 50Hz панел. За геймъри 100Hz е особено важен, тъй като пряко влияе на плавността. При покупка е добре да проверяш дали честотата е нативна или симулирана с интерполация - разликата в реалния ефект е значителна.

Smart TV, портове и свързаност

Smart TV означава, че телевизорът е свързан с интернет и разполага с вградена операционна система. Вместо отделно устройство, всички стрийминг приложения - Netflix, YouTube, Disney+ и другите - са налични директно от телевизора. Различните марки използват различни платформи: Samsung - Tizen, LG - webOS, Sony и TCL - Google TV.

Изборът на платформа влияе на скоростта на менюто, наличните приложения и удобството при ежедневна употреба. Google TV предлага достъп до най-широкия набор приложения чрез Google Play Store. webOS на LG е известна с интуитивния си интерфейс и добрата интеграция с Apple устройства. Tizen на Samsung е бърза и предлага безплатни канали чрез Samsung TV Plus.

HDMI означава High-Definition Multimedia Interface - универсален стандарт за пренос на видео и аудио с един кабел. Всички съвременни телевизори имат поне два HDMI порта за свързване на конзоли, саундбари и стрийминг устройства.

HDMI 2.1 е по-новата версия, поддържаща 4K при 120 кадъра в секунда - важно за геймъри с последно поколение конзоли. eARC е функция, която позволява пренос на висококачествен обемен звук към саундбар чрез HDMI кабел.

За по-задълбочено сравнение на конкретни модели по всички тези показатели, Televisori.BG предлага подробни ревюта, базирани на над 5000 потребителски оценки. Там можеш да провериш как описаните технически термини се отразяват на реалното изживяване при всеки отделен телевизор.

