От мечта до глобален успех: Владислав Георгиев разкрива душата на NS1.bg и ScalaHosting
Като журналист с дългогодишен опит в икономическите теми, винаги съм се интересувал от историите на български предприемачи, които успяват да пробият не само на местния пазар, но и глобално. Днес имам удоволствието да ви представя едно вдъхновяващо интервю с Владислав Георгиев, съсобственик на хостинг компанията NS1.bg и международната ѝ версия ScalaHosting. Разговорът ни се базира на неговото видео интервю, където той споделя как е започнало всичко, каква е философията зад успеха им и защо фокусът върху хората - както в екипа, така и сред клиентите - е ключът към топ ниво услуга и безпрецедентно удовлетворение. Владислав говори с искрена страст, която кара човек да се замисли: в един свят, доминиран от печалби и конкуренция, дали не е време да се върнем към основното - да бъдем хора - полезни един на друг?
Журналист: Владислав, разкажете ни как започна всичко с NS1.bg. Как от една малка идея се роди компания, която днес е лидер в хостинга?
Владислав Георгиев: Историята ни започна през 2002 година, когато стартирахме като първата хостинг компания в България под името goto.bg. По-късно се преименувахме на NS1.bg и оттогава съществуваме под това име. През 2007 г. решихме да разширим хоризонтите си и създадохме компанията ScalaHosting в САЩ. Чрез ScalaHosting в момента помагаме на клиенти от над 120 държави, хоствайки над 700 000 уебсайта. До 2016 г. работехме като традиционните хостинг компании - купувахме сървъри и софтуер от външни доставчици за да създадем хостинг среда, в която да живеят спокойно сайтовете.
Тогава осъзнахме, че за да можем да отговорим на 100% на желанията на нашите клиенти и да имаме пълен контрол над предлаганата услуга, ние трябва да имаме пълен контрол над софтуера, с който работят собствениците на сайтове, за да управляват хостинг услугата си. Това би ни позволило да създаваме така нужната за тях функционалност, която прави живота им по-лесен и значително намалява времето, което те влагат, за да имат надеждна, сигурна и лесна за управление хостинг среда независимо от мащаба и нуждите.
Един от най-впечатляващите ни проекти беше хостингът на платформата за обучение за президентските избори във Филипините - справихме се с над 120 милиона посещения на ден генерирани от 300 000 държавни служители заети с организирането на изборите. За тях изградихме голям клъстер от сървъри разположени в два дейта центъра в САЩ - Далас и Ню Йорк. Въпреки всичките предизвикателства и атаки към системата, всичко мина гладко за голямо удовлетворение на Комисията за изборите във Филипините и може би на всички граждани на държавата, тъй като напрежението около тези избори беше огромно - дори аз го почувствах в комуникациите си с агенцията. Напълно разбирах с каква голяма отговорност сме се нагърбили, но в същото време знаех, че сме способни да свършим работата професионално, въпреки сложността и голямото напрежение.
Журналист: Каква е основната философия на компанията ви? Често чуваме за печалби и пазарни дялове, но вие акцентирате върху "полезността".
Владислав Георгиев: Философията ни е много простичка и напълно естествена: ние не сме просто бизнес, а екип, който съществува, за да бъде полезен на хората и да им помага в техния път по създаването и развиването на техните онлайн проекти. Целта ни е да бъдем колкото се може по-полезни и между другото да се наслаждаваме на процеса, защото в нашия екип всички обичат това, което правят. Това е и причината да сме заедно почти всеки ден по 8, 10 и повече часове. Споделяме почти 25 години опит, без да се фокусираме върху маркетинг и реклама. Желанието ни е клиентите и екипът ни да се чувстват "у дома", когато заедно се изправим пред поредния казус за разрешаване - в безопасност, комфорт и с усещане за подкрепа, все едно обсъждат проблем с родителите и приятелите си.
Успехът ни идва от това, че поставяме човешкото отношение над всичко. За нас спокойствието е най-важно. За нас е важно всеки човек да има голяма усмивка на лицето си. В крайна сметка хората просто искат да бъдат третирани като хора, когато имат нужда от помощ и това е най-нормалното нещо на света. Ние даваме максимума от себе си както към клиентите, така и към всеки от екипа, за да се чувства добре и на място. Какво повече му трябва на човек?
Журналист: Разкажете повече за SPanel - контролният панел, който сте създали. Какво го прави различен и защо го разработихте?
Владислав Георгиев: До 2016 г. използвахме външен софтуер, но той не отговаряше напълно на нуждите на клиентите. Разработчиците на тези програми често нямат директен контакт с хостинг потребителите, затова софтуерът им е ограничен и трудно съвпада с точните очаквания. Ние, след като през годините сме помогнали на десетки хиляди собственици на сайтове, решихме да създадем свой контролен панел, който работи, както очакват хората управляващи и развиващи сайтове. SPanel е all-in-one платформа за управление на хостинг сървъри. Тя е пълнофункционална, ефективна и фокусирана върху потребителското удовлетворение. Тя дава възможност на всеки потребител да управлява лесно своята хостинг среда, а когато има нужда от помощ, да има към кого да се обърне по всяко време независимо от деня и часа.
Уникалното е, че обърнахме индустрията наопаки: вместо ние да решаваме каква функционалност да разработим, дадохме възможност на хората използващи SPanel да предлагат идеи и да споделят желанията си чрез нашия "Cloud Democracy Project" (кръстена по идея на един от основателите на NS1.bg - Христо). Хората гласуват за предложените нови функционалности, а ние на базата на тези гласове ги превръщаме в реалност. Това гарантира, че SPanel отговаря на нуждите и очакванията на хората, които го използват.
Журналист: Вие често подчертавате ролята на екипа и клиентите като ключ към успеха. Какво означава това на практика и какви са резултатите?
Владислав Георгиев: Абсолютно - основните ценности, които правят един екип и бизнес успешни, са фокусът върху продукта и хората. В екипа ни не съществува "не" като отговор към клиентско запитване: ако някой не знае отговора на въпрос или как да реши определен казус, препраща запитването към по-опитен колега. Помагаме си непрекъснато, забавляваме се заедно и се наслаждаваме на процеса. Екипът е разделен по нива - начално в техническата поддръжка, средно и старшо ниво, където повечето хора са с 10+ години опит в хостинг индустрията, а някои колеги от екипа са част от компанията вече над 15 години!
Хората остават толкова дълго, защото атмосферата ги кара да се чувстват като у дома си: грижим се един за друг, наемаме нови колеги, които преди всичко са "добри хора", обичат работата си и съществуват, за да помагат на други хора с това, което умеят най-добре - да управляват сървъри. Не търсим само печалба или пазарен дял. Установихме, че има по-важни неща в живота, които носят много повече от парите. През 2024 г. печалбата ни беше осем пъти по-голяма от тази за 2023 г. и я разпределихме като бонуси между всички хора според приноса им, а най-големият бонус във фирмата напълно заслужено получи човекът с най-голям принос, който не беше от собствениците на компанията, а от "служителите" - поставям го в кавички, защото при нас няма разделение на собственици и служители - всички сме равни без значение от позицията или отговорностите. През 2025 година се случи същото, защото така е честно и защото така го разбираме ние.
Журналист: Какъв съвет бихте дали на младите предприемачи, базирано на вашия опит?
Владислав Георгиев: Уверете се, че това което избирате да правите, е нещо, което обичате истински! Да го обичате истински означава, че това бихте правили във всяка минутка свободно време без очаквания за получаване на нещо в замяна. Успехът в бизнеса неминуемо идва, когато обичаш работата си и когато усилията ти раждат решения, които са полезни за други хора. Създавай, твори и се фокусирай върху нуждите на другите и как можеш да бъдеш решение за тях - това гарантирано ще ти донесе не просто бизнес успехи, а и нещо много по-важно - безкрайно удовлетворение и радост от усещането, че сте полезни.
Този разговор с Владислав Георгиев ни напомня, че в бизнеса има място за човечност. NS1.bg и ScalaHosting не са просто компании - те са пример как грижата за екипа и клиентите може да създаде глобален успех. Ако търсите вдъхновение, погледнете към тях: там, където хората са на първо място, успехът е неизбежен. В един свят на бързи печалби, те ни учат на търпение, полезност и истинска връзка с това, което на практика сме - човешки същества.
НАЙ
