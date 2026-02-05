Търсите изгоден начин да обновите компютъра си? Оригинални Windows 11 и Microsoft Office 2021 вече са налични на невероятни цени в специалната разпродажба на Godeal24 — само 12,25 € за Windows 11 и 30,25 € за Office 2021. Тези мощни инструменти са незаменими за всеки, който иска да повиши продуктивността си, да подобри ефективността на системата и да избегне скъпите абонаменти.

MS Office Professional 2021 се предлага с еднократно плащане от 30,25 € (редовна цена: 249 €). С покупката получавате лиценз за:

  • Word - за обработка на текстове

  • Excel - за управление на данни и таблици

  • Outlook - за имейли

  • PowerPoint - за презентации

  • OneNote - за водене на бележки

  • Publisher - за създаване на публикации

  • Teams (безплатна версия) - за комуникация

  • Access - за управление на бази данни

С тези основни инструменти за работа, училище и домашни проекти Office 2021 представлява цялостно решение за създаване на документи, управление на данни и поддържане на добра организация.

Windows 11 Professional също е наличен само за 12,25 € (редовна цена: 199 €). Windows 11 е най-новата и най-мощна операционна система на Microsoft, пълна с иновации, създадени да ускорят работния процес и да увеличат продуктивността. Независимо дали работите, играете или управлявате лични задачи, Windows 11 е проектиран да осигурява отлични резултати.

Не пропускайте тази невероятна оферта — обновете компютъра си, без да надхвърляте бюджета!

Снимка: GoDeal24

Подобрете продуктивността си с MS Office на ниска цена!

 

Актуализирайте компютъра си с най-новата версия на Windows от 10 €

Вземете пакет с до 62% отстъпка (купон: GG62)

Wholesale оферти - ненадминати цени!

В Godeal24 можете да спестите време и пари с намалени лицензи за Microsoft, софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Насладете се на дигитална доставка — продуктите се изпращат директно на имейла ви секунди след покупката.

С 98% рейтинг "Отличен" в Trustpilot и 24/7 експертна техническа поддръжка можете да бъдете спокойни за качеството на своята покупка.

Godeal24 предлага 24/7 професионална поддръжка, доживотно следпродажбено обслужване и гаранция за безпроблемна употреба.

Контакт: [email protected]

Съдържание на: GoDeal24
