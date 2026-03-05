Да бъдете продуктивни не трябва да означава да плащате високи абонаментни такси или да отлагате важни ъпгрейди. Този март Godeal24 връща една от най-популярните си промоции, което прави по-лесно от всякога да обновите компютъра си с оригинален, доживотен софтуер на част от стандартната цена.

От днес можете да получите доживотен лиценз за MS Office Professional 2021 само за 30.25€ (ред. 249€). MS Office Professional 2021 е еднократна покупка, която ви осигурява постоянен достъп до основните приложения на Office, включително Word, Excel, PowerPoint, Outlook и други.

За разлика от Microsoft 365, който изисква месечен или годишен абонамент, този лиценз се заплаща само веднъж и остава ваш завинаги — без скрити такси, без увеличения на цената и без изненади. Получавате всички мощни инструменти на Microsoft Office, включително разширен анализ на данни в Excel, професионално създаване на документи в Word и впечатляващи презентации в PowerPoint.

Можете също така да надградите компютъра си до Windows 11 Professional  само за 12.25€ (ред. 199€) и да се насладите на по-бърза, по-сигурна и функционална операционна система, без да харчите цяло състояние. Интерфейсът е по-изчистен, многозадачността е по-лесна благодарение на Snap Layouts и виртуалните десктопи, а сигурността получава сериозен ъпгрейд с BitLocker криптиране и разширени защити.

Вграден е и Copilot — AI асистентът на Windows, който може да ви помогне да обобщавате страници, да генерирате идеи или бързо да настройвате системни параметри.

Ако искате да повишите продуктивността си, да избегнете абонаменти и да обновите компютъра си по интелигентен начин, сега е перфектният момент да действате.

Подобрете продуктивността си с MS Office на ниска цена

Актуализирайте компютъра си с най-новата версия на Windows - от 10 €

Вземете изгоден пакет с 62% отстъпка (купон "GG62")

Wholesale оферти - ненадминати цени

В Godeal24 можете да спестите време и пари с намалени цени за лицензи на Microsoft, софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Получавате Windows OS и MS Office на изключително изгодни цени, както и бърза дигитална доставка директно на имейл секунди след покупката.

С 98% оценка "Отличен" в Trustpilot и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да сте уверени в качеството на продукта, който купувате.

Godeal24 предлага 24/7 професионална техническа помощ, доживотно следпродажбено обслужване и гаранция за безпроблемна употреба на продукта.

Контакт с Godeal24:[email protected]

