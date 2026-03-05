Само сега: Office 2021 за 30€ и Windows 11 за 12€ – ограничена мартенска промоция
Оригинален Microsoft софтуер с доживотен лиценз на част от стандартната цена.
Да бъдете продуктивни не трябва да означава да плащате високи абонаментни такси или да отлагате важни ъпгрейди. Този март Godeal24 връща една от най-популярните си промоции, което прави по-лесно от всякога да обновите компютъра си с оригинален, доживотен софтуер на част от стандартната цена.
От днес можете да получите доживотен лиценз за MS Office Professional 2021 само за 30.25€ (ред. 249€). MS Office Professional 2021 е еднократна покупка, която ви осигурява постоянен достъп до основните приложения на Office, включително Word, Excel, PowerPoint, Outlook и други.
За разлика от Microsoft 365, който изисква месечен или годишен абонамент, този лиценз се заплаща само веднъж и остава ваш завинаги — без скрити такси, без увеличения на цената и без изненади. Получавате всички мощни инструменти на Microsoft Office, включително разширен анализ на данни в Excel, професионално създаване на документи в Word и впечатляващи презентации в PowerPoint.
Можете също така да надградите компютъра си до Windows 11 Professional само за 12.25€ (ред. 199€) и да се насладите на по-бърза, по-сигурна и функционална операционна система, без да харчите цяло състояние. Интерфейсът е по-изчистен, многозадачността е по-лесна благодарение на Snap Layouts и виртуалните десктопи, а сигурността получава сериозен ъпгрейд с BitLocker криптиране и разширени защити.
Вграден е и Copilot — AI асистентът на Windows, който може да ви помогне да обобщавате страници, да генерирате идеи или бързо да настройвате системни параметри.
Ако искате да повишите продуктивността си, да избегнете абонаменти и да обновите компютъра си по интелигентен начин, сега е перфектният момент да действате.
Подобрете продуктивността си с MS Office на ниска цена
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 30.25 €
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 46.99€
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 2 Keys - 58.50€ (Only 29.25€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 3 Keys - 79.25€ (Only 26.42€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 5 PCs - 127.25€ (Only 25.45€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 1 PC - 24.75€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac - 39.29€
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 2 Keys - 46.25€ (Only 13€/Key)
- MS Office 2016 Professional Plus Key - 1 PC - 18.29€
- MS Office 2024 Home and Business for PC/Mac - 149€ (Reg. 299€)
Актуализирайте компютъра си с най-новата версия на Windows - от 10 €
- Windows 11 Professional Key - 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Windows 11 Home Key - 12.15€
- Windows 10 Professional Key - 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.15€ (only 6.83€/Key)
- Windows 10 Home - 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys - 14.45€ (only 7.24€/ Key)
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC - 12.80€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC - 12.25€
Вземете изгоден пакет с 62% отстъпка (купон "GG62")
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 41.29€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 37.20€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 36.54€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 31.64€
- MS Project Professional 2024- 35.99 €
- MS Visio Professional 2024- 32.99 €
Wholesale оферти - ненадминати цени
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1250.00€ (25€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2400.00€ (24€/key)
В Godeal24 можете да спестите време и пари с намалени цени за лицензи на Microsoft, софтуер за ИТ сигурност и други компютърни инструменти. Получавате Windows OS и MS Office на изключително изгодни цени, както и бърза дигитална доставка директно на имейл секунди след покупката.
С 98% оценка "Отличен" в Trustpilot и 24/7 експертна техническа поддръжка, можете да сте уверени в качеството на продукта, който купувате.
Godeal24 предлага 24/7 професионална техническа помощ, доживотно следпродажбено обслужване и гаранция за безпроблемна употреба на продукта.
Контакт с Godeal24:[email protected]
