Коледа е най-магичното време от годината - онези няколко седмици, в които празничното настроение съпътства всеки от нас. Улиците светят по-ярко, споделяме повече вълшебни моменти с любимите си хора, а чудесата сякаш стават по-възможни. Мечтаем повече. Правим равносметки за годината. И планираме как да внесем малко повече радост в деня на своите близки, а и в своя собствен.

И точно тази година празничната магия на Коледа пристига по-рано... но не сама. В крак с модерните времена, Дядо Коледа реши, че old-school подаръците вече не са cool, и допълни торбата си с помощта на най-верните си технологични спътници - Xiaomi.

Да, той вече не разчита само на звънчета, елени и традиционни подаръци. Тази Коледа шейната му е натоварена със смарт джаджи, които могат да направят всеки дом по-умен, ежедневието по-лесно, а празниците - още по-светли. И най-хубавото? Сега и ти можеш да оставиш на съдбата да ти отреди най-идеалния технологичен подарък, който да се настани удобно у вас. С коледната кампания на Xioami и Колелото на късмета!

Пазаруваш и... печелиш! Лесно е!

От 8 декември до 15 януари, ако закупиш продукт, участващ в коледната кампания на Xiaomi, можеш да спечелиш. Над 200 вълнуващи смарт награди очакват своите нови притежатели - подбрани така, че да отговорят на всяка нужда и всеки стил на живот. Защото, както добре знаем, Дядо Коледа винаги намира най-точния подарък за всеки.

Много е лесно:

Регистрираш покупката на специалната лендинг страница - https://xiaomi-bulgaria.bg/promotion/ Завърташ колелото и... оставаш на Коледния късмет да отреди най-подходящия подарък за теб!

Тази година коледните подаръци подраниха с “Колелото на късмета“ нa Xiaomi: от 8 декември до 15 януари всеки, закупил продукт, участващ в коледната кампанията, може да спечели невероятна технологична изненада Снимка: Xiaomi

ТОП изненадите в торбата на Дядо Коледа (и Xiaomi)

Тази година селекцията му подаръци е... впечатляващо модерна.

Xiaomi TV S Mini 2025 65"" — Коледното кино у дома

Премиум телевизор с 65-инчов екран и кристално ясна картина - идеален за коледни филмови вечери, или дълги уикенди на дивана, прекарани в компанията на топъл шоколад, или пък... вино. И любимия ти сериал.

Уют. Удоволствие. Потапящо преживяване.

Снимка: Xiaomi

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro EU — Помощникът, който никога не се уморява

Когато задачите вкъщи се трупат, а празничната програма е все по-пълна, този интелигентен робот идва на помощ. И се превръща в незаменим - от онези джаджи, без които не знаеш как си съществувал преди. Почиства сам, връща ти време за себе си и оставя пода толкова блестящ, колкото новогодишния ти аутфит.

Снимка: Xiaomi

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen2 — Градска мобилност с настроение

Идеален за смело начало на 2026 - удобен, стабилен, икономичен. Създаден, за онези, които търсят нови усещания и повече свобода из градското ежедневие.

Снимка: Xiaomi

Xiaomi Smart Band 10 — Смарт старт за една по-активна нова година

Смарт гривна, която помага да поставиш здравословните цели на първо място: активности, сън, здраве - всичко това вече е под контрол.

И това е само началото: коледната торба на Xiaomi Коледа крие още куп вълнуващи подаръци. Сред тях са

29 броя Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L - перфектният помощник за здравословно готвене с минимално количество мазнини;

15 броя Xiaomi Smart Camera C700, които пазят дома ти с кристално ясна картина и надеждно нощно виждане;

5 броя прахосмукачка Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max,

както и цели 70 броя Mi City Backpack - модерни, удобни и устойчиви раници, идеални за натовареното градско ежедневие, училище или пътуване.

Тази Коледа съдбата може да ти подари точно това, от което имаш нужда през 2026 г.

Понякога получаваме именно онова, от което най-много имаме нужда, дори да не сме го осъзнали. И тази година "Колелото на късмета" на Xiaomi превръща това усещане в реалност.

Затова не пропускай шанса си - направи своята покупка, регистрирай се на официалната страница на кампанията и можеш да бъдеш сред големите късметлии.

Независимо какво ще ти поднесе Колелото на късмета, едно е сигурно - всеки подарък е създаден да внесе повече удобство, настроение и смарт енергия в новата година.