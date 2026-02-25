Технополис стартира предварителните поръчки за новите модели Samsung Galaxy S26
До 10 март при покупка на Galaxy S26 клиентите могат да спестят 200 евро и да получат два пъти повече памет за съхранение
Водещата верига за потребителска техника Технополис започва да приема предварителни поръчки за новата иновативна серия Samsung Galaxy S26 и елегантните слушалки Galaxy Buds 4 Series. Кампанията стартира от 20:00 ч. на 25 февруари 2026 г., като всеки клиент има възможността да направи своята предварителна поръчка до 23:59 ч. на 10 март 2026 г., в хипермаркети Технополис, онлайн на technopolis.bg и в Technopolis app. В периода на кампанията серията Samsung Galaxy S26 може да бъде закупена на изплащане с 24 равни безлихвени месечни вноски.
Новите флагмани надграждат дългогодишното лидерство на S серията в мобилния изкуствен интелект с нова AI операционна система, по-интелигентна камера и още по-висока производителност. Потребителите ще могат да направят своя избор между Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ и Galaxy S26, като закупят желания модел с 512 GB памет на цената на 256 GB, a при модел Galaxy S26 Ultra 1ТВ получават 200 евро отстъпка от препоръчителната цена от доставчик. Елегантните смартфони се предлагат в разнообразни цветове - Виолетов Кобалт, Небесносиньо, Черно и Бяло.
Samsung Galaxy S26 Ultra поставя нов стандарт в премиум сегмента с първия по рода си вграден Privacy Display - иновативна хардуерна технология, която динамично контролира ъгъла на видимост и защитава съдържанието на екрана като своеобразен протектор за поверителност. Най-тънкият Ultra модел досега - 7,9 мм, изработен с Armor Aluminum рамка, Corning® Gorilla® стъкло и IP68 защита, съчетава изискан дизайн и издръжливост. Новото технологично бижу на Samsung се захранва от персонализирания Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy и предлага изключителна производителност, ускорени AI възможности, впечатляващ гейминг и поддържа бързо зареждане до 60W. Камерата с 200 MP сензор, ProVisual Engine и F1.4 бленда заснема забележителни детайли, а усъвършенстваната система за увеличение от 1x до 100x, подпомогната от AI Zoom, гарантира кристална яснота във всяка дистанция. Благодарение на ProScaler и mobile Digital Natural Image engine (mDNIe) Samsung Galaxy S26 Ultra предлага интелигентно премащабиране с качество до QHD+ на любимите кадри. Моделът се предлага във версии с 256 GB, 512 GB и 1 TB памет.
Иновативната серия Galaxy S26 представя и още два усъвършенствани модела - Galaxy S26 и Galaxy S26+. Те осигуряват мощна производителност и интелигентен изкуствен интелект, които подобряват ежедневната употреба. Разполагат с изтънчен и тънък дизайн, издръжлива батерия, подобрена система от камери и се предлагат с 12 GB RAM памет и две опции за място за съхранение: 256 GB или 512 GB.
Новото поколение безжични слушалки Galaxy Buds4 и Galaxy Buds4 Pro идват с нови функции и дизайн с елегантно метално покритие, предлагащи удобно прилягане с оптимизиран контрол, както и нови подобрения в звука.
Повече подробности за дизайн, функции и цени, можете да откриете на technopolis.bg и в Technopolis app.
