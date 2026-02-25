Водещата верига за потребителска техника Технополис започва да приема предварителни поръчки за новата иновативна серия Samsung Galaxy S26 и елегантните слушалки Galaxy Buds 4 Series. Кампанията стартира от 20:00 ч. на 25 февруари 2026 г., като всеки клиент има възможността да направи своята предварителна поръчка до 23:59 ч. на 10 март 2026 г., в хипермаркети Технополис, онлайн на technopolis.bg и в Technopolis app. В периода на кампанията серията Samsung Galaxy S26 може да бъде закупена на изплащане с 24 равни безлихвени месечни вноски.

Новите флагмани надграждат дългогодишното лидерство на S серията в мобилния изкуствен интелект с нова AI операционна система, по-интелигентна камера и още по-висока производителност. Потребителите ще могат да направят своя избор между Galaxy S26 Ultra, Galaxy S26+ и Galaxy S26, като закупят желания модел с 512 GB памет на цената на 256 GB, a при модел Galaxy S26 Ultra 1ТВ получават 200 евро отстъпка от препоръчителната цена от доставчик. Елегантните смартфони се предлагат в разнообразни цветове - Виолетов Кобалт, Небесносиньо, Черно и Бяло.

Samsung Galaxy S26 Ultra поставя нов стандарт в премиум сегмента с първия по рода си вграден Privacy Display - иновативна хардуерна технология, която динамично контролира ъгъла на видимост и защитава съдържанието на екрана като своеобразен протектор за поверителност. Най-тънкият Ultra модел досега - 7,9 мм, изработен с Armor Aluminum рамка, Corning® Gorilla® стъкло и IP68 защита, съчетава изискан дизайн и издръжливост. Новото технологично бижу на Samsung се захранва от персонализирания Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy и предлага изключителна производителност, ускорени AI възможности, впечатляващ гейминг и поддържа бързо зареждане до 60W. Камерата с 200 MP сензор, ProVisual Engine и F1.4 бленда заснема забележителни детайли, а усъвършенстваната система за увеличение от 1x до 100x, подпомогната от AI Zoom, гарантира кристална яснота във всяка дистанция. Благодарение на ProScaler и mobile Digital Natural Image engine (mDNIe) Samsung Galaxy S26 Ultra предлага интелигентно премащабиране с качество до QHD+ на любимите кадри. Моделът се предлага във версии с 256 GB, 512 GB и 1 TB памет.

Иновативната серия Galaxy S26 представя и още два усъвършенствани модела - Galaxy S26 и Galaxy S26+. Те осигуряват мощна производителност и интелигентен изкуствен интелект, които подобряват ежедневната употреба. Разполагат с изтънчен и тънък дизайн, издръжлива батерия, подобрена система от камери и се предлагат с 12 GB RAM памет и две опции за място за съхранение: 256 GB или 512 GB.

Новото поколение безжични слушалки Galaxy Buds4 и Galaxy Buds4 Pro идват с нови функции и дизайн с елегантно метално покритие, предлагащи удобно прилягане с оптимизиран контрол, както и нови подобрения в звука.

Повече подробности за дизайн, функции и цени, можете да откриете на technopolis.bg и в Technopolis app.

 

Съдържание на: Технополис
ИЗБРАНО
Европрокуратурата установи тежко нарушение на Теодора Георгиева, иска уволнението й Днес
Европрокуратурата установи тежко нарушение на Теодора Георгиева, иска уволнението й
25412
Дъщерята на Мартин Шорт се самоуби на 42-годишна възраст Лайф
Дъщерята на Мартин Шорт се самоуби на 42-годишна възраст
15550
Олимпиадата в снимки: Някои от най-запомнящите се кадри от игрите (Галерия) Корнер
Олимпиадата в снимки: Някои от най-запомнящите се кадри от игрите (Галерия)
75504
На енергийна среща на върха във Вашингтон: Главболгарстрой редом с международни LNG лидери обсъждат газовата сигурност Бизнес
На енергийна среща на върха във Вашингтон: Главболгарстрой редом с международни LNG лидери обсъждат ...
6186
Гобленът от Байо поема към Лондон срещу 1,2 млн. паунда Impressio
Гобленът от Байо поема към Лондон срещу 1,2 млн. паунда
3086
От днес чужденци от 85 страни ще пътуват до Великобритания със специално разрешително Trip
От днес чужденци от 85 страни ще пътуват до Великобритания със специално разрешително
3124
Предотвратете спукването на съдовете от закалено стъкло във фурната Вкусотии
Предотвратете спукването на съдовете от закалено стъкло във фурната
4265
Какво отблъсква мъжете от всяка зодия в любовта? Zodiac
Какво отблъсква мъжете от всяка зодия в любовта?
1186
След суровата зима милиони украинци са изправени пред задълбочаващо се разселване и несигурност Времето
След суровата зима милиони украинци са изправени пред задълбочаващо се разселване и несигурност
1122