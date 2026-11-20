На специално медийно събитие двете компании демонстрираха как VivaHome помага за по-ефективно управление на дома, повече сигурност и контрол върху разходите

5185 Снимка: Vivacom

Дистанционно управление на отоплението и електроуредите, автоматизиране на осветлението и навременни известия при риск от аварии - това са част от възможностите на VivaHome, които Vivacom и Shelly Group демонстрираха на специално медийно събитие в София. Представителите на двете компании показаха как работят интелигентните устройства и как различните функции на новата услуга могат да се управляват чрез мобилно приложение. По време на демонстрацията бяха представени четирите смарт решения на VivaHome, разработени според различните потребности на домакинствата.

Снимка: Vivacom

"Представянето на VivaHome е повод за огромно удовлетворение за целия ни екип, защото отново доказваме, че не спираме да развиваме услугите си, но и смело навлизаме в нови пазарни ниши. Смарт технологиите вече са естествена част от ежедневието ни, затова следващата логична стъпка за нас беше да пренесем тази свързаност и в домовете. В Европа смарт решенията вече са навлезли в над 31% от европейските домакинства и осигуряват повече комфорт, сигурност и спокойствие на потребителите, докато в България делът на домакинствата, които ползват такива решения е около 8%[1]. Затова целта, която си поставихме с VivaHome, е да дадем възможност смарт решенията да влязат във всеки дом лесно и на много достъпни цени, като помогнат на нашите клиенти да управляват дома си и да оптимизират разходите си", коментира Августин Миланов, главен директор "Маркетинг" във Vivacom.

Снимка: Vivacom

"За нас, това партньорство е важна стъпка в разширяването на достъпа до технологиите за умен дом в България. Чрез приложението на партньора ни съчетаваме експертизата на Shelly в разработването на IoT (Интернет на нещата) решения с мащаба, свързаността и търговското присъствие на един от водещите телекомуникационни оператори в страната. Заедно предлагаме на потребителите лесен начин да направят домовете си по-комфортни, сигурни и по-ефективни, като управляват нашите устройства и функционалностите им от едно място. Вярваме, че този модел ще направи технологиите за умен дом по-достъпни и ще насърчи още повече домакинства да се възползват от техните практически ползи в ежедневието им", сподели Мирче Атанасовски, Главен търговски директор на Shelly Group.

По време на демонстрацията Vivacom представи и предимствата на VivaHome като цялостна услуга, която съчетава готови смарт решения с техническа поддръжка и съдействие за клиентите.

Снимка: Vivacom

"При разработването на VivaHome поставихме на първо място конкретните нужди на домакинствата. Вместо клиентите сами да избират отделни устройства и да търсят как да ги свържат, създадохме четири готови решения за най-често срещаните ситуации у дома. Те се предлагат чрез абонамент, без първоначална инвестиция, с техническа поддръжка и гаранция за периода на договора. Така правим първата стъпка към умния дом значително по-лесна", посочи Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги" във Vivacom.

VivaHome обединява четири готови решения, съобразени с различните потребности на домакинствата. VivaHome Heat позволява интелигентно управление на отоплението стая по стая, VivaHome Risk помага за навременното откриване на потенциални аварии, VivaHome Safe осигурява допълнителна сигурност чрез сензори за движение, врати и прозорци, а VivaHome Control дава възможност за дистанционно управление на осветлението и електроуредите.

Цените на най-новата услуга на Vivacom VivaHome варират от 1,99 до 2,99 евро на месец с EON FULL+ и EON PREMIUM при сключване на 24-месечен договор. Клиентите получават техническа поддръжка и гаранция за периода на договора, а управлението на всички устройства става лесно и удобно чрез безплатното мобилно приложение VivaHome, включително когато са извън дома.

С VivaHome Vivacom разширява портфолиото си отвъд традиционните телекомуникационни услуги и прави следваща стъпка в развитието на свързания дом. Компанията съчетава високоскоростната си интернет мрежа и технологичната си експертиза с практични интелигентни решения от Shelly, които помагат на клиентите да управляват по-ефективно дома си и да се радват на повече комфорт, сигурност и спокойствие.

Повече информация за пакетите, включените устройства и условията за ползване е достъпна на vivacom.bg/eon/vivahome.

Допълнителна информация за Vivacom:

Vivacom е част от United Group - водещата телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, и разполага с първата търговска 5G мрежа в България, покриваща 94% от населението. Компанията притежава оптична мрежа, достигаща до 1,7 милиона домове и като първият телекомуникационен оператор в България, предлагащ 10 GIGA оптична мрежа, осигурява светкавични скорости до 10 Gbps. Vivacom е първият телекомуникационен оператор в България, който въведе неограничени мобилни планове и революционната ТВ платформа EON, променяйки начина, по който българските потребители се свързват, работят и се забавляват. Компанията следва амбициозна стратегия за устойчиво развитие, като активно подкрепя социално отговорни инициативи в областта на образованието, опазването на околната среда и технологичните иновации.

Допълнителна информация за Shelly:

Shelly Group е технологична компания, фокусирана върху иновациите чрез разработване на нови технологии, производство и дистрибуция на висококачествени IoT продукти. Развитието на компанията е водено от нуждите на потребителите, а екипът ѝ е посветен на създаването на конкурентни и иновативни IoT решения. Shelly Group е основана в България, но решенията й се предлагат на повече от 100 пазара по целия свят. Компанията е в листата на Българската фондова борса и на Франкфуртската фондова борса като акциите й се търгуват и в евро на най-новия сегмент на Българската фондова борса - София - EuroBridge Market. През 2026 г. компанията беше официално включена в престижния германски индекс SDAX, а през 2025 г. Shelly Group последователно надхвърли пазарна капитализация от 1 млрд. щ.д. и 1 млрд. евро, превръщайки се във втората публична компания в България със статут на "еднорог".

[1] Източник на статистиката: Berg Insight (EU27+3, 2024); Statista Market Insights (BG, smart control & connectivity, 2024).