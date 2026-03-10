Yettel отбелязва деветия си пореден сертификат Best in Test от международната организация umlaut със специално предложение за всички клиенти на абонаментен план - 1 месец неограничени MB на максимално достижимата скорост в България без допълнително заплащане.

Пакетът включва и 3900 MB мобилен интернет в роуминг зона ЕС*, а активацията е възможна до 31 март 2026 г. директно през мобилното приложение на оператора - чрез банер на началния екран в секция "За теб".

Снимка: Yettel

Мобилната мрежа на Yettel оглавява класацията на umlaut за България за 9-и пореден път. Отличието за 2025 г. идва с общ резултат 922 от 1000 точки и лидерство в три от ключовите подкатегории - "Надеждност" (584/600), "Времезакъснение" (195/200) и "Широколентово покритие" (348/400). Това означава стабилна връзка с минимални прекъсвания, бърза реакция на мрежата при работа с приложения в реално време и възможно най-чест достъп до най-бързите налични технологии (4G/5G).

Тестовете на umlaut са проведени в периода 14 юли - 28 декември 2025 г. и се базират на близо 120 милиона реални измервания, събрани от над 12 000 крайни потребители на мобилни услуги в България.

Методологията на компанията за оценка на мобилни мрежи е ориентирана към реалното потребителско изживяване и включва данни от клиенти и на трите оператора. Организацията провежда такива тестове на повече от 200 мрежи в над 120 държави по света, а критериите се актуализират ежегодно спрямо развитието на технологиите и нарастващите очаквания на потребителите.

Само през изминалата година потреблението на данни в мрежата на Yettel е нараснало с 30% спрямо 2024 г., а за периода 2020-2025 увеличението е осемкратно. На ниво индивидуален потребител числата също са впечатляващи - докато през 2020 г. средният месечен трафик на мобилен абонат е бил 3 GB, през 2025 г. той достига 21 GB. Компанията посреща увеличените обеми с целенасочени инвестиции - през 2025 г. са изградени близо 100 нови базови станции, а над 1000 са с разширен капацитет.

*Потребители, които са в нарушение на Политиката за справедливо ползване на роуминг в зона ЕС, не могат да се възползват от този пакет

Съдържание на: Yettel
