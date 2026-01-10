Започнете новата година с оригинален Windows и Office от 12 €
Повече продуктивност. По-малко разходи. Доживотни лицензи
Новата година е перфектният момент за ново начало — и какъв по-добър начин да я започнете от това да обновите компютъра си с най-новия софтуер? Независимо дали подобрявате работната си среда, надграждате гейминг изживяването си или просто оптимизирате ежедневната си работа с компютър, новогодишната разпродажба на Godeal24 има всичко, от което се нуждаете.
С невероятни отстъпки за Windows 11 Pro и Microsoft Office 2021, можете да получите доживотни лицензи на цени от едва 10 €!
Лиценз за MS Office Professional 2021 е само 30.25 € (редовна цена: 249 €) — еднократно плащане, което ви осигурява постоянен достъп до всички основни приложения:
Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, OneNote, Publisher и Access.
Microsoft Office 2021 е една от най-мощните и икономични версии на Office, налични днес, и предоставя всички необходими инструменти за създаване на документи, анализ на данни и професионална комуникация.
Можете дори да комбинирате няколко лиценза и да спестите още повече — идеално решение при покупка за няколко устройства, за приятели или за целия офис. Това е чудесен начин да подарите продуктивност или да обновите домакинството си, без да харчите излишно.
Не чакайте цените да се покачат отново!
Подобрете продуктивността си с MS Office на ниска цена
- MS Office 2021 Professional Plus - 1 PC - 30.25 €
- MS Office 2021 Home and Business for Mac - 49.99€
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 2 Keys - 58.50€ (Only 29.25€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 3 Keys - 79.25€ (Only 26.42€/Key)
- MS Office 2021 Professional Plus Key - 5 PCs - 127.25€ (Only 25.45€/PC)
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 1 PC - 24.75€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac - 39.29€
- MS Office 2019 Professional Plus Key - 2 Keys - 46.25€ (Only 13€/Key)
- MS Office 2016 Professional Plus Key - 1 PC - 18.29€
- MS Office 2024 Home and Business for PC/Mac - 149€ (Reg. 299€)
Windows 11 Professional - доживотен лиценз от 10 €
Вземете доживотен лиценз за Windows 11 Professional само за 12.25 € (редовна цена: 199 €) по време на новогодишната разпродажба на Godeal24.
Windows 11 Pro е усъвършенствана операционна система, създадена за професионални и бизнес потребители, но подходяща и за всеки, който иска да повиши продуктивността си с модерни инструменти като Microsoft Copilot.
Отстъпката е ограничена и важи само още няколко дни!
Започнете 2025 година с най-добрия софтуер на най-добрите цени.
Актуализирайте компютъра си с Windows OS от 10 €
- Windows 11 Professional Key - 12.25€
- Windows 11 Professional - 2 Keys - 24.25€ (Only 12.13€/Key)
- Windows 11 Professional - 3 Keys - 35.25€ (Only 11.75€/Key)
- Windows 11 Professional - 5 Keys - 53.25€ (Only 10.65€ /Key)
- Windows 11 Home Key - 12.15€
- Windows 10 Professional Key - 8.25€
- Windows 10 Professional - 2 Keys - 14.25 € (only 7.12€/ Key)
- Windows 10 Professional - 5 Keys - 34.15€ (only 6.83€/Key)
- Windows 10 Home - 8.15€
- Windows 10 Home - 2 Keys - 14.45€ (only 7.24€/ Key)
Пакетни оферти - до 62% отстъпка
Купон: GG62
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 41.29€
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle - 37.20€
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 36.54€
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle - 31.64€
- MS Project Professional 2024- 49,99 €
- MS Visio Professional 2024- 45,99 €
Офертa на едро - ненадминати цени
- Windows 10 Professional - 50 keys - 325.00€ (6.5€/key)
- Windows 10 Professional - 100 Keys - 600.00€ (6€/key)
- Windows 11 Professional - 50 keys - 400.00€ (8€/key)
- Windows 11 Professional - 100 keys - 750.00€ (7.5€/key)
- MS Office 2021 Professional - 50 Keys - 1250.00€ (25€/key)
- MS Office 2021 Professional - 100 Keys - 2400.00€ (24€/key)
До 50% отстъпка за други версии
Купон: GG50
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC - 14.99€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC - 12.81€
- Windows Server 2025 Standard - 31.49€
- Windows Server 2022 Standard - 26.13€
- Windows Server 2019 Standard - 25.01€
Защо да изберете Godeal24?
- Дигитална доставка по имейл до секунди
- 98% рейтинг "Excellent" в TrustPilot
- 24/7 професионална техническа поддръжка
- Доживотно следпродажбено обслужване
Godeal24 ви гарантира сигурни лицензи, отлични цени и безпроблемно използване на софтуера.
Контакт: [email protected]
