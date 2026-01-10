Новата година е перфектният момент за ново начало — и какъв по-добър начин да я започнете от това да обновите компютъра си с най-новия софтуер? Независимо дали подобрявате работната си среда, надграждате гейминг изживяването си или просто оптимизирате ежедневната си работа с компютър, новогодишната разпродажба на Godeal24 има всичко, от което се нуждаете.

С невероятни отстъпки за Windows 11 Pro и Microsoft Office 2021, можете да получите доживотни лицензи на цени от едва 10 €!

Лиценз за MS Office Professional 2021 е само 30.25 € (редовна цена: 249 €) — еднократно плащане, което ви осигурява постоянен достъп до всички основни приложения:

Word, Excel, PowerPoint, Teams, Outlook, OneNote, Publisher и Access.

Microsoft Office 2021 е една от най-мощните и икономични версии на Office, налични днес, и предоставя всички необходими инструменти за създаване на документи, анализ на данни и професионална комуникация.

Можете дори да комбинирате няколко лиценза и да спестите още повече — идеално решение при покупка за няколко устройства, за приятели или за целия офис. Това е чудесен начин да подарите продуктивност или да обновите домакинството си, без да харчите излишно.

Не чакайте цените да се покачат отново!

Снимка: GoDeal24

Подобрете продуктивността си с MS Office на ниска цена

Windows 11 Professional - доживотен лиценз от 10 €

Вземете доживотен лиценз за Windows 11 Professional само за 12.25 € (редовна цена: 199 €) по време на новогодишната разпродажба на Godeal24.

Windows 11 Pro е усъвършенствана операционна система, създадена за професионални и бизнес потребители, но подходяща и за всеки, който иска да повиши продуктивността си с модерни инструменти като Microsoft Copilot.

Отстъпката е ограничена и важи само още няколко дни!

Започнете 2025 година с най-добрия софтуер на най-добрите цени.

Актуализирайте компютъра си с Windows OS от 10 €

Пакетни оферти - до 62% отстъпка

Купон: GG62

Офертa на едро - ненадминати цени

До 50% отстъпка за други версии

Купон: GG50

Защо да изберете Godeal24?

  • Дигитална доставка по имейл до секунди
  • 98% рейтинг "Excellent" в TrustPilot
  • 24/7 професионална техническа поддръжка
  • Доживотно следпродажбено обслужване

Godeal24 ви гарантира сигурни лицензи, отлични цени и безпроблемно използване на софтуера.

Контакт: [email protected]

Съдържание на: GoDeal24
