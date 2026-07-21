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Лятото е сезонът, в който технологиите трябва да бъдат едновременно красиви, практични и надеждни. Смартфонът трябва да снима отлично, да предлага голям екран за работа и забавление, а смарт часовникът да следи активността и здравето, без да прави компромис със стила. Именно такава комбинация предлагат Honor Magic V6 и Honor Watch 6.

Двете устройства се допълват отлично. Honor Magic V6 е сгъваем смартфон, в който луксът и златният стил са първото нещо, правещо впечатление. Но освен това устройството има ярки дисплеи, флагманска производителност и камера, която не отстъпва на най-добрите модели на пазара. Освен това Magic V6 е един от най-здравите сгъваеми смартфони създавани някога. Honor Watch 6 добавя богати възможности за спорт и здраве, дълъг живот на батерията и класическа визия, подходяща както за плажа, така и за офиса.

Вижте как изглеждат Honor Magic V6 и Honor Watch 6 >> >> >>

Още по-интересно е, че това технологично дуо се предлага на цена, която ги превръща в логичен избор, ако искате да имате сгъваем хибрид между смартфон и таблет. Сделката е повече от добра, защо получавате две устройства, които работят отлично както поотделно, така и като част от една екосистема.

Какво всъщност могат Honor Magic V6 и Honor Watch 6?

Honor Magic V6
Honor Magic V6 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Пазарът на сгъваеми смартфони вече е достатъчно зрял, за да предложи разнообразие от модели. Honor Magic V6 обаче успява да се отличи с едно от най-важните качества за този клас устройства - здравината. Компанията поставя сериозен акцент върху издръжливостта на конструкцията, а устройството преминава през впечатляващи демонстрации, при които помага за тегленето на спортен автомобил и дори на малък самолет. Това е ясен знак, че телефонът е създаден не само да впечатлява с технологии, но и да издържа на натоварено ежедневие.

В същото време Magic V6 остава изключително елегантен. Смартфонът е едва 4.1 мм дебел в разгънато състояние и 9 мм при сгъване, а теглото му е 224 грама. Корпусът вече предлага защита IP68 и IP69 срещу вода и прах. Новата стоманена панта Super Steel е проектирана за над 500 000 сгъвания. Тестовете показват, че тя издържа и на изпускания. Това означава години безпроблемна употреба. Версията Ferghana Red се отличава с гръб от еко кожа и златисти акценти, които придават още по-премиум излъчване. Ние обаче тествахме златната версия, наречена Sunrise Gold. Тя променя цвета си в по-топли или малко по-студени окраски спрямо ъгъла на светлината.

Honor Magic V6
Honor Magic V6 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Една от най-силните страни на телефона са двата LTPO OLED дисплея. Външният 6.52-инчов екран достига яркост до 6000 нита и остава отлично четим дори под силното лятно слънце. Вътрешният 7.95-инчов панел превръща устройството в истински таблет, подходящ както за работа с документи, така и за мултимедия. И двата дисплея работят с честота до 120 Hz и поддържат стилус. И двата екрана показват милиарди цветове по най-прецизния начин, което ги превръща в подходящи и за графични дизайнери и разработчици.

Външният екран е със специално покритие от нано кристал, което го пази от надраскване и изпускане върху по-твърди повърхности. Така Honor Magic V6 се превръща в един от най-здравите сгъваеми смартфони на пазара.

Honor Magic V6
Honor Magic V6 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Производителността също е на флагманско ниво. Honor Magic V6 използва Snapdragon 8 Elite Gen 5, комбиниран с 16GB RAM памет и 512GB свободно вътрешно пространство. Смартфонът се справя без усилие с тежък мултитаскинг, обработка на видео и мобилни игри. MagicOS 10 върху Android 16 добавя AI функции като превод на разговори в реално време, разпознаване на deepfake измами и автоматично създаване на видеоклипове от снимки.

Интересно предимство е и добрата интеграция с устройствата на Apple чрез Honor Connect и Honor WorkStation.

Honor Magic V6
Honor Magic V6 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Камерите са още една причина Magic V6 да бъде сред най-интересните сгъваеми смартфони. Основният 50 MP сензор, 50 MP ултраширокоъгълната камера и 64 MP перископният телефото модул с 3-кратно оптично увеличение осигуряват високо качество във всякакви ситуации. Портретният режим е разработен съвместно със Studio Harcourt и предлага характерен кинематографичен стил. Видеото се записва в 4K, а стабилизацията се справя отлично както при снимане от ръка, така и при движение.

Всичко това се захранва от силициево-карбидна батерия с капацитет 6660 mAh. Тя спокойно осигурява ден и половина автономна работа. Поддържат се 80 W кабелно и 66 W безжично зареждане. Honor добавя в комплекта зарядно устройство, USB-C кабел и защитен калъф със стойка.

Honor Watch 6
Honor Watch 6 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Honor Watch 6 е естественото допълнение към този смартфон. Моделът съчетава класически дизайн със съвременни смарт функции. Корпусът използва стомана или комбинация от алуминий и неръждаема стомана, а водоустойчивостта 5ATM и IP69 позволява часовникът да се използва без притеснение по време на гмуркане до 50 метра дълбочина.

Докато Honor Magic V6 не се плаши от водата, то с Honor Watch 6 може не просто да влизате в морето, а да се гмуркате в дълбините му.

AMOLED дисплеят с диагонал 1.46 инча достига яркост до 3000 нита. Това гарантира отлична видимост навън. Въртящата се коронка улеснява навигацията, а вторият бутон осигурява бърз достъп до спортните режими. Вградените високоговорител и микрофон позволяват разговори през Bluetooth директно от китката.

Honor Watch 6
Honor Watch 6 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Софтуерът предлага всички основни функции, които човек очаква от модерен смарт часовник. Honor Watch 6 работи с Android и iPhone, показва известия, поддържа NFC плащания, позволява едновременно свързване с два телефона и използва AI за създаване на текстови резюмета от гласови записи.

Спортните възможности също са впечатляващи. Часовникът предлага 122 тренировъчни режима, двубандов GPS, AI треньор за бягане и подробен анализ на показатели като пулс, кислород в кръвта, стрес, сън, VO2 Max, фитнес възраст и лактатен праг. Това го прави еднакво подходящ както за любители, така и за по-активни спортисти.

Сред най-големите му предимства е автономната работа. Батерията издържа до 35 дни в икономичен режим и около 17 дни при активно използване на всички основни функции.

Това поставя Honor Watch 6 сред най-издръжливите смарт часовници в своя клас.

Honor Magic V6 и Honor Watch 6
Honor Magic V6 и Honor Watch 6 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Honor Magic V6 и Honor Watch 6 показват колко добре могат да работят заедно две устройства от една екосистема. Смартфонът предлага производителност, отлични камери и голям сгъваем дисплей, а часовникът допълва изживяването с богати спортни функции, дълъг живот на батерията и елегантен дизайн.

Сгъваемият смартфон е особено полезен, ако понякога ви се налага да работите, докато сте на почивка. В полусгънато състояние той прилича на мини-лаптоп, от който да свършите няколко бързи задачи, докато сте на каравана на някой плаж. А ако отпуската ви още не е дошла, може да ползвате някои от 122-те спортни режима или AI треньора на смарт часовника, за да влезете във форма за плажа. Всеки смъкнат килограм може да значи не просто по-добра фигура, но и по-добър начин на живот.

При пакетна цена от 2099 евро Honor Magic V6 и Honor Watch 6 са предложение, което трудно може да бъде подминато - особено, ако търсите премиум Android изживяване.

Повече за устройствата може да научите тук >>>

С подкрепата на HONOR.

 

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