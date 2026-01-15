Комфорт, стил и аудио способности - пред вас е устройство, показващо какъв е максимумът на отворения дизайн

Слушането на музика е едно от най-мотивиращите неща при спорт. Почти всеки, който посещава фитнес залата или обича сутрешното бягане в парка, знае, че правилният ритъм може да извади неподозирани сили. Но тук идва и голямото предизвикателство - не малко слушалки падат, притискат ухото или стават неудобни след първия час (а понякога и по-малко) интензивно движение.

Преди близо две години Huawei представи радикално решение на този проблем - безжичните слушалки FreeClip, чиято уникална форма гарантираше, че те просто не могат да паднат.

Днес е ред да ви запознаем с тяхното второ поколение. HUAWEI FreeClip 2 надгражда предшественика си по всеки параграф, правейки връзката между спорта, музиката и ежедневието още по-силна. Ето какво можем да кажем след близо две седмици с HUAWEI FreeClip 2:

Дизайн

В основата на HUAWEI FreeClip 2 стои концепцията за "отворен дизайн" (Open-ear). За разлика от стандартните тапи, те не влизат в ушния канал, а се "защипват" елегантно за ушната мида.

Всяка слушалка е съставена от три основни компонента. Акустичното топче Acoustic Ball прецизно насочва звука към ухото, а удобно "бобче" Comfort Bean е скрито зад ухото ви. Размерите на последното са станали по-малки спрямо първото поколение на слушалките. Връзката между тях се осъществява от моста C-bridge, който използва външно покритие от течен силикон с ядро от специална мемори сплав. Инженерите на компанията са успели да увеличат еластичността с 25%. Резултатът е, че при FreeClip 2 са премахнати точките на натиск, които съществуваха при първата версия, а това прави дългото носене много по-приятно и удобно.

Крайният резултат е, че може да носите FreeClip 2 цял ден, без това да измори ухото ви! За това помага и теглото им от едва 5.1 грама на слушалка.

Но истинската магия се крие в строго научния подход на Huawei. Инженерите на компанията са използвали над 10 000 образци на уши от хора по целия свят. На тяхна база те са изчислили най-оптималния дизайн - с многократна оптимизация на размера на микрометрово ниво. Всичко това гарантира плътното прилягане, обгръщащо ухото и изключителната стабилност при спорт. Ако имате чувствителни уши или такива, които просто не понасят натиск, то просто няма да намерите по-добро предложение на пазара.

Кутийката за зареждане също е с преработен, по-симетричен квадратен дизайн.

Дизайнът е толкова елегантен, че FreeClip 2 са не само слушалки, но и стилен аксесоар. Те са подходящи за всяка обстановка - корпоративен, спортен или градски-небрежен.

Кутийката е компактна, с плавни линии и се събира лесно във всеки джоб. Моделът се предлага в стилни цветови вариации като графитено черно, бяло, новият много свеж светло син цвят. Последният вариант е тапициран с издръжлива на петна текстилна материя.

Мощен звук без изолация

Основният компромис при слушалките с отворен дизайн винаги е бил звукът - по-слаб бас и по-ниска обща сила. FreeClip 2 атакуват именно този проблем.

Слушалките са оборудвани с нов 10.8 мм мощен магнитен драйвер с двойна диафрагма и висока чувствителност. Той увеличава максималната сила на звука и мощността на ниските честоти със 100% спрямо първото поколение. Звукът е зашеметяващо силен и детайлен, а басът е изненадващо плътен. Но може би по-важното е, че драйверът с двойна диафрагма подсилва ниските честоти, без да задушава средите.

FreeClip 2 поддържат кодеци с висока резолюция като L2HC. Това е lossless формат, осигуряващ максимално качество на звука при стрийминг - дори по-добро от някои жични слушалки.

Типично за Huawei, шумопотискането е няколко стъпки пред конкуренцията. Ползите от него са не само при слушане, но и при водене на разговор.

Благодарение на три микрофона, мощен процесор с невронна мрежа, изкуствен интелект и ъпгрейдната многоканална DNN система слушалките филтрират околния шум и вятъра, осигурявайки кристално чист глас дори в шумна градска среда.

Намирате се в метрото, влакът пристига и вие говорите или пък приемате обаждане, докато карате колело и вятърът свисти покрай вас? Отсрещната страна няма да усети смущенията, а вие ще чувате всичко ясно.

Технологията е толкова усъвършенствана, че ще ви е трудно да повярвате какво могат тези малки слушалки с отворен дизайн.

Въпреки, че нямате тапа в ухото си, системата за насочване на звуковите вълни е толкова прецизна, че минимизира изтичането на звук навън. Хората около вас изобщо няма да чуват какво слушате.

Функцията Адаптивен звук автоматично може да регулира силата на звука според околната шумна среда. Така може да офис към шумен метро, и слушалките сами ще повишат силата, за да чувате ясно. Функцията "Smart Voice Enhancement" подобрява гласовите честоти при слушане на подкасти или аудиокниги.

FreeClip 2 се перфектни за гейминг сесии или филмови маратони. Те поддържат пространствен звук, като могат да проследявате движението на главата, позволявайки истинско потапяне в случващото се на екрана.

По-добра батерия и водоустойчивост

За активните потребители животът на батерията е от съществено значение. Тук FreeClip 2 отново впечатляват. Едната слушалка издържа до 9 часа непрекъснато възпроизвеждане. С кутийката общото време на живот се удължава до 38 часа.

Сравнено с първото поколение FreeClip вие имате 2 часа повече за слушане. Освен това само 10 минути в кутийката ви осигуряват до 3 часа слушане. Това на практика значи, че може да прекарате цял ден със слушалките, ползвайки една или две кратки почивки, за да се презаредят от калъфчето.

И сега идва голямата новина. HUAWEI FreeClip 2 се отличават спрямо останалите си конкуренти с върховата водоустойчивост. Сертифицирани са със стандарт IP57, слушалките издържат потапяне във вода до 1 метър за 30 минути. На практика това означава, че може спокойно да ги носите под дъжд или да ги използвате при интензивно потене.

Спорт и не само

FreeClip 2 са пълни с удобни функции, които улесняват живота ви.

FreeClip бяха първите слушалки, които не правят разлика между ляво и дясно ухо. Технологията е присъства и при FreeClip 2. Просто слагате слушалките на ушите си и те автоматично ще разберат коя е лява и коя дясна.

FreeClip 2 може да се управляват с жестове. Леко плъзгане по Comfort Bean регулира силата на звука, а двойно/тройно докосване управлява възпроизвеждането. Поклатете глава и отхвърлете обаждане.

FreeClip 2 могат да се свързват с две устройства едновременно. Например смартфон и лаптоп или пък смарт часовник и таблет. Слушалките интелигентно превключват звука между тях. Така може да слушате подкаст докато се връщате от работа на телефона, но да го довършите от лаптопа си у дома - без да сваляте слушалките и да пипате настройките им. Освен това е възможно два чифта Huawei слушалки да споделят аудио от едно устройство, чрез функцията за аудио споделяне.

Може би се подразбира, но HUAWEI FreeClip 2 се свързват еднакво добре с всяка операционна система - iOS, Android, Windows или друга.

Лични впечатления

Досега се постарах да ви опиша характеристиките и способностите на FreeClip 2. Но искам да споделя и малко лични впечатления, след като изпробвах слушалките.

Реших да видя ще мога ли да издържа плътно един работен ден с тях. Ушите ми нито веднъж не се затоплиха. Липсваше и напрежение в или около ухото. За дълго носене FreeClip 2 са може би най-доброто, което съм пробвал. В пъти по-добри от всички тапи, но по-добри и от първите FreeClip.

Пробвах да нося Comfort Bean на две различни места зад ухото - над мекото на ухото и на него. И двете са еднакво удобни, като аз лично предпочитам над мекото на ухото. Но и в двата случая FreeClip 2 не падат при скачане или при тръскане на главата. Качеството на звука е изненадващо добро за дизайна, но това вече го споменах. Басите, средните, вокалите - всичко е перфектно, поне при по тежки метъл песни или електронни песни с индъстриъл привкус.

Лично аз се изненадах и от друго. Open-ear дизайните рядко се разбират добре с тихи помещения. Huawei са постигнали истински успех в неутрализирането на изтичащия звук на вън. При теста ми по време на работния ден никой не успя да чуе това, което слушах. Проведох тест и в стая без шум от компютри - трябва да увеличите звука до нереалистични нива, за да започне някой да ви чува. И резултатът е сходен с тапи или друг тип слушалки.

Може да носите FreeClip 2 не просто в автобуса или метрото, но и в споделени пространства без притеснение.

Новият плъзгащ жест върху Comfort bean позволява промяна на силата на звука без неудобни почуквания. Контролите с докосване пък реагират върху всяка една част - може да почуквате моста, топчето или удобното зърно без да търсите точната зона, което е доста удобно.

Бързото зареждане също е изключително. Ставате за малко хапване, като през това време оставяте слушалките в калъфката и имате още няколко часа музика или подкасти за слушане. Бързото зареждане е незаменимо при дълъг път, като София-Варна или полет до по-далечна дестинация.

Може би най-много ми допадна момента, в късния следобед, в който забравих, че нося слушалките. Носих ги с кеф и след приключване на работа. А това вече казва много. Лично аз възприемам FreeClip серията като бижуто на Huawei. Не просто заради дизайна, а и заради факта, че нито Apple, нито който и да е от останалите големи конкуренти на компанията, имат подобен продукт.

Предлагане

Истината е, че в момента на пазара няма друга утвърдена марка, която да предлага толкова завършен и технологичен продукт с подобен форм-фактор.

HUAWEI FreeClip 2 са незаменими за хората, които не могат да понасят натиска на вътрешните тапи и не искат да се изолират с тежки слушалки тип "антифони".

Независимо дали слушате подкаст, докато бързате за работа, или тренирате в залата, комфортът е на възможно най-високо ниво. Колкото и да скачате или да тръскате главата си - FreeClip 2 остават на вашето ухо.

HUAWEI са направили всичко възможно, за да покажат какъв е максимумът на слушалките с отворен дизайн. А той е такъв, че ние е трудно да го опишем, просто защото трябва да се чуе от първо лице.

HUAWEI FreeClip 2, вече се предлага на българския пазар на препоръчителна цена от 199 евро. Закупилите FreeClip 2 до 1 март 2026 г. включително могат да се възползват и от ваучер за отстъпка от 20 евро, която важи както във физическите, така и в онлайн магазините.

Новият модел се предлага в три цветови варианта - графитено черно, светло синьо и бяло от Technopolis, A1, Yettel, ЗОРА, партньорите на дистрибутора Polycomp, включително OZONE.bg, Ardes и Plesio, и скоро ще бъдат налични и във Vivacom и Technomarket.

Повече информация за HUAWEI FreeClip 2 можете да намерите тук >>>