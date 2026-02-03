Тапицираният в червено гръб и стилният метален отблясък сочат още от пръв поглед, че пред себе си имаме силно отличаващ се смартфон

Днес ще ви запознаем със смартфона, който може да е най-луксозният модел, който сме държали някога в ръцете си. Но преди това малко предистория. През 2025 година Huawei се утвърди като водещ производител на смартфони в Китай, изпреварвайки Apple и заемайки първото място за първи път от пет години насам. Завръщането на компанията на върха бележи важен етап след като САЩ опитаха да спрат възхода на марката със санкции и политически натиск.

HUAWEI Mate X7 е символ на тази победа. Това със сигурност е най-луксозният смартфон на марката, но той е и много повече. Можем да го наречем сгъваем шедьовър, можем да кажем, че в този клас няма да намерите модел с по-добра камера или пък, че трудно ще откриете по-оригинално изглеждащ и здрав хибрид между смартфон и таблет. Но можем да кажем и друго - с Mate X7 е дадена заявка, че Huawei ще върне водещата си позиция и в света. Защо мислим така? Ако прочетете ревюто ни на модела ще разберете отговорът на този въпрос.

Лукс, който усещате с всяко докосване

Когато Huawei се превърна в лидер на световния пазар през 2019 година, компанията представи първия си сгъваем смартфон - Mate X. Седем години по-късно дебютира Mate X7.

Първото нещо, което грабва окото е външният вид и неговата естетика. Дизайнът е истинско произведение на изкуството. Гърбът е прецизно тапициран с висококачествена веган кожа в червен цвят. Веднага прави впечатление и масивната камера, чийто модул гали погледа с изтънчените си металикови проблясъци.

Благодарение на иновативния сгъваем механизъм и използването на свръхздравото стъкло, смартфонът е невероятно тънък и лек. В сгънато състояние Mate X7 се усеща по-лек и тънък от много флагмани. Липсата на луфт между екраните го прави много удобен за работа с една ръка.

Веднага ще се изненадате колко лек и тънък е смартфонът, щом го хванете с ръка. Но за да бъде конкретни, ето и неговите точни размери - 156,8 × 144,2 × 4,5 мм в разгънато и 156,8 × 73,8 × 9,5 мм в сгънато състояние.

Рамката е ултратънка, заоблена и изработена от полиран алуминий, като дизайнът напомня този на Mate X6. Пантата също е подобрена - тя използва компоненти от специално заздравена стомана с прецизен механизъм и якост до 2350 MPa, като между нея и екрана няма допълнителен натиск. Външната част на пантата е изпълнена от същия полиран алуминий като рамката на устройството.

Пантата е изключително стабилна и здрава, позволявайки устройството да се задържа под различни ъгли, вместо да се отваря или затваря рязко. Благодарение на това имате нови възможности за ниски ъгли на снимане без допълнителни аксесоари, когато телефонът е частично разгънат върху равна повърхност.

HUAWEI Mate X7 е сгъваем смартфон, който може да ви служи вярно и през идното десетилетие. Huawei поставя сериозен акцент върху издръжливостта. Mate X7 вече разполага със сертификати IP58 и IP59 за защита от прах, вода и водни струи под налягане. Устойчивостта на изпускане е подобрена чрез комбинация от Kunlun Glass 2 върху външния екран и нов трислоен композитен защитен слой върху сгъваемия дисплей.

Новост е и дизайнът на камера модула, наречен от компанията Time-Space Portal. Той представлява еволюция на познатия кръгъл модул от по-ранните модели и е по-изразен визуално. В него са разположени 50MP основна камера, 50MP телефото камера с макро възможности и 40MP ултраширокоъгълен сензор, допълнени от лазерен автофокус, инфрачервен бластер, LED светкавица и сензор за цветови спектър. Но за тях по-късно.

Mate X7 разполага с два впечатляващи дисплея, които използват технологията X-True за несравнимо визуално изживяване.

Външният 6,49-инчов LTPO OLED екран е идеален за бързи задачи. Той има пикова яркост от 3000 нита, 120Hz честота на опресняване, 1 милиард точни цвята, но истинската магия се случва, когато отворите устройството.

Вътрешният 8-инчов сгъваем LTPO OLED също има над 1 милиард точни цвята, 120Hz честота на опресняване и 2500 нита максимална яркост. В ежедневието този голям екран е незаменим. Представете си, че пътувате и трябва да прегледате сложен договор или бюджетна таблица - на Mate X7 това става толкова лесно, колкото на лаптоп. Можете да отворите две приложения едновременно (Split-screen) - например видео връзка в едната половина и бележник в другата, което превръща мултитаскинга в детска игра.

И двата екрана са с пълно покритие на DCI-P3 гамата. Това означава, че може да ги ползвате за професионална редакция на снимки, банери, изображения и видеа - цветовете са по-точни от тези на много лаптопи. Вътрешният екран е сертифициран и по стандарта HDR Vivid. Това означава, че при гледане на филми и видео всеки кадър по кадър се обработва за перфектното съотношение между яркост и контраст, а цветовете са възможно най-живите.

Във вътрешният дисплей има малък отвор за 8MP предна камера. Какво можем да кажем друго за дизайна?

Mate X7 има двойно по-голяма издръжливост на огъване спрямо Mate X6 и с 20% по-добра устойчивост на удари и изпускания. Гърбът от веган кожа не задържа отпечатъци. Текстурата му е не само много приятна на допир, но и не позволява телефонът да се изплъзне от ръката ви, а това може да е спасително в напрегнатите моменти. В долната част на устройството са разположени вторият говорител, USB-C портът и слотът за две nano-SIM карти, а микрофоните са позиционирани в горната и долната част. Бутоните за управление на звука и захранването се намират отдясно, като в бутона за включване е вграден и скенер за пръстови отпечатъци.

Хардуер, софтуер и батерия

Huawei Mate X7 се задвижва от 5 nm чипсет Kirin 9030 Pro. 9-ядреният процесор балансира производителност и ефективност, а графиката се обработва от видеоускорителят Maleoon 935, осигуряващ достатъчен капацитет за дисплеи с висока честота, обработка на изображения в реално време и изчислителна фотография.

Оперативната RAM памет е като на лаптоп - 16 GB, а свободното вътрешно пространство е 512 GB.

Телефонът работи плавно и се справя с лекота с натоварванията. Операционната система е Операционната система е EMUI 15, а с нея няма да ви липсва нищо от Google.

Първо, мнозинството от необходимите ви приложения са на удобно място в AppGallery. От там дори може да свалите YouTube, Gmail и други приложения на Google. Заедно с тях ще се инсталира и свободното приложение microG с отворен код. То ви дава пълните GMS възможности.

А ако това не е достатъчно и искате да ползвате Google Play. То трябва да инсталирате приложението GBox, което може да намерите в AppGallery. То ви дава достъп до магазина за приложения Google Play. Влизате в профила си и започвате да теглите.

В HUAWEI Mate X7 е налично всяко едно приложение, което ви трябва.

Батерията е с капацитет 5300 mAh и номинален капацитет 5170 mAh. Данните може да варират в зависимост от пазара. Благодарение на ефективния процесор, иновативни технологии и оптимизиран софтуер тя издържа цял ден при нормална употреба. Ако ползвате устройството, като камера и снимате с него, то Mate X7 ще ви служи вярно през целия работен ден и дори отвъд него. Когато зарядът свърши може да го възобновите само за броени минути с помощта на 66 W жично или 50 W безжично бързо зареждане.

Смартфонът може да служи и като поуър банк, като поддържа 7.5 W зареждане на други устройства.

XMAGE - Изкуството на светлината

Камерите винаги са били по-скоро второстепенен елемент при сгъваемите телефони поради фундаменталния проблем с побирането на големи сензори и сложна оптика в ограничено пространство.

Huawei прави невъзможното с Mate X7. Моделът е едновременно тънък и с флагманска камера. Всъщност това е първият сгъваем смартфон, който не прави компромиси с фото възможностите си.

Основната камера с еквивалент 24 мм (пълноформатен) вече разполага с 50 MP 1/1.28-инчов RYYB сензор с висок динамичен диапазон от 17,5 стопа и 10-степенна регулируема бленда от f/1.49 до f/4. Тя използва най-тънките стъклени лещи в индустрията и първата по рода си четворно разрязана леща, която намалява размера на модула с 23%, като същевременно увеличава светлочувствителността с поне 100%. Това води до изключителна чувствителност към светлина и впечатляваща яснота на изображението независимо от условията на осветление.

Снимка с HUAWEI Mate X7, направена с 3,5 зуум

Телефото камерата е с изцяло преработен 3.5x телефото обектив (еквивалент 81 мм), който използва 4+1 група диагонално разположени лещи и перископна система с управление на телефото макро, позволяваща заснемане на макро изображения с телефото обектива. В комбинация с нов мотор за фокусиране с анти-трептене, размерът на модула е намален с 44%, докато светлочувствителността е увеличена със 127%. Обективът разполага и с най-голямата бленда в индустрията за телефото камера при сгъваем телефон — f/2.2. Зад цялата тази оптична технология стои 50 MP RYYB сензор, който осигурява отлични детайли при силна светлина.

И двата сензора от по-горе имат оптична стабилизация.

Ако обичате да снимате сгради или панорами, то получавате един от най-добрите ултрашироки сензори на пазара с резолюция от 40МР, 13 мм пълноформатен еквивалент и поле на заснемане от 120˚.

Портрет с HUAWEI Mate X7

И трите изключителни камери се поддържат от специализиран сензор за цветови спектър, който увеличава точността на цветовете. Той гарантира, че всички заснети изображения са "верни на цвета", както ги нарича Huawei, като възпроизвежда реалните цветове дори при сложни и нетипични осветителни условия.

Освен във фотографията, Mate X7 се представя отлично и при видеозапис, без проблеми със запазването на детайли при контражур. Може да правите същински филми в 4K с до 60 кадъра в секунда.

По-голямата екранна площ в разгънато състояние не само осигурява по-голям визуален преглед и по-обмислено кадриране при създаване на видеосъдържание. Големият екран позволява по-лесен и задълбочен преглед, подбор на кадрите и дори редакции на място.

Частичното сгъване на телефона разделя визуализацията от контролите, което го прави удобен за снимане от нивото на кръста. Тази функция може да промени начина, по който снимате със смартфон и да го доближи още повече до някои професионални апарати.

Контролът върху отблясъците и flare ефектите при трите камери е изненадващо добър, а наличието на физическа променлива бленда при основната камера е огромен плюс. Тя помага не само за контрол на експозицията при видео, но и създава характерния "звезден" ефект при ярки светлини - нещо рядко срещано при смартфоните. Затварянето на блендата увеличава и дълбочината на рязкост при близки обекти, което е особено полезно с по-големия сензор.

Снимка с HUAWEI Mate X7 на картина

Цветовото и тоналното възпроизвеждане е силната страна на Huawei Mate X7. Снимките директно от камерата, особено при ярка дневна светлина, изглеждат приятни и естествени, без нужда от допълнителна обработка. Тоналните криви са добре балансирани, а цветовете са точни и консистентни - нещо, за което вероятно основна роля има специализираният сензор за цветови спектър. Той анализира сцената и поддържа еднакво цветопредаване дори при смяна на обективите, като покриването му води до осезаеми цветови промени.

За тези, които търсят конкретен визуален стил, Huawei предлага XMAGE профили като Vivid, Bright и Monochrome. Monochrome осигурява по-контрастен образ, докато Bright залага на по-леко и ефирно излъчване, а Vivid е за феновете на наситените цветове.

Снимка с HUAWEI Mate X7 на картината от по-горе с 3,5 зуум

Снимачното изживяване е внимателно обмислено и надхвърля очакванията за смартфон. Експозицията се регулира прецизно, а фокусът и измерването на светлината могат да се разделят при по-сложни сцени. Поведението на спусъка наподобява това на традиционна камера в Pro режим, докато стандартният режим позволява серийно снимане. Светкавицата може да работи и като постоянна светлина, автофокусът е бърз, а разпознаването на лица - почти мигновено.

Изборът на режим обаче изисква съзнателен подход, ако ще ползвате устройството по професионален начин. В противен случай стандартният фото режим обикновено е най-балансираният избор. Pro режимът обаче предлага повече контрол и позволява много прецизна обработка на RAW файлове. Алтернатива между двете е Pro режим с JPEG/JPEG-L (50 MP). Но имайте предвид, че JPEG-L изключва 10x зуум-а и генерира значително по-големи файлове. И това са само малка част от опциите ви за избор и настройка - HUAWEI Mate X7 е идеалният смартфон за фото-професионалисти.

3.5x оптичният зуум е много полезен. С него може да снимате сгради, да разглеждате далечни обекти, да правите портрети или да снимате растения и насекоми - като оператор от National Geographic. За снимки над 3.5x е добра идея да преминете в Pro режим, който запазва повече детайли за сметка на повече шум и по-силно изостряне.

Традиционно смартфоните на Huawei се справят перфектно в тъмни сцени и при липсата на светлина. Това е така и тук. Ако снимате огън или осветен обект в нощта, то може да разчитате на възможно най-точните цветове. Но дори и без много светлина пак имате богати детайли и липса на шум.

Може би сме ви затрупали с детайли? Е, можем да обобщим всичко в едно изречение:

Фотографската система XMAGE в Mate X7 е проектирана да улавя моменти, които другите сгъваеми смартфони просто ще пропуснат.

Един ден с Mate X7

HUAWEI Mate X7 е различният сгъваем смартфон. Не само заради червеният си тапициран гръб и стилен вид. Но и заради огромните си възможности. С моделът Huawei продължава да усъвършенства философията си при сгъваемите устройства, като поставя акцент не само върху лукса, но и върху издръжливостта, качеството на камерата и гъвкавостта при снимане и ползване на устройството.

Казано на кратко, с HUAWEI Mate X7 може да правите всичко. Да провеждате онлайн срещи с клиенти и да пишете мейли в движение. Да правите фотосесии и да редактирате снимки и видеа. Да работите и разпускате - всичко на едно устройство.

Нека си представим един възможен сценарий.

Денят ви започва динамично. Свързвате своя Mate X7 с безжичните слушалки FreeBuds и под звуците на любимата музика се отправяте към офиса. Докато сте в движение, телефонът е затворен, но малко преди да пристигнете, решавате да проверите и отговорите на няколко мейла, за да си спестите работа.

Разгъвате Mate X7 и той се превръща в работна станция. Мултитаскингът е по-лесен от всякога. Стига да искате може да редактирате изображения, да създавате маркетингови материали и дори да редактирате кадри директно върху големия екран с прецизността, която само този калибър устройство предлага.

На връщане в метрото разгръщате екрана, за да изгледате най-новото 4K видео в YouTube. Докато готвите може да ползвате телефонът в полусгънато състояние за търсене на рецепти и гледане на титориъли.

Вечерта е време за релакс - пускате World of Tanks и се наслаждавате на мащабни битки върху огромния дисплей, подкрепени от мощната батерия и отличната охладителна система с графен. Ако това не е за вас - Mate X7 може да е вашата електронна книга или устройство за гледане на филми и сериали в леглото.

В почивния си ден вземате Mate X7 на поход - кадрите, които правите сред природата, са толкова добри, че може да участвате във фотоконкурс.

HUAWEI Mate X7 е просто изключителен.

Предлагане

HUAWEI Mate X7 показва пълният потенциал на сгъваемите устройства. Ударният му стил и мощна камера подхождат перфектно на всяка творческа личност. С него в джоба си имате едновременно компактен смартфон, работен таблет и професионален фотоапарат. Ако търсите устройство, което да работи толкова здраво, колкото и вие, и да изглежда зашеметяващо във всяка ситуация, Mate X7 е вашият избор.

HUAWEI Mate X7 вече е наличен на българския пазар, като до 01.03. 2026 г. включително ще се предлага в комплект със смарт часовник HUAWEI Watch Fit 4 Pro в черен или друг цвят според наличностите, на препоръчителна цена от 2099 евро или със съответните абонаментни планове в мобилните оператори. В стандартния комплект на HUAWEI Mate X7 са включени защитен кейс и кабел за зареждане. Офертата включва и услугата HUAWEI Care+ за период от 12 месеца след покупка.

Смартфонът се предлага вече в мрежата на Technopolis, Vivacom и Yettel, и се очаква скоро и в A1. Периодът на кампанията може да варира при различните търговци.

