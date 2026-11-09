9143 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Технологичните иновации имат смисъл, когато ни помагат да живеем по-добре. И ако трябва да сме честни - най-вече, когато качествено могат да подобрят живота ни. Около нас е пълно с джаджи, благодарение на които ежедневието ни е по-приятно, от например, преди 10 години. Камерите на телефоните са станали изключително добри, звукът от слушалките е кристален, дори изкуственият интелект може да ни помогне в някои ситуации. Но има и нещо отвъд това. Определен сегмент устройства са насочени не просто към повишаването на комфорта ни, а към нашето здраве. Защото именно то е в основата на всичко.

Малко продуктови серии демонстрират толкова добре връзката между технологиите, здравето и стила, колкото D серията на Huawei. Тя има особено място на пазара на носими устройства, защото постави акцент върху една от най-важните функции за превенция на сърдечносъдовите заболявания - измерването на кръвното налягане директно от китката.

Още с предишните поколения Huawei показа, че подобна технология може да бъде интегрирана в устройство, което прилича на обикновен смартчасовник, а не на медицински апарат. Всяко следващо поколение надгражда тази идея с по-компактна конструкция, по-добър комфорт и повече възможности за проследяване на здравето.

В началото на ноември в България дебютира третото поколение на серията - HUAWEI WATCH D3. Новият модел запазва характерната си способност да измерва кръвното налягане с помощта на механична въздушна възглавничка. Същевременно, в редакцията ни не сме виждали толкова стилен часовник с такава възможност. И това не е всичко - новият смарт часовник на HUAWEI идва и с куп нови възможности. Сред тях са 24-часовото амбулаторно проследяване на кръвното, измерванията преди и след тренировка, разширеният здравен анализ и новите възможности за споделяне на здравна информация с близки хора. Традиционно, смартчасовникът се свързва както с Android, така и с iOS устройства.

Ето всичко, което трябва да знаете за HUAWEI WATCH D3:

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HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Стилна визия

Едно от най-големите предизвикателства пред смартчасовник с толкова специфична функция като измерването на кръвното налягане винаги е било неговият размер. Традиционните апарати за мерене на кръвното използват маншет, който трябва да притисне артерията, за да отчете стойностите. Интегрирането на подобна технология в малко устройство за китката изисква сериозна инженерна работа. А в R&D отделът на HUAWEI явно работят магьосници, защото ако видите D3 на някоя ръка, няма да познаете, че той може да мери кръвното. Смарт часовникът е стилен, удобен и доста лек.

Вижте как изглежда HUAWEI WATCH D3 >> >> >>

Третото поколение е значително по-тънко от своя предшественик. Дебелината на корпуса е намалена от 13,3 на 11,3 мм. Това е съществена промяна, особено при устройство, което трябва да се носи не само през деня, но и по време на сън. Теглото също е оптимизирано и е само 40 грама.

HUAWEI WATCH D3 е много лек и удобен Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Самата каишка е една от най-интересните части на конструкцията. Тя е с ширина 25,5 мм и интегрира специална въздушна възглавничка, необходима за измерването на кръвното налягане. Huawei е успяла да я направи по-тясна, без да се отказва от основната ѝ функция. Що се отнася до материалите, каишката е от флуороеластомер и HNBR, като целта е да се осигури комфорт при продължително носене.

Тук има значение и възможността часовникът да остане на китката през нощта. Именно тогава се извършват част от важните измервания при амбулаторното проследяване на кръвното налягане. По-леката конструкция намалява усещането за допълнителна тежест и прави това значително по-приятно.

Дизайнът е вдъхновен от цветовете и текстурите на природата. HUAWEI WATCH D3 се предлага в три цветови варианта - Black, White и Mocha Gold. Последният добавя по-топло и изискано излъчване, докато черният и белият вариант са по-универсални и лесно се съчетават с различни стилове на обличане.

Отвън, каишката на HUAWEI WATCH D3 изглежда обичайно Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Ние изпробвахме класическия черен вариант и можем да кажем, че кашката се отличава с интересна текстура. Корпусът е метален, като около дисплея той е с по-гланциран завършек.

Дисплеят също е получил сериозно подобрение. Той вече е 1,92-инчов AMOLED панел, спрямо 1,82 инча при предходното поколение. Съотношението между екрана и предната повърхност е увеличено с 6,4%, което позволява по-добро използване на наличното пространство. Максималната яркост достига впечатляващите 3000 нита. Това е сериозно предимство при използване на открито, особено в слънчеви дни, когато информацията трябва да остава лесно четима.

Възглавничката на HUAWEI WATCH D3 се надува при мерене на кръвното Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Управлението е допълнено от физически бутони. От въртящата се коронка имате достъп до списъка с приложения, а долният може да бъде настроен за бърз достъп до определена функция, включително измерването на кръвното налягане. Мястото между тях докосвате с пръст, когато си правите електрокардиограма.

Най-важното обаче е цялостното усещане. WATCH D3 не прилича на устройство, създадено за проследяване на здравето. Няма излишно обемист корпус или типичната визия на медицински апарат. Това е часовник, който спокойно може да се носи в офиса, на среща, по време на разходка или във фитнеса.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Здравето е в основана на всичко

Основната причина WATCH D3 да се отличава от повечето смартчасовници на пазара е неговата технология за измерване на кръвното налягане.

Докато много други носими устройства разчитат на оптични сензори и алгоритми, които оценяват определени тенденции, Huawei използва различен подход. В каишката е интегрирана миниатюрна механична въздушна възглавничка, която се надува и упражнява натиск върху китката. В комбинация с високопрецизен сензор системата използва осцилометричен метод за измерване.

Това е технология, позната от традиционните апарати за кръвно налягане. При нея устройството отчита колебанията в налягането, докато маншетът се надува и изпуска въздух. Разликата е, че Huawei е успяла да миниатюризира механизма и да го интегрира в каишката на смартчасовник.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Измерването е съобразено с обиколката на китката. Затова при първоначалната настройка потребителят трябва да измери китката си и да избере подходящия размер на каишката и въздушната възглавничка. Това е важна стъпка, защото правилното прилягане има значение за надеждността на резултатите.

Друга новост е измерването на кръвното налягане преди и след физическо натоварване. Това е едно от най-съществените подобрения в третото поколение. До момента измерването на кръвното налягане обикновено се свързваше с периоди на покой. WATCH D3 обаче позволява да се проследят стойностите и преди, и след тренировка.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Така потребителят може да провери кръвното си налягане преди физическо натоварване, да установи изходните стойности и след приключване на тренировката да проследи промените. Това е полезна допълнителна информация, особено за хора, които имат повишено кръвно налягане или искат да следят по-внимателно реакциите на организма си при спорт.

Ако стойностите преди тренировка са прекалено високи, часовникът може да препоръча избягване на интензивното натоварване. При по-умерено повишение може да напомни за необходимостта от контрол върху интензивността на следващите тренировки.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

HUAWEI WATCH D3 е изключително полезен за хора, които трябва да влязат във форма, без това да подейства шоково на организма. Благодарение на възможностите си, часовникът ви съветва как да стане това.

Функцията се поддържа при бягане, ходене и колоездене, както на открито, така и на закрито.

Друга важна възможност е 24-часовото амбулаторно проследяване на кръвното налягане (ABPM). То е особено ценно, защото еднократното измерване невинаги дава достатъчно информация за състоянието на сърдечносъдовата система.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Кръвното налягане се променя през целия ден. То може да бъде повлияно от физическа активност, стрес, температурата на околната среда, надморската височина и качеството на съня. Някои хора имат нормални стойности през деня, но повишено кръвно през нощта. При други се наблюдават резки сутрешни покачвания или т.нар. хипертония на бялата престилка, при която напрежението от посещението при лекар води до временно повишение на показателите.

Амбулаторното проследяване помага да се открият подобни закономерности. WATCH D3 може да извършва автоматични измервания през определени интервали, включително по време на сън. През деня интервалите могат да бъдат персонализирани, а потребителят има възможност да задейства и ръчно измерване.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

През нощта процесът е автоматизиран и работи по-тихо, за да не нарушава съня. Така се събират повече данни за поведението на кръвното налягане в естествената среда на потребителя, вместо да се разчита само на няколко измервания в лекарския кабинет.

HUAWEI са добавили и интелигентни напомняния за измерване. Те вече не се ограничават до предварително зададен график. Часовникът може да напомня за измерване при установяване на значителна промяна в температурата или при преминаване към среда с голяма надморска височина. Това има значение, защото студът и условията на висока надморска височина могат да повлияят на кръвното налягане.

Съществено подобрение има и при анализа на събраните данни. Функцията Health Insights обединява информацията за кръвното налягане с данните за съня, активността и други показатели. Така потребителят може да проследява тенденциите във времето, а не просто да гледа отделни числа.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

WATCH D3 разполага и с функцията Health Glance. Тя позволява за около 60 секунди да бъде генериран общ здравен доклад с до 11 показателя. Сред тях са сърдечният ритъм, кръвното налягане, ригидността на артериите, ЕКГ и кислородната сатурация (SpO₂). Идеята е да се получи бърз и по-цялостен поглед върху състоянието на организма.

Часовникът разширява и възможностите за проследяване на съня. Анализът вече включва повече информация за структурата и стабилността на съня, както и показатели, свързани с вариабилността на сърдечната честота (HRV). Проследяването на стреса също е интегрирано в системата за емоционално благополучие, която разпознава 12 различни емоционални състояния.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Особено интересна е функцията Health Community. Тя позволява на потребителите да следят здравните показатели на свои близки. При установяване на необичайни стойности се изпращат известия, а потребителят може директно от часовника да изпрати съобщение към близкия човек. Това е практично допълнение за хора, чиито родители живеят отделно, както и за семейства, които искат да следят здравето си взаимно.

Важно е да се уточни, че часовникът не трябва да се ползва за самодиагностика или промяна на лечение. Неговата функция е превенцията и проследяването. Той може да осигури ценна информация за дългосрочното проследяване на здравето, която да се анализира от специалист.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Здрав дух, в здраво тяло

Здравните възможности са основният акцент на WATCH D3, но това не означава, че HUAWEI са пренебрегнали спортните функции. Часовникът поддържа разнообразни тренировъчни режими, включително бягане на закрито, преходи в планината, ски, футбол, изкачване на стълби, йога, пилатес, различни видове танци, дарц и дори игра на компютъра. Различните спортове са над 100 и има както популярни, така и доста нишови такива.

За хората, които предпочитат планинските маршрути и трейл бягането, има няколко интересни инструмента. Часовникът предлага навигация по маршрута, възможност за приближаване и отдалечаване на картата и предупреждения при отклоняване от предварително зададения път. Налични са и показатели като разлика във височината и наклона на терена, които могат да помогнат за по-добро разпределение на усилията. Прецизният GPS пък няма да ви позволи да се изгубите и вие ще може да се върнете по пътя, по който сте вървели.

Потребителите могат да задават контролни точки и крайна цел, както и да следят прогнозното време за пристигане. Това е полезно при по-дълги маршрути, когато управлението на темпото и силите е съществено.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

При ските часовникът може да следи показатели като изминато разстояние, максимална скорост и среден наклон. Отчита се и броят на завоите, както и тяхната честота. Допълнително се предоставя информация за кислородната сатурация и тренировъчното натоварване. Това позволява да се получи по-добра представа не само колко дълго сме тренирали, но и как натоварването се отразява на организма. Естествено - включени са и българските курорти.

Разбира се, при WATCH D3 спортът има и още едно измерение. Благодарение на възможността за измерване на кръвното налягане преди и след тренировка потребителят може да проследи реакцията на сърдечносъдовата система при физическо натоварване. Именно това е една от най-интересните разлики спрямо традиционните спортни смартчасовници.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Свързаност, интелигентни функции и батерия

Както казахме по-рано, часовникът работи еднакво добре със всеки смартфон на пазара - без значение дали е iPhone или с Android. Основната връзка се осъществява чрез приложението HUAWEI Health. През него се управляват настройките, проследяват се събраните показатели и се разглеждат по-подробните здравни анализи. С приложението може не само да управлявате функции и да изтегляте циферблати, но и да четете анализи от данните на часовника.

От часовникът може да отговаряте на съобщения и да провеждате Bluetooth разговори, когато телефонът ви не е под ръка. Интересно допълнение е и поддръжката на безконтактни плащания чрез NFC и Curve Pay. Функцията е достъпна в България и позволява плащане на ПОС терминали директно с часовника.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Curve Pay предлага и обединяване на различни банкови карти в един дигитален портфейл. Допълнителна защита осигурява разпознаването при сваляне на устройството от китката, след което се изисква въвеждане на код. Така WATCH D3 може да бъде полезен не само за здравето и спорта, но и за ежедневните задачи.

Батерията е друг важен елемент при устройство, което трябва да следи здравето денонощно. HUAWEI посочва автономност до 6 дни с едно зареждане. Това е добър резултат за часовник с механична система за измерване на кръвното налягане и множество постоянно работещи сензори. Особено важно е, че потребителят не трябва да мисли за зареждане всяка вечер. Това прави по-лесно изграждането на постоянен навик за проследяване на съня и здравните показатели.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Предлагане

HUAWEI WATCH D3 успява да обедини две на пръв поглед различни категории. От една страна, това е елегантен смартчасовник с голям AMOLED дисплей, спортни функции, Bluetooth разговори и възможност за безконтактни плащания. От друга, той предлага значително по-сериозни възможности за проследяване на здравето от повечето устройства в този клас.

Най-голямото му предимство остава измерването на кръвното налягане. Механичната въздушна възглавничка, 24-часовото амбулаторно проследяване и новата възможност за измерване преди и след тренировка го превръщат в ценен избор за хората, които искат да имат повече информация за състоянието на сърдечносъдовата си система.

Health Glance, Health Insights и Health Community допълват тази концепция. Те превръщат събирането на отделни показатели в по-цялостна система за наблюдение, анализ и споделяне на здравна информация.

Но може би най-голямото постижение на третото поколение е неговият дизайн. Никога досега часовник с толкова сериозна насоченост към здравето не е изглеждал толкова близо до стандартен премиум аксесоар.

HUAWEI WATCH D3 вече се предлага в България на препоръчителна цена от 449 евро. Смарт часовникът може да бъде намерен в магазините на A1, Yettel, Vivacom, Техномаркет, Технополис и ЗОРА, както и при онлайн партньорите на Polycomp - Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg, PLESIO и Techmart.

Към първоначалните продажби има и няколко допълнителни предложения. Часовникът се предлага в комплект със слушалки HUAWEI FreeBuds 7i, като конкретните условия и наличните цветове зависят от търговеца.

HUAWEI WATCH D3 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

При покупка от официалната партньорска мрежа на Huawei между 2 ноември и 31 декември 2026 г. потребителите получават безплатен достъп до Multipass. Пакетът включва HUAWEI Health+ и премиум приложенията Komoot, Headspace, Naviki, FIIT и Kotcha. Безплатният период е три месеца за HUAWEI Health+, Headspace, FIIT и Kotcha и два месеца за Komoot и Naviki. Общата стойност на спестените абонаментни такси е 199 евро.

Допълнително всички часовници, закупени от официалната партньорска мрежа до 31 декември 2026 г., получават и HUAWEI Care. Услугата включва 24-месечна защита при инцидентно проникване на течности, еднократна защита при инцидент за дисплея, батерията и задния панел, както и възможност за до две подмени на въздушната възглавничка в рамките на същия период.

Повече информация за HUAWEI WATCH D3 може да научите тук >>>

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.