Стилът му е съчетан с наистина богати възможности за следене на здравето, съня, множество спортни опци и една от най-издръжливите батерии в сегмента

9795 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Изборът на смарт часовник често изглежда лесен, докато човек не постави няколко условия едновременно. Устройството трябва да изглежда добре, да предлага богати възможности и да издържа достатъчно дълго с едно зареждане. Комбинацията от тези три изисквания бързо елиминира голяма част от моделите на пазара.

Точно тук Huawei успява да се открои. Компанията от години залага на часовници, които съчетават стилен външен вид с много функции и батерия, която не изисква ежедневно зареждане. Това помага на Huawei да запази лидерската си позиция при глобалните доставки на устройства за китката и през първата половина на 2026 г.

И така стигаме до най-новият смарт часовник Huawei. От 14 септември в България се предлага Huawei Watch GT 7 Pro. Всички модели от серията са съвместими както с устройства с iOS, така и с Android. Watch GT 7 Pro запазва основната философия на серията GT, но добавя нови възможности за спортове на открито, по-подробен здравен анализ и редица други екстри. Ето какво трябва да знаете за Huawei Watch GT 7 Pro:

Дизайн

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Първото нещо, което ми направи впечатление при Huawei Watch GT 7 Pro е иновативната каишка. Забравете за класическия дизайн. Huawei са нарекли каишката EasyCross, като нейната философия е за максимално удобно прилягане на китката. Тук липсват традиционните гайки. Няма и шанс краят на каишката да стърчи навън. Вместо това каишката се подпъхва навътре и остава скрита плътно до китката ви. Резултатът е не само много по-красив и визуално изчистен, но и по-удобен при трениране.

Материалът, от който е изработена е флуороеластомер, като той е текстуриран по много интересен начин. Лично за мен външната част се усеща дори малко като текстилна. Няма да преувелича, ако кажа, че за мен това е една от най-удобните и стилни каишки, които съм носил. Цветовете са три - жълто, зелено и черно. Цветът на безела е съобразен с този на каишката. В ревюто може да видите как изглежда жълтата версия.

Вижте как изглежда Huawei Watch GT 7 Pro >> >> >>

Да преминем и към дизайнът на самия часовник. Рамката му е направена от титаниева сплав от аерокосмически клас. Осмоъгълните елементи в дизайна са запазени, придавайки характер на часовника. Безелът е от нанотехнологична керамика с устойчиво на надраскване покритие. Над дисплея има сапфирено стъкло.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Дисплеят е 1,47-инчов AMOLED с резолюция 466 х 466 пиксела. Максималната яркост достига 3000 нита. Това осигурява много добра четливост на открито, включително при силна слънчева светлина.

Часовникът е устойчив на вода и прах с рейтинг IP69 и има защита 5 ATM. Huawei го сертифицира и за гмуркане до 40 метра. Така корпусът е подготвен както за всекидневна употреба, така и за сериозни спортове на открито.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Спортни функции

GT 7 Pro не е просто часовник с голям брой спортни режими. Huawei се опитва да превърне модела в инструмент за по-сериозен анализ на тренировките.

Компанията поставя особен акцент върху ските, зимните спортове и колоезденето. Часовникът разполага с карти на повече от 3000 ски курорта по света. В това число популярните зимни курорти като Банско, Добринище, Пампорово, Боровец, Чепеларе и Витоша. Те могат да бъдат изтеглени през приложението Huawei Health. На картите са показани пистите, тяхната трудност и местоположението на лифтовете.

По-интересната новост са режимите за зимни спортове на закрито. При Indoor Alpine Skiing и Indoor Snowboarding часовникът използва данните от сензорите си, за да изчислява активното време на спускане, промените в стойката и други показатели дори без GPS.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Всъщност, има редица активности на закрито, дори разходки на закрито, които могат да се проследят.

Huawei добавя и анализ на завоите. Системата Turn Detection отчита техния брой, тип и честота. G-Force Detection показва центробежната сила при остри завои. Това е функция, която има смисъл най-вече за по-сериозните любители на ските. За обикновения потребител тя вероятно ще остане любопитна статистика.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Колоезденето също получава специално внимание. Watch GT 7 Pro може да показва подробен профил на предстоящите изкачвания. Функцията Climb Planning показва наклона и оставащата денивелация. Climb Broadcast дава тази информация в реално време по време на карането.

Huawei Watch GT 7 Pro ви показва моментната скорост, средната скорост, засича маршрута, по който се движите, изгорените калории и още редица данни. Когато временно спрете, часовникът автоматично поставя тренировката на пауза. Това е много приятно, защото изобщо не трябва да го докосвате.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

При скорост над 35 км/ч часовникът може да предупреждава за предстоящи остри завои. Предупреждението е чрез вибрация и гласова подсказка. Това е една от функциите, които могат да имат реална практическа полза при каране по непознат маршрут.

Huawei Watch GT 7 ProHuawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Навигацията е друга силна страна. Часовникът поддържа основните сателитни системи. Маршрутите могат да бъдат импортирани и експортирани в популярни формати. Има и офлайн карти. Аз изтеглих картата на България през приложението Huawei Health и тествах прецизността ѝ при разходка в града. Но системата е истински полезна при преход в планината.

Без значение дали сте в нов град, с колело извън него или на поход в планината - с GT 7 Pro просто не може да се загубите.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Интересна опция е, че часовникът може да оцени аклиматизацията ви към надморската височина и да определи как ви понася изкачването. Така може да забавите темп и да направите почивка, за да изкачите по-лесно върха.

При бягане GT 7 Pro следи стандартните показатели като темпо, пулс и дистанция. Анализът включва още тренировъчно натоварване, VO₂max, лактатен праг и оценка на способностите за бягане. Часовникът може да предлага загрявка преди тренировка и упражнения за разтягане след нея.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Голфът е друг спорт, за който Huawei е подготвила специален режим. Налични са карти на над 17 000 игрища. Часовникът показва разстоянието до грийна и може да отчита наклона. Има функции за проследяване на дължината на удара, персонализиране на флага и изглед на грийна.

Huawei Watch GT 7 Pro включва и режими за мини-тренировки. Те са насочени към хората, работещи в офис и прекарващи цял ден пред компютъра. Може да правите мини-тренировките или mini-workout докато чакате кафемашината да приготви кафето ви. Те отнемат секунди и са насочени към отпускането на раменете и други части от тялото, които се схващат от дългото седене на едно място. Функцията помага и за правилното разгряване след тренировка.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Като цяло, Huawei винаги са били лидер в интеграцията на множество спортни режими и прецизното отчитане на вашата активност в над 110 различни тренировки. Може да откриете йога режим, такъв за бокс или таекондо, за няколко вида танци - включително улични или латино, за каране на ролери, тай чи, игра на фризби, дартс или дори игра на компютъра. Водоиздръжливостта означава и редица активности във вода - от плуване до водни ски или рафтинг. Има дори режим за парашутни скокове или състезаване с автомобил.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Здравето на първо място

Здравният анализ е другата област, в която GT 7 Pro се отличава. Часовникът следи пулса, нивото на кислород в кръвта, вариабилността на сърдечната честота (HRV) или времевото разстояние между два последователни сърдечни удара и температурата на кожата. Наличен е и ЕКГ анализ. Софтуерът може да анализира пулсовата вълна и да сигнализира за определени нарушения на сърдечния ритъм.

Huawei Watch GT 7 Pro не е медицински уред, но всички тези инструменти подобряват превенцията и могат да ви насочат към консултация със специалист преди да е станало късно.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

По-интересната част е свързана с функцията Physical Readiness. Тя комбинира различни показатели от съня, HRV, температурата на кожата, физическата активност и други данни. След това системата определя текущото ниво на организма.

Резултатът е представен в пет степени. Така потребителят получава по-лесен отговор на един важен въпрос - дали днес е подходящо да натовари тялото си или е по-добре да даде време за възстановяване.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Функцията Morning Brief превръща тези данни в кратък сутрешен обзор. Вместо потребителят да разглежда множество графики, получава обобщение на състоянието си и препоръки за деня.

Проследяването на съня също е подробно. Watch GT 7 Pro отчита продължителността и отделните фази на съня. Следи още стабилността на съня, дишането, пулса, вариабилността на сърдечния ритъм и кислородната сатурация. Данните могат да се разглеждат за дни, седмици и по-дълги периоди.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Батерията

Тук Huawei има едно от най-съществените си предимства пред голяма част от конкурентите. Ако батерията на конкурентни марки смартчасовници издържа максимум 2 дни, то при аналогична употреба Huawei Watch GT 7 Pro издържа 21 дни.

Huawei посочват, че при типична употреба може да разчитате на до 12 дни с едно зареждане. Ако сте фен на по-екстремните тренировки, то имате 51 часа в режим на бягане по пътеки! Това поставя модела в съвсем различна категория спрямо. Неговите преки конкуренти трудно издържат дори 1 ден без зареждане при нормална употреба.

Зареждането е безжично и напълването на батерията до 100% отнема малко повече от час. Зарядното е включено в комплекта.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Свързване, плащания и ежедневна употреба

Huawei Watch GT 7 Pro работи както със смартфони с Android, така и с iPhone. Свързването става чрез приложението HUAWEI Health, което може да откриете в Google Play или App Store. Това е важно предимство спрямо Apple Watch, който е предназначен за екосистемата на Apple.

Часовникът поддържа NFC и позволява използването на Curve Pay за безконтактни плащания там, където услугата е поддържана. С други думи - плащате директно с часовника, без да трябва да носите смартфона или да го вадите от джоба.

Наличието на микрофон и високоговорител позволява директно провеждане на разговори от китката. Но смартфонът трябва да е наблизо, защото нямате eSIM.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Особена похвала заслужава възможността да отговаряте на съобщения през часовника. Huawei Watch GT 7 Pro може да показва съобщения от месинджъри или имейли. Ако им кликнете имате опция да изберете език и клавиатура, от която да напишеше отговора си. Алгоритъмът ви предлага и готови думи, ако не искате да губите време докато тренирате.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Как Huawei изпреварва конкурентите

Защо да изберете часовник на Huawei? Отговорът е в комбинацията от възможности, съчетани с достъпна цена.

Новият Watch GT 7 Pro има титаниевата рамка, керамичният безел и сапфиреното стъкло. Те дават на часовника по-премиум конструкция от тази на много базови версии на конкурентите. Освен това получавате едно много здраво и готово за всякакви изпитания устройство.

При автономността разликата с Apple Watch е огромна. Huawei предлага до 12 дни при типична употреба срещу до 24 часа при новата Series 12.

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Освен това имате прецизна навигация, стотици спортни режими, възможности за следене на здравето, съня и дори направа на ЕКГ.

Възможностите за откриване на завои правят Huawei Watch GT 7 Pro особено подходящ за феновете на зимните спортове, маунтин байка и колоезденето.

Huawei предлага много силен комбинация между дизайн, здравина, възможности, батерия и добра цена. И като стана въпрос за цената.

Заедно с Pro версията на пазара излиза и Huawei Watch GT 7 в два размера, с корпус от неръждаема стомана и същите спортни и здравни функции, без ЕКГ и сензора за дълбочина, които остават отличителни за GT 7 Pro.

Серията Huawei Watch GT 7 вече е на българския пазар. В периода от 14-и септември до 31-ви октомври 2026 г. новото поколение смартчасовници на Huawei се предлага в комплект с Huawei FreeBuds SE4 ANC, а Huawei Watch GT 7 Pro идва и с 30 евро ваучер за отстъпка.

Снимка: Huawei

При покупка на устройство от серията Huawei Watch GT 7 до 31-ви декември 2026 г. потребителите получават и безплатен достъп до Multipass - комбинация от партньорски приложения и HUAWEI Health+.

Препоръчителната цена за Huawei Watch GT 7 Pro е 419 евро. Серията Huawei Watch GT 7 може да бъде открита в търговската мрежа на А1, Yettel, Vivacom, Технополис и ЗОРА, както и чрез партньорите на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Ozone.bg, Laptop.bg и PLESIO. Скоро устройствата ще бъдат налични и в Tехномаркет.

Повече за смарт часовникът може да научите тук >>>

Huawei Watch GT 7 Pro Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg