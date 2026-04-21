Тренировките са превърнати в игра, а професионалните му спортни анализи и интелигентни здравни функции наистина ще ви вкарат във форма

Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Има смарт устройства, които не просто допълват ежедневието ни, а реално го променят. От една страна, те могат да ни помогнат да влезем във форма, да живеем по-здравословно. Но от друго - могат да превърнат спорта в начин на живот. Едва ли има човек, който да не е бягал в парка, около стадиона, или който не е карал колело след работа. Но колко от нас са превърнали това в ежедневие? За жалост, данните показват, че за мнозинството от нас спортът е изключение. България заема челни позиции в Европа по затлъстяване, като се нарежда на шесто място в Европейския съюз сред възрастното население.

А именно добрата форма и победата в битката с килограмите са ключови за по-доброто здраве - за превенцията от редица болести и в крайна сметка за по-дълъг живот. Тогава въпросът как да превърнем спорта в ежедневие е доста по-важен.

Как да се случва това?

Представете си, че има устройство, което може да превърне всяка тренировка в игра. Нещо, което е винаги до вас и ви помага по всевъзможен начин, но освен това и ви стимулира да живеете по-активно. Устройство с перфектната симбиоза между дизайн и технологии.

Хардуерът му осигурява изключително прецизни измервания и детайлна разбивка на данните. Това позволява почти научен подход към тренировките. Интерфейсът обаче прави нещо още по-важно - превръща сложната информация в лесна за разбиране и дори в нещо като игра. Вместо да прекарвате време пред екрана вкъщи, вие ще искате да подобрявате собствените си резултати навън.

Тази пролет дебютира именно такова устройство - новият HUAWEI WATCH GT Runner 2.

Това е смарт часовник, създаден специално за хора, които искат да надградят физическата си активност и да я превърнат в нещо по-сериозно. А спортът и здравословният живот да станат норма.

Вижте как изглежда HUAWEI WATCH GT Runner 2 >> >> >>

Новият HUAWEI WATCH GT Runner 2 надгражда философията на първата генерация, която бързо се превърна в любим избор сред бегачите заради лекото си тяло и точните измервания. Сега моделът е още по-прецизен, по-интелигентен и още по-насочен към професионалното бягане.

Разработен съвместно с легендата в маратоните Елиуд Кипчоге, часовникът комбинира изключително лек дизайн, подобрена GPS точност, над 100 спортни режима и разширени здравни функции. Към това добавя и впечатляваща автономност до две седмици, което го прави надежден партньор както за ежедневни тренировки, така и за сериозни спортни предизвикателства.

Дизайн

Дизайнът на часовника е подчинен изцяло на идеята за комфорт и ефективност. Корпусът е изключително лек - едва около 34.5 грама без каишката (а тя е едва 9 грама), което означава, че почти не се усеща на ръката дори при дълги бягания.

Тъй като е изграден от титан, той е и изключително здрав и устойчив на натоварване. Имате не просто водоустойчивост, а издръжливост при свободни гмуркания на дълбочина до 40 метра. Часовникът не се плаши от солената морска вода.

Каишката е един от най-интересните елементи. Тя е изградена от плетена AirDry тъкан, която осигурява отлична вентилация и отблъсква влагата. Това е особено важно при интензивни тренировки, когато комфортът може да направи огромна разлика. В комплекта има и втора каишка от флуороеластомер с перфорации, подходяща за водни спортове.

Самият часовник има свеж стил с преливащи цветови акценти, съобразени с каишката. Предлага се в атрактивни варианти като Dawn Orange, Dusk Blue и класическо черно. В теста използвахме оранжевата версия, чиято каишка прелива между лилаво, бяло и оранжево.

Часовникът идва с 1.32-инчов AMOLED дисплей, защитен от здраво Kunlun Glass стъкло, което гарантира устойчивост при активна употреба. Дисплеят има пикова яркост от 3000 нита за перфектна видимост на открито.

При циферблатите имаме традиционното за Huawei разнообразие. Имате избор от детайлни спортни интерфейси, които показват в реално време ключова информация като темпо, пулс и изминато разстояние. Тук са и по-елегантни решения. Но ако те не са ви достатъчни, от Huawei Health може да изберете буквално измежду още хиляди други циферблати.

Здрав дух в здраво тяло

HUAWEI WATCH GT Runner 2 е създаден с мисъл за бегачите, но предлага над 100 спортни режима - от колоездене до плуване и гмуркане до 40 метра.

Най-впечатляващ е специалният маратонски режим, който не просто отчита резултатите, но и дава насоки в реално време - от старта до финала. Чрез алгоритми за измерване на лактатен праг и мощност при бягане, часовникът показва колко натоварвате тялото си и как да оптимизирате тренировките си. Следенето на натоварването на сърцето е в основата на съветите, които часовникът ви дава при бягане. Все пак - здравето преди всичко!

Например, ако тренирате за първия си полумаратон, устройството може да ви помогне да разпределите силите си така, че да избегнете "прегаряне" в средата на дистанцията. Ако сте напреднал бегач - ще получите детайлни анализи и персонализирани стратегии. Ако сте едва прохождащ - анализът на часовника ще ви помогне да подобрите личните си рекорди и да влезете във форма.

Получавате и асистент за събития и интелигентен календар. С тяхна помощ може да следите предстоящите маратони, да получавате напомняния или да съобразявате тренировките си с вашия график.

Изкуственият интелект дори може да прогнозира времето ви на финиширане в маратона, след като е анализирал предишните ви представяния по време на тренировки или предходни маратони. Но това не е всичко. Алгоритъмът може да изчисли кога ще е пиковият момент на енергията ви и кога е добре да забавите темпото или да се освежите. Така може наистина да съставите детайлна стратегия за вашия маратон.

За начинаещите HUAWEI WATCH GT Runner 2 включва 13 курса за бягане, той ви помага да загреете по най-оптималния начин преди бягане. След тренировката получавате упражнения за разтягане. Какво означава всичко това? Дори да не сте бягал отдавна, няма да травмирате организма си и да схванете крак, кръст или нещо друго.

Планинско бягане, трекинг, голф, гмуркане, колоездене - HUAWEI WATCH GT Runner 2 поддържа почти всеки съществуващ спорт, дори включва режим за инвалидна количка. Както написахме в началото на ревюто - броят им е над 100.

Новата 3D плаваща GPS антена гарантира изключително точен тракинг, дори в трудни условия. От HUAWEI изтъкват, че устройството осигурява с 20% по-висока точност спрямо HUAWEI WATCH GT 6.

Това означава, че при планински преход можете винаги да проследите маршрута си и лесно да се върнете обратно - функция, която носи спокойствие и сигурност.

Лично аз реших да демонстрирам 3D GPS антената в режим разходка. Тя е изключително полезна, ако се разхождате в непознат град. С нея винаги може да проследите обратно пътя си, като часовникът прецизно е измерил по коя улица сте минали.

Дори да влезете в тунел, подземен паркинг или затворено пространство - 3D плаващата GPS антена ще отчете точно откъде сте минали без да загуби сигнал и без да обърка пътя ви.

С HUAWEI WATCH GT Runner 2 просто не може да се загубите.

Здраве

Часовникът не е само за спорт - той е и сериозен инструмент за следене на здравето. HUAWEI WATCH GT Runner 2 предлага прецизно измерване на пулса, SpO₂ (кислород в кръвта), VO₂ max, както и анализ на стреса и съня.

Налична е и функция за следене на потенциални аритмии, както и оценка на артериалната ригидност - показатели, които могат да помогнат за ранна превенция на здравословни проблеми. По време на сън той следи дишането ви и на сутринта ви показва как точно сте спали.

Интересен акцент е проследяването на емоционалното състояние - функция, която анализира нивата на стрес и дава препоръки за баланс в ежедневието. Всичко това превръща часовника в истински личен асистент за здравословен начин на живот.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 е в състояние да прави електрокардиограми навсякъде, по всяко време и за секунди. Без да посещавате лекарски кабинети, но само като превенция за следене на здравето.

Достатъчно е часовникът да бъде на китката ви, а показалецът ви да е докоснал долния бутон на часовника. Алгоритъмът на часовника анализира ЕКГ показанията и ви съобщава резултатите от кардиограмата. От HUAWEI дори ви съветва да си направите ЕКГ 30 минути след тренировка.

Безконтактно плащане и свързаност

Потребителите в България вече могат да извършват безконтактни плащания с часовниците на HUAWEI. Това става чрез NFC чип и функцията Curve Pay.

Спокойно можете да оставите телефона и портмонето си вкъщи и въпреки това да плащате директно от часовника по време на тренировка или разходка.

За да се възползвате трябва да добавите банковите си карти в приложението Curve, което на практика е дигитален портфейл. В приложението могат да се управляват картите и да се блокират незабавно при нужда. Наличен е централен портфейл за няколко карти. Включена е и защита при сваляне на часовника от китката, която изисква въвеждане на парола.

Услугата вече е достъпна във всички държави от Европейския съюз, както и редица страни извън него. Вече спокойно ще може да плащате с часовника и в чужбина.

Ето как да настроите NFC плащане на своя HUAWEI часовник:

Тук си заслужава да отворим скоба и да споменем, че освен в HUAWEI WATCH GT Runner 2, плащанията с Curve Pay са възможни още и с часовниците HUAWEI WATCH Ultimate 2, серията HUAWEI WATCH GT 6, серията HUAWEI WATCH GT 5 и HUAWEI WATCH Fit 4.

Друго важно предимство на HUAWEI WATCH GT Runner 2 пред конкуренцията е батерията. С едно зареждане часовникът може да издържи до 14 дни при лека употреба, 7 дни при типична употреба или 32 часа в постоянно включен режим на тренировка на открито!

Трябва да отворим скоба, че дори при лека употреба HUAWEI са направили изчисленията си, като са отчели провеждането на Bluetooth разговори, слушането на музика и използването на режим за тренировка с включен GPS.

Свързването е лесно и гъвкаво - часовникът работи както с Android, така и с iOS устройства.

HUAWEI WATCH GT Runner 2 поддържа интеграция със Strava, позволявайки автоматично синхронизиране на тренировките (бягане, колоездене) чрез приложението Huawei Health. И това става само с няколко клика.

Предлагане

В крайна сметка HUAWEI WATCH GT Runner 2 е един от най-добрите смарт часовници за активни хора в момента. Той комбинира лек и удобен дизайн, изключително точни измервания и професионални спортни функции, които могат реално да подобрят представянето ви.

Моделът вече се предлага в България на препоръчителна цена от около 399 евро, като до 15 май 2026 г. има стартова отстъпка от 30 евро, както и една година удължена гаранция, която се добавя към стандартната двугодишна гаранция.

Бонусите не спират дотук, защото имате и 3-месечен абонамент за VIP услугата Huawei Health+. Включени са още 90-дневни безплатни абонамента за Intervals.icu, Kotcha, RacePace и 60-дневен за Komoot.

Наличен е в магазините на Vivacom, Technopolis, Зора и партньори на дистрибутора Polycomp, сред които Ardes.bg, Plesio, Ozon.bg и Laptop.bg, а по-късно този месец ще бъде наличен и в мрежата на Yettel, A1 и Техномаркет.

Повече информация за HUAWEI WATCH GT Runner 2 може да намерите тук >>>