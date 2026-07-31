9115 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Сгъваемите смартфони отдавна престанаха да бъдат просто екзотичен продукт и се превърнаха в основна движеща сила на иновациите в мобилната индустрия. Ако трябва да благодарим на някои за това, то едва ли има по-добро име от Samsung. Фактите са красноречиви - първият сгъваем модел от серията Galaxy Z се появява през 2019 година. 7 години по-късно основни конкуренти, като Apple, все още нямат алтернатива. Но да се върнем на Samsung.

С новото поколение на Galaxy Z, южнокорейците правят една от най-значимите си крачки досега. За първи път портфолиото се разширява до три различни модела - Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8 и Galaxy Z Flip8.

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Вместо универсално решение за всички, компанията залага на по-персонализиран подход. Имаме три устройства, съобразени с три различни начина на живот, ритъм на работа и създаване на съдържание. Всички те споделят олекотени и изключително здрави корпуси с IP48 водоустойчивост, работа с Android 17 и дълбока интеграция на изкуствен интелект чрез Galaxy AI и Gemini Intelligence. Но истинската магия се крие в това как всеки един от тези модели се вписва в ежедневието на своя притежател.

Устройство за професионалисти и дигитални номади - Galaxy Z Fold8 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

В днешно време често имаме възможност да работим извън офиса. От хижа в планината, каравана на морето или дори на път. Но това крие едно неудобство - често разстоянието между работния и личния живот изтънява. За дигиталните номади, а и за редица професионалисти, работният ден не приключва в 18 часа. Гоненето на срокове променя ритъма на работа. Писане на мейли, видеоконференции, преглед на финансови отчети и финално редактиране на презентации в движение - новият Galaxy Z Fold8 Ultra е идеалният помощник тук. Ако времето за вас е ценен ресурс и не може да направите компромис с хардуера, то пред вас имате едно наистина уникално устройство.

Новият Galaxy Z Fold8 Ultra е най-високият клас модел, който за първи път пренася легендарната Ultra концепция на Samsung в сгъваем формат. С дебелина от едва 4,1 мм в разгънато състояние и тегло от 215 грама, това е най-тънкият Fold дизайн на компанията.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

В основата на тази забележителна конструкция стои новата технология Flex Titanium, която използва титаниеви елементи за непостигани досега здравина, устойчивост и изключително плавно разгъване.

Разгъването на устройството разкрива гигантски 8-инчов сгъваем Dynamic AMOLED 2X дисплей с QXGA+ резолюция и пикова яркост от 3000 нита. В комбинация с функцията MultiWindow и Now Nudge, екранът се превръща в мултифункционално работно пространство, където могат да работят до три приложения едновременно без забавяне - идеално за съчетаване на документи, чатове и видео. Задвижван от чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, с до 16 GB RAM и батерия с капацитет 5000 mAh, Ultra с лекота се справя и с най-тежките задачи.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Създаването на съдържание тук достига професионални нива благодарение на 200 MP основна камера с оптична стабилизация, допълнена от 50 MP ултраширокоъгълен сензор и 8K видеозапис с APV кодек за тези, които нямат търпение да обработват кадри на голям екран.

Казахме, че Galaxy Z Fold8 Ultra може да ви спестява време. Благодарение на Galaxy AI и Gemini Intelligence може да получавате бързи обобщения на онлайн срещи, чатове, презентации и записки. Освен това изкуственият интелект сам може да преглежда календара ви и да ви предлага офлайн срещите да стават когато графика ви е най-свободен. Така смартфонът оптимизира най-ценния ви ресурс.

Galaxy Z Fold8 е смартфон-книга

Samsung Galaxy Z Fold8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Не всеки търси максималния размер на Ultra серията. Много потребители просто искат устройство, с което да четат, гледат, търсят информация и да се забавляват по възможно най-удобния начин. Това е профилът на модерния градски изследовател - човекът, който пътува, постоянно открива ново съдържание и обича да се потапя в дълги статии и книги по време на сутрешното си кафе.

Galaxy Z Fold8 е създаден точно с тази мисъл. С тегло от едва 201 грама, това е най-лекият Fold модел на Samsung досега. Неговата най-голяма и интересна съществена разлика е уникалното съотношение на вътрешния 7,6-инчов AMOLED дисплей - 4:3. Този формат е невероятно удобен за четене на електронни книги и анализи, превръщайки устройството в перфектния дигитален бележник. Външният 5,5-инчов AMOLED екран с пропорции 10:16 осигурява бърз и удобен достъп с една ръка за незабавни отговори на съобщения.

Samsung Galaxy Z Fold8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Въпреки по-компактния си размер, Fold8 не прави компромиси с мощността. Той използва същия процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, разполага с 4800 mAh батерия с 45W бързо зареждане и разчита на двойна 50 MP система от основни камери. За да запечатате всеки спонтанен момент от разходките си, на разположение е и функцията FanCam, която автоматично проследява обекта и прекомпозира кадъра за социалните мрежи. Как работи ли? Вкарвате всички в кадъра, а после поставяте фокуса върху един обект с Galaxy AI. На огромния основен екран на Galaxy Z Fold8 широкоъгълните кадри се превръщат в такива, центрирани върху избрания от нас обект, изрязани в предпочитаното съотношение на страните.

Galaxy Z Fold8 също разполага с Galaxy AI и Gemini Intelligence, така че смартфонът става и за работа. Изкуственият интелект освен това може да оптимизира търсенето в галерията, или да прави моментален превод в реално време от немски, италиански, френски, китайски, арабски и още дузина други езици на английски.

Samsung Galaxy Z Fold8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Така Galaxy Z Fold8 се оказва перфектен за пътуващи в чужбина. Той е компактен, удобен за преглеждане на съдържание на вътрешния екран, докато пътувате и идеален за комуникация на езици, които не знаете.

Galaxy Z Flip8 е царицата на социалните медии

Samsung Galaxy Z Flip8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

В социалните медии стилът, бързината и визията са всичко. Мощно устройство, с което може не просто да снимате, а да редактирате и директно публикувате съдържание би било доста полезно. Особено, ако искате да монетизирате съдържанието си в TikTok, Instagram, Facebook или YouTube. Такова устройство трябва да бъде компактно, леко, да се събира и в най-малката чанта и да снима отлично от всеки ъгъл.

Точно това е Galaxy Z Flip8 - най-тънкият и лек Flip модел досега (едва 180 грама и 6,1 мм дебелина в разгънато състояние).

Обновеният външен FlexWindow екран е увеличен до 4,1 инча със 120 Hz опресняване. Той служи като интерактивен команден център, поддържан от Galaxy AI, Now Brief и Gemini Intelligence - можете да преглеждате графици, да отговаряте на подкани и да използвате AI функции, без дори да отваряте телефона. Освен това с негова помощ може да ползвате основната камера за селфита.

Samsung Galaxy Z Flip8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Камерата е истинско бижу. Със своя 50 MP основен сензор, подкрепен от ProVisual Engine и подобрена Super Steady стабилизация, Flip8 предлага ненадминато FlexCam изживяване. Телефонът може да бъде поставен полусгънат на всякаква повърхност без нужда от трипод, заснемайки перфектни VLOG видеа, нощни кадри или групови селфита с основната камера чрез Mirror View и FlipShot. Захранван от новия Exynos 2600 с 4300 mAh батерия, той е винаги готов за следващия кадър.

Samsung Galaxy Z Flip8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Основната камера има сензор за оптична стабилизация и може да снима 4К видео. Тя е допълнена и от втори 12-мегапикселов ултраширок сензор.

Заради изкуствения интелект имате мощен център за обработка на видеата и снимките. Например, с Audio Eraser може да премахвате нежелан фонов шум от аудиозаписи и видеоклипове. Доста полезно, ако искате да заснемете клип от връх.

Екосистемата на Galaxy

Samsung Galaxy Watch9 и Samsung Galaxy Watch Ultra2 Снимка: Samsung

Независимо кой от трите модела отговаря най-добре на вашия характер, силата на новата серия Galaxy Z се умножава, когато стане част от свързаната екосистема на Samsung. Смартфоните се интегрират безупречно с новите смарт часовници Galaxy Watch Ultra2 и серията Galaxy Watch9.

Преминаването между устройствата е естествено - спортните показатели от сутрешното бягане или данните за уелнес и сън се синхронизират мигновено. Часовникът служи като естествено разширение на телефона, като ви позволява да следите здравето си, докато устройството ви е в раницата или на бюрото. За сигурността на цялата тази информация се грижи доказаната платформа Samsung Knox, надградена с Knox Vault, KEEP и новите Privacy Alerts за пълен контрол над личните данни.

Дори преходът от друга операционна система вече не е бариера. С обновения Smart Switch преминаването от iOS към Galaxy става за секунди само чрез сканиране на QR код, прехвърляйки пароли, акаунти и eSIM данни безжично. А благодарение на новата съвместимост между Quick Share и AirDrop, споделянето на тежки файлове и снимки между различни платформи вече става двупосочно и абсолютно безпроблемно.

Предварителни поръчки и специални оферти

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8 и Samsung Galaxy Z Flip8 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Новата серия Galaxy Z е достъпна за предварителна поръчка до 6 август 2026 г. Моделите се предлагат в елегантните основни цветове Графит и Кремаво, както и в ексклузивни нюанси като Тъмновиолетово (Galaxy Z Fold8 Ultra), Светлолилаво (Galaxy Z Fold8) и Розово (Galaxy Z Flip8), а на Samsung.com са налични и специални разцветки като Тъмнозелено, Пистачио и Мента.

За първите купувачи Samsung предлага възможност за закупуване на по-голям капацитет памет с отстъпки от €50 до €200 (в зависимост от избраната версия), както и подарък - 6 месеца безплатен достъп до Google AI Pro с включени 5 TB облачно пространство (на стойност €132).

Стартовите цени за моделите са €1299 за Galaxy Z Flip8, €1999 за Galaxy Z Fold8 и €2199 за Galaxy Z Fold8 Ultra.

Samsung за пореден път доказа, че бъдещето на мобилните технологии е сгъваемо - и с трите нови модела дава пълната свобода всеки потребител да открие своето перфектно цифрово изживяване. Повече за новата серия Galaxy Z на Samsung може да научите тук >>>

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, Samsung Galaxy Z Fold8 и Samsung Galaxy Z Flip8 Снимка: Samsung