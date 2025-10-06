Vivacom 5G Tab е едно от най-достъпните мултифункционални устройства на пазара през 2025 г.

Живеем в епоха, в която мнозина имат свободата да работят от всяка точка. Епоха, в която любимите ни филми или спортни мачове, могат да бъдат винаги до нас. Епоха, в която всички книги, написани някога, могат да се поберат в джоба. И все пак - колко от вас се възползват от този потенциал?

На теория всичко е до нас, но на практика това не винаги е така. А ако нямате подходящото устройство до себе си, то става почти невъзможно да се възползвате от възможностите на съвремието ни. Електронната книга или лаптопът могат да бъдат решението. Но дори тогава зависимостта от Wi-Fi може да бъде истинско ограничение. Естествено, има и устройства, които могат да ви дадат пълна свобода, но често те струват скъпо. Досега!

Vivacom прави революционна стъпка, предлагайки своя първи собствен таблет Vivacom 5G Tab. С него компанията не просто пуска на пазара ново устройство, а предлага достъпен и удобен начин за всеки да се възползва от предимствата на свръхбързия 5G интернет.

Този таблет е идеалното решение за хората, които искат да останат свързани и продуктивни в движение, без да правят компромис с бюджета си. Тестваме устройството от седмица и ето какво можем да кажем за него:

Vivacom 5G Tab или Таблет за всеки

Още с първия допир до Vivacom 5G Tab, става ясно, че този таблет е създаден с мисъл за мобилността и удобството.

Устройството е с метален гръб с фино матирано покритие. Страничните рамки също са метални и с много приятни извивки.Vivacom 5G Tab е едновременно здрав, но и много приятен на допир. Луксозният стил на таблета се допълва от златните декорации по задната камера.

Vivacom 5G Tab тежи под 500 грама и има доста тънък профил - дебелината е едва 7.65 мм. Размерите му от 256.9 мм дължина и 168.4 мм ширина - го правят достатъчно компактен, за да се побере във всяка чанта, без да заема излишно място. До тук имаме таблет, който е здрав, стилен и доста удобен. Но далеч не сме приключили.

В комплекта е включена и клавиатура, която се закрепя към таблета с магнит и го превръща в перфектен спътник за работа в движение. Клавиатурата е тип калъф и приляга доста елегантно на таблета. Това е ключово предимство, тъй като ви позволява да преминете от устройство за забавление към мини-лаптоп за секунди и без носенето на допълнителни аксесоари.

С 11-инчов IPS дисплей и резолюция 1920 x 1200 пиксела, таблетът предлага ясна и жива картина, която е идеална както за работа с документи, така и за мултимедийно съдържание.

Четенето от него е доста по-удобно, спрямо четенето от смартфон или лаптоп. Екранът е достатъчно ярък и голям, за да гледате мач или филм на вън или пък да работите от някое кафе.

Наличието на слот за SIM карта е най-голямото предимство, тъй като ви дава достъп до мобилната 5G мрежа на Vivacom. Това означава, че може да работите, да стриймвате и да комуникирате, независимо къде се намирате и без да разчитате на Wi-Fi.

Производителност и батерия

Под стилната външност на таблета се крие достатъчно мощ, за да се справи с задачи, които му поставяте.

Vivacom 5G Tab е оборудван с 8-ядрен процесор и 6GB RAM, той осигурява плавна работа и бързо превключване между приложения. 256GB вътрешна памет дава предостатъчно място за съхранение на файлове, снимки и видеа, а ако имаш нужда от още, можеш да разшириш паметта с microSD карта до 1 TB. Това го прави идеален за съхранение на цялата ви библиотека от филми и музика.

Таблетът на Vivacom поддържа и най-модерната eSIM технология. За да я активирате и използвате е достатъчно само да сканиране на QR код.

Една от най-силните страни на таблета е неговата батерия с капацитет от 7510 mAh. Тази батерия е повече от достатъчна, за да издържи на дълги часове работа, гледане на филми или игри. Това е от особено значение, когато сте на път или на къмпинг. Освен това таблета поддържа 21W бързо зареждане.

Работа и почивка навсякъде

Vivacom 5G Tab е създаден за съвременния начин на живот, където границите между офиса и личното пространство се размиват. Представете си, че сте на така наречената "ваканция по време на работа" - пиете си кафето в стола пред палатката и сте готови да започнете работния ден.

С 5G свързаността и клавиатурата може да отговаряте на мейли, да редактирате документи и да участвате във видео разговори, като превърнете всяка хижа, каравана, вила и кафе във свой офис. Всъщност - офисът ми може да е от брега на морето, от плажа на реката или директно от Седемте рилски езера. Опциите са буквално безкрайни.

Дългата издръжливост на батерията гарантира, че ще може да свършите всичко необходимо и да го съчетаете с малко почивка на свеж въздух.

Когато настъпи време за забавление, таблетът също се справя отлично. Големият дисплей и ярката картина го правят идеален за филмови маратони. Казахме ли, че Vivacom 5G Tab има четворни стерео говорители? Да има ги и те звучат доста добре.

Мощният процесор и голямата RAM памет осигуряват плавно гейминг изживяване.

Освен това вие получавате достъп и до AI функциите на Google. А мощният хардуер позволява и работата с повече от едно приложение едновременно на екрана.

Независимо дали си вкъщи, на път или на почивка, Vivacom 5G Tab предлага перфектния баланс между работа и развлечения.

С таблета на Vivacom вие не просто си купувате таблет - а инвестирате в гъвкавост, мобилност и мултифункционалност, които са ключови за съвременния дигитален начин на живот. И като казахме купуване - колко струва таблета?

Предлагане

Точно преди 3 години Vivacom направи революция в свързаността и достъпа до иновации в 5G мрежата си, като пусна първите неограничени мобилни планове за всички потребители - за пълна свобода в общуването във всички ценови категории.

От 2022 г. досега компанията добави роуминг мегабайти в 13 държави извън Европейския съюз, както и уникалните бустери за скорост, за да предложи най-доброто изживяване на потребителите.

Клиентите на Vivacom, които избират Unlimited планове, са се увеличили до 65% от всички, а използваните мегабайти в мрежата на телекома са нараснали над 2 пъти, до над 30 милиона GB само за месец юли 2025.

Vivacom 5G Tab се предлага на цена от 2,55 € | 4.98 лв. на месец на лизинг за 24 месеца при сключване 24-месечен договор за план Unlimited Traffic 100.

Това превръща Vivacom 5G Tab в едно от най-достъпните мултифункционални устройства, които може да си подарите.

