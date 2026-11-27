Двата нови смартчасовника на Samsung съчетават по-удобен дизайн, AI анализ на здравните показатели и персонализирани насоки за спорт и възстановяване в рамките на екосистемата Galaxy

1233 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Смартчасовникът отдавна не е просто устройство, което показва часа, брои крачките и известява за входящи съобщения. Съвременните модели могат да следят различни показатели на организма, да анализират качеството на съня и да дават насоки за физическата активност. Следващата стъпка е тези данни да се превърнат в полезна информация, която помага при вземането на ежедневни решения. Именно тази философия е в основата на Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2 - два модела на Samsung, които поставят акцент върху здравето, спорта и интеграцията с останалите устройства от екосистемата Galaxy.

Двата часовника са насочени към потребители с различни очаквания. Galaxy Watch9 има спортно-елегантен стил, подходящ за ежедневното носене и проследяването на здравословните навици, докато Galaxy Watch Ultra2 е създаден за хора с по-високи изисквания към издръжливостта и спортните възможности. Общото между тях е стремежът към по-прецизно събиране на биометрични данни и превръщането им в разбираеми насоки чрез Samsung Health и Galaxy AI.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Комфортът е важен за здравните данни

Една от най-важните характеристики на смарт часовника невинаги се измерва в мегахерци, яркост или капацитет на батерията. Това е комфортът при носене. За да събира последователна информация за съня, пулса и физическата активност, устройството трябва да остава на китката не само по време на тренировка, но и през останалата част от деня и нощта.

Вижте как изглеждат смарт часовниците на Samsung >> >> >>

Samsung Galaxy Watch Ultra2 Снимка: Samsung

При Galaxy Watch Ultra2 Samsung е успяла да намали дебелината на корпуса с 12% спрямо предходното поколение. Моделът запазва удароустойчивия си титанов корпус, но вече разполага с по-леки и меки каишки. Това е важно подобрение за устройство, което е предназначено за продължителна употреба и по-сериозни активности на открито. Цветовете са сребрист титан и сив титан, а изборът от каишки - доста голям.

Дизайнът остава разпознаваем за серията Ultra. Часовникът има 47-милиметров корпус, а титановата конструкция е съчетана със сапфирен кристал и ярък 1,52-инчов Super AMOLED дисплей. Максималната му яркост достига 5000 нита. Това улеснява разчитането на информацията при силна слънчева светлина, включително по време на спорт на открито.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Galaxy Watch9 следва различна философия. Дизайнът е минималистичен и изчистен. Рамката е алуминиева и с усъвършенствана извита форма, която осигурява по-плътно и естествено прилягане към китката. Часовникът е изключително лек. Моделът се предлага в размери 40 и 44 мм, което позволява избор според предпочитанията на потребителя. Корпусът е по-ненатрапчив при ежедневна употреба, а сменяемите каишки дават допълнителна свобода при избора на визия. Моделът се предлага в графитен и сребрист цвят при 44мм и графитен и кремав цвят при 40мм. В ревюто ни може да видите повече снимки на 44-милиметровия вариант с графитен цвят, който е с 1,47-инчов Super AMOLED дисплей. Максималната му яркост достига до 3000 нита.

И двата модела са проектирани с мисъл за постоянно носене. Това има пряко отношение към полезността на здравните функции. Колкото по-редовно се използва часовникът, толкова повече информация натрупва Samsung Health за индивидуалните навици и показатели. Така препоръките могат да бъдат по-добре съобразени с конкретния човек, вместо да се основават единствено на моментно измерване.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

От измерване към разбиране на организма

Сърцевината на здравните възможности на Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2 е BioActive сензорът на Samsung. Той комбинира оптично измерване на биологични сигнали, електрически сърдечен сензор и технология за анализ на биоелектрическия импеданс. В комбинация с останалите сензори часовниците събират информация за различни аспекти на физическото състояние.

По-интересното е какво се случва с тези данни след измерването. Вместо потребителят сам да трябва да тълкува множество числа и графики, Galaxy AI и Samsung Health ги обединяват в разбираеми показатели и персонализирани насоки.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Добър пример е Energy Score. Всяка сутрин системата анализира информацията за съня, активността от предходния ден и вариабилността на сърдечния ритъм. На тази основа се формира оценка от 0 до 100, която показва доколко организмът е готов за предстоящия ден.

Това е полезно при планирането на тренировките. Високият резултат може да бъде сигнал, че човек е възстановен и може да си позволи по-интензивно натоварване. По-ниската оценка е повод да се избере по-лека активност или повече време за почивка. Така часовникът помага да се избегне един от често срещаните проблеми при спортуването - желанието за натоварване без достатъчно време за възстановяване.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Друг интересен инструмент е Daily Cardio Load. Той анализира натоварването на сърдечно-съдовата система спрямо последните тренировки и информацията за възстановяването. Целта е потребителят да получи по-добра представа дали натрупаното натоварване е в оптимални граници, или е време да намали интензивността.

Функцията е особено полезна за хора, които тренират редовно, но не следват строго изготвена програма. Вместо да разчитат само на субективното усещане за умора, те могат да използват натрупаните данни, за да преценят кога да увеличат натоварването и кога да си дадат почивка. За по-надеждна оценка са необходими поне седем дни записи на активността, като Samsung препоръчва 28 дни постоянно носене.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Сън, възстановяване и антиоксидантен индекс

Проследяването на съня е друга важна част от здравната платформа. Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2 могат да събират данни през нощта и да ги използват за по-подробен анализ на почивката. Функцията Sleep Coaching предлага персонализирана програма за подобряване на съня.

След седем последователни нощи с часовника системата анализира индивидуалния модел на сън и определя т.нар. спящо животно. То представя характерните особености на навиците за почивка, а резултатът се използва за изготвяне на персонализирани препоръки. Това е по-достъпен начин човек да се запознае с особеностите на съня си и да получи насоки за подобряването му.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Samsung

Сред по-интересните здравни инструменти е и Antioxidant Index. Чрез оптичния BioActive сензор часовникът измерва нивата на крайните продукти на гликацията - показатели, свързани с метаболитното здраве и начина на живот.

Резултатът може да даде повод за промени в ежедневните навици. При нисък индекс препоръките включват по-голям прием на храни, богати на полифеноли и витамини, ограничаване на пържените храни, преработените колбаси, рафинираната захар и месата, приготвени на висока температура. Редовната физическа активност и по-добрият сън също имат значение.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Samsung

Тук часовникът не замества медицинската консултация или лабораторните изследвания. Неговата роля е да предостави допълнителна информация за навиците и да насърчи по-здравословен начин на живот.

Друга практична възможност е измерването на телесния състав. То използва биоелектрически импеданс и позволява да се получи информация за съотношението между различните компоненти на тялото. Измерването става директно от часовника, без необходимост от специален кантар. Потребителят въвежда актуалното си тегло и поставя средния и безименния пръст върху страничните бутони. След това резултатите могат да бъдат разгледани по-подробно в Samsung Health.

Към тези функции се добавя и Fitness Index. Той представя обща оценка на физическата форма въз основа на фитнес показатели и активността през последните седем дни. Така потребителят получава по-широк поглед върху физическото си състояние, а не само отделни измервания на пулса или изгорените калории.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 Снимка: Samsung

Galaxy Watch Ultra2 е създаден за по-сериозни предизвикателства

Докато Galaxy Watch9 е подходящ за ежедневните задачи и общото проследяване на здравето, Galaxy Watch Ultra2 предлага допълнителни възможности за хората, които прекарват повече време в планината, по туристически маршрути или във водата.

Часовникът разполага с батерия с капацитет 800 mAh, което е увеличение от 35% спрямо предходния Ultra модел. Поддържа бързо зареждане и има 64 GB вградена памет. Дисплеят е с диагонал 1,52 инча и резолюция 498 x 498 пиксела.

Издръжливостта е сред основните му предимства. Galaxy Watch Ultra2 има защита IP69K, водоустойчивост до 10 ATM и сертификат EN13319 за водолазни инструменти. Моделът може автоматично да следи дълбочината, времето на гмуркане и температурата на водата.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 Снимка: Samsung

При бягане по пресечен терен специалният режим Trail Run проследява надморската височина, изкачването и въздействието на терена върху натоварването. Функцията Nutrition Alert допълва информацията за загубата на течности с насоки за хидратация. Така часовникът може да бъде полезен не само при обичайните тренировки, но и при по-продължителни активности на открито.

Това позиционира Ultra2 като по-специализираното предложение в двойката. Той предлага по-здрава конструкция, по-голяма батерия и допълнителни спортни режими, без да се отказва от идеята за комфорт при постоянно носене.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Екосистемата Galaxy е повече от сбор от устройства

Едно от големите предимства на Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2 се разкрива, когато часовникът се използва заедно със смартфон Galaxy. Двете устройства обменят информация чрез Samsung Health, а телефонът предоставя по-голям екран за преглед на измерванията, графиките и препоръките.

Това е особено важно при функции като Energy Score, Sleep Coaching и Fitness Index. Часовникът събира информацията непосредствено от китката, а смартфонът позволява тя да бъде разгледана в по-голям детайл. Така потребителят получава по-цялостна представа за физическото си състояние и може по-лесно да проследява промените във времето.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Екосистемата Galaxy предлага и практически удобства извън здравните функции. Две от тях са Smart Switch и Quick Share.

Smart Switch улеснява преминаването към нов смартфон Galaxy. Приложението позволява прехвърляне на контакти, снимки, видеоклипове, съобщения, бележки, календарни събития, настройки и други данни от предишното устройство. Поддържа трансфер от Android и iOS, а връзката може да бъде осъществена безжично, чрез кабел или с помощта на компютър. Потребителят сам избира каква информация да прехвърли, което прави смяната на телефона по-лесна и не изисква повторно изграждане на цялата дигитална среда от нулата.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Quick Share решава друг често срещан проблем - бързото споделяне на файлове между различни устройства. С няколко докосвания могат да бъдат изпратени снимки, видеоклипове и документи към близки устройства Galaxy и Android, както и към съвместими компютри с Windows. Споделянето с контакти позволява изпращане и когато получателят не е физически наблизо.

Особено полезна е опцията Private Sharing. Тя позволява да се зададе срок за достъп до изпратените файлове, както и да се ограничи възможността получателят да прави екранни снимки, да запазва или препраща съдържанието. Функцията е предназначена за споделяне между устройства Samsung Galaxy.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Тези инструменти показват, че екосистемата не се изчерпва с възможността часовникът да показва известия от телефона. Става дума за по-лесно прехвърляне на информация, споделяне на съдържание и синхронизиране на различните устройства в ежедневието.

Освен това заслужава да отбележим, че часовниците на Samsung идват с голям набор от приложения, включително със Spotify и YouTube Music. Така може да спортувате и да слушате музика директно от часовника, без да трябва да носите смартфона във вас.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Предлагане

Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2 показват две различни посоки в развитието на смарт часовниците на Samsung. Първият е по-универсалното решение за ежедневно носене, здравен мониторинг и спорт. Вторият е насочен към хората, които търсят по-висока издръжливост, по-голяма батерия и специализирани функции за активности на открито.

Най-същественото при двата модела обаче е начинът, по който съчетават събирането на биометрични данни с анализ и персонализирани насоки. Energy Score, Daily Cardio Load, Sleep Coaching и Fitness Index дават повече контекст на информацията, която часовникът регистрира през деня и нощта.

Samsung Galaxy Watch9 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Комфортът също има ключова роля. По-тънкият титанов корпус на Ultra2 и лекото алуминиево тяло на Watch9 са важни не само от гледна точка на дизайна. Те насърчават постоянното носене, което е предпоставка за по-пълноценни данни и по-полезни анализи.

В комбинация със смартфон Galaxy и услуги като Smart Switch и Quick Share двата часовника са част от по-голяма система, в която устройствата работят заедно. Именно тази интеграция превръща Galaxy екосистемата в нещо повече от колекция от отделни продукти.

Galaxy Watch Ultra2 се предлага в цветове сребрист титан и сив титан, докато Galaxy Watch9 e наличен в размери 40 и 44 мм с няколко цветови варианта. Препоръчителната цена на Galaxy Watch Ultra2 е 749 евро, докато цените на Galaxy Watch9 ще започват от 409 евро.

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