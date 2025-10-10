Едва ли ще намерите безжични слушалки с толкова много технологии за толкова добра цена

8709 Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Колко премиум технологии могат да се съберат в безжични слушалки за под 200 лева? Този въпрос изглежда е заинтригувал инженерите от Huawei, които са дали всичко от себе си, за да покажат какъв е максимумът. Защото новите слушалки Huawei FreeBuds 7i правят именно това. Те вдигат летвата за целия достъпен клас, като същевременно запазват своята добра цена. Нека заедно научим какво точно могат най-новите слушалки на Huawei:

Huawei FreeBuds 7i Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Дизайн, комфорт и живот на батерията

Да започнем с дизайна. Той е класически, а FreeBuds 7i идват в три цвята - нежно и леко топло розов Pink, перлено бял White и графитен Black. Кутийката е кръгла и с яйцевиден дизайн. Формата на слушалките е мека и заоблена. Резултатът е максимум ергономика.

В комплекта има четири размера силиконови накрайници (XS, S, M, L), така че всеки може да намери своето идеално прилепване. Едната слушалка тежи малко над 5 грама или с други думи е лека като перце. Въобще, Huawei FreeBuds 7i са изключително удобни за продължително носене. Но колко точно продължително може да е то?

Батерията издържа до 35 часа с напълно заредена кутийка. Само 10 минути зареждане в нея и имате 4 часа. По този начин може да изкарате лесно дългия работен ден със слушалки. Дълъг престой в автобуса или в самолета? Няма нужда от притеснения - FreeBuds 7i ще са ви верен приятел през целия път.

Дори с включено активно шумопотискане имате 20 часа. Зареждането от 0 до 100% на кутийката отнема час.

Благодарение на IP54 устойчивост на прах и вода, няма проблем да ги използвате и по време на тренировка или в дъждовна разходка.

Huawei FreeBuds 7i Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Технология №1 или колко тих може да бъде света около вас

Представете си, че се намирате в метрото в час пик. Хора говорят, вратите дрънчат, телефоните звънят - класическа звукова джунгла. Поставяте FreeBuds 7i в ушите си и... тишина.

Intelligent Active Noise Cancellation 4.0 елиминира шума само за половин секунда. Технологията използва три микрофона - два отвън и един отвътре - които улавят и анализират звуковата среда в реално време.

Слушалките "разбират" дали сте в автобус, кафене или самолет и автоматично настройват нивото на шумопотискане. Новият вентилационен отвор от 8 mm² действа като мини вакуум за нежеланите звукови вълни.

Така дори да сте в самолет, докато двигателите бучат, можете спокойно да гледате филм или да си подремнете без нищо да ви смущава.

Крайният резултат е, че Huawei FreeBuds 7i имат по-добро активно шумопотискане от струващите над 2 пъти повече AirPods Pro 2.

Потребителят може да избира между четири режима на шумопотискане, съобразени с различни ситуации:

Ultra Mode работи на максимум, за да забравите, че сте във влака или на самолет,

работи на максимум, за да забравите, че сте във влака или на самолет, General Mode е идеален за средно шумна среда - като улицата или офиса,

е идеален за средно шумна среда - като улицата или офиса, Cozy Mode за тиха среда, в която не искате и вие да се натрапвате - общежитие, споделена стая или библиотека

за тиха среда, в която не искате и вие да се натрапвате - общежитие, споделена стая или библиотека Dynamic Mode автоматично настройва интензитета на активното шумопотискане според обстановката.

Към тях Huawei добавя и Awareness Mode, който пропуска външните звуци, без да разваля качеството на аудиото. Така можете да разговаряте или да чуете съобщение на спирката, без да сваляте слушалките. Има и подрежим, който усилва човешките гласове - ако някой ви заговори, вие ще го чуете ясно и отчетливо.

По своите възможности Huawei FreeBuds 7i съперничат на доста по-скъпи модели и естествено са лидер в класа си.

FreeBuds 7i ви позволява не просто да слушате подкасти или музика, а да се наслаждавате на тишината, докато светът около вас жужи "под пълна пара". Релакс, релакс и само релакс. Но какво да кажем за звука?

Huawei FreeBuds 7i Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Технология №2 или звукът, който следва всяко ваше движение

Ако сте фен на музиката, филмите или игрите, Huawei FreeBuds 7i ще ви потопят направо в действието.

Благодарение на шестосев IMU сензор за движение и неограничен пространствен звук с проследяване на движението на главата. Слушалките създават 360-градусово аудио поле. Ако гледате филм и обърнете глава надясно - и звукът от сцената следва погледа ви.

Това е възможно, благодарение на технологията True Wireless Stereo (TWS), която е снабдена с инерционен измервателен модул (Inertial Measurement Unit), поддържащ неограничен пространствен звук, който не зависи от източника на съдържание или устройството.

Казано на по-разбираем език? Не сте ограничени от устройство или приложение. Пространственият звук работи навсякъде - от YouTube и Spotify до Netflix и TikTok.

Huawei FreeBuds 7i Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Технология №3 - аудио във висока резолюция

Сертификатът Hi-Res Audio Wireless и LDAC кодекът е това, което трябва да развълнува меломаните.

Huawei FreeBuds 7i имат звук с висока резолюция - кристален, богат и детайлен. А 11-милиметровият четиримагнитен говорител гарантира мощен бас и чисти високи честоти.

Независимо дали слушате джаз в офиса или метъл в залата, FreeBuds 7i знаят как да накарат всяка нота да оживее.

Huawei FreeBuds 7i Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Технология №4 или разговори без шум

Колко пъти сте опитвали да проведете разговор на улицата, а отсрещната страна чува само вятъра? FreeBuds 7i решават този проблем. Те използват микрофон с костна проводимост, който улавя вибрациите на гласа ви директно от челюстта, комбиниран с още три микрофона и интелигентен AI алгоритъм за потискане на шума.

Дори при фонов шум до 90 dB (примерно оживен булевард или натоварено кръстовище), гласът ви остава ясен и отчетлив.

И ако ръцете ви са заети - например носите кафе или карате колело - просто кимнете, за да отговорите на повикване, или поклатете глава, за да го отхвърлите. Управлението чрез движение на главата е нещо, което наистина впечатлява при ежедневна употреба.

Huawei FreeBuds 7i Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Технология №5 или най-лесното свързване и превключване

FreeBuds 7i са като верен приятел - винаги готови да се свържат с вас, буквално! Можете да ги свържете едновременно към две устройства - например лаптоп и телефон - и безпроблемно да превключвате между тях.

Android, iOS или Windows - Huawei FreeBuds 7i работят еднакво добре с всяка една операционна система. Но превключването между устройствата е същинска магия.

Гледате видео на компютъра и телефонът ви звънни? Просто отговорете, без да вадите слушалките. Толкова е лесно!

Huawei FreeBuds 7i Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg

Предлагане

От тишината в метрото, през шумната фитнес зала, до късните вечерни разговори с приятели - Huawei FreeBuds 7i се адаптират към вас. Те не просто възпроизвеждат звук - създават атмосфера, в която ежедневието звучи по-хубаво. Естествено, технологиите в тях са много над пет, може би са дори над 10х повече. Но при употребата на FreeBuds 7i в ежедневието си ще сте наистина изумени колко много неща правят слушалките.

Huawei FreeBuds 7i вече се предлагат на българския пазар от Yettel, Vivacom, Технополис, Зора и партньорите на дистрибутора Polycomp на препоръчителна цена от 199 лв. / 101,75 EUR. През октомври ще бъдат налични и в A1. Предлагат се в черно, бяло и розово.

Повече информация за Huawei FreeBuds 7i може да откриете ТУК >>>

Huawei FreeBuds 7i Снимка: Стоян Гогов, Dir.bg