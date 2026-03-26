Ето кои са най-големите иновации в новите смартфони на южнокорейската компания

Пазарът на смартфони от висок клас отдавна не се определя само от хардуера. В последните години най-сериозната трансформация идва от изкуствения интелект. Ако следите тенденциите, то се очаква смартфоните да еволюират в посока на активен дигитален асистент. Всъщност, технологията за това е вече тук. И Samsung си е поставил за цел да я направи масова с новата си серия Galaxy S26.

Трите модела - Galaxy S26, Galaxy S26+ и Galaxy S26 Ultra - поставят сериозен акцент върху интегрираните AI технологии. Те работят постоянно, за да издигнат употребата на смартфона до едно ново ниво. Именно поради тази причина говорим за истинска AI революция при смартфоните.

Ето какво може новата Galaxy S26 серия:

Добре дошли в AI революцията на Samsung

Истинската сила на серията Galaxy S26 се крие в новото поколение Galaxy AI - система от интелигентни функции, които превръщат смартфона в активен помощник в ежедневието.

На първо място, Galaxy S26 вече разбира разговорен език и отговаря на въпроси като "ще ми трябва ли яке там, където отивам?"

Налице е и Search with Finder - интерпретацията на Samsung за "семантично търсене", която ви позволява да търсите в съобщения, имейли и настройки чрез естествен гласов диалог. Now Nudge пък има за цел да предоставя предложения в реално време, когато имате нужда от тях, но е ограничена до определени приложения за съобщения и предлага преки пътища към събития в календара и снимки.

Now Brief работи като персонален дневен асистент. Чрез интеграция с Personal Data Engine системата събира информация за предстоящи събития, задачи и навици, за да предложи кратък преглед на деня - от напомняния за срещи до препоръки за музика или тренировки. Междувременно, допълващата я лента Now Bar разполага с повече контекстуални преки пътища и препоръки през целия ден.

Новата версия на Circle to Search with Google позволява по-прецизно намиране на специфични стоки (например дрехи) чрез ограждане на екрана. Може да получавате инфо за няколко обекта, да оградите определен обект или само част от него. Резултатите са по-точни от преди и пазаруването става още по-удобно и приятно.

Серията интегрира и различни AI асистенти. Gemini може да изпълнява многостъпкови задачи, например резервация на такси или създаване на напомняния. Всъщност, изкуственият интелект може да се ползва и за колажиране. Можете да напишете "сложи ме на плаж" или "добави цепелини в небето" и изкуственият интелект ще генерира това, напасвайки светлината и сенките. Всяка такава снимка получава дигитален воден знак, указващ, че е генерирана от AI.

Perplexity предоставя контекстуално търсене и помощ в приложенията на Samsung.

Photo Assist, която ви позволява да добавяте фотореалистични елементи към снимките чрез текстови команди (prompts). Резултатите са забележителни и изглеждат естествено.

Creative Studio генерира стикери и изображения от скици или текст, а AI Document Scan автоматично изправя и оптимизира заснети документи, които изглеждат като сканирани от професионален апарат.

AI Eraser е станала наистина умна гумичка, с чиято помощ може да премахвате незабележимо не просто малки дефекти, а цели обекти или дори хора от снимки.

Samsung разширява възможностите на Audio Eraser в серията Galaxy S26 отвъд обикновения запис на клипове, като ги прилага в реално време върху видеоклипове от YouTube, Instagram, Netflix, TikTok и други платформи. Това означава, че в реално време може да премахвате фонов шум, като виковете на тълпата от видеото, което гледате.

Функцията Move позволява да изрежете обект и да го преместите на друго място в кадъра. А със Style може да преобразявате снимката си в стил аниме, комикс или поп-арт.

Samsung поставя силен акцент и върху сигурността. Платформата Samsung Knox осигурява многостепенна защита.

Компанията обещава и до 7 години софтуерни и защитни обновления - нещо, което удължава значително жизнения цикъл на устройствата.

Дизайн

С плоски страни и стъклен гръб, всеки един представител на серията Galaxy S26 се усеща като истински премиум смартфон. Устройствата имат рейтинг IP68 за устойчивост на прах и вода, което означава, че ще оцелее при среща с плажен пясък или потапяне в плитка вода за половин час.

Най-впечатляващият модел е Galaxy S26 Ultra, който комбинира изискан външен вид с конструкция от Armor Aluminum - материал, създаден да осигури висока устойчивост при запазване на относително тънък профил.

С размери 163.6 × 78.1 × 7.9 мм и тегло 214 грама, Ultra моделът остава масивно устройство, но е и най-тънкият Ultra смартфон на компанията досега.

Екранът е сред най-сериозните акценти. Galaxy S26 Ultra разполага с 6.9-инчов QHD+ Dynamic AMOLED 2X дисплей с адаптивна честота на опресняване от 1 до 120Hz. Технологии като Vision Booster и подобрената mDNIe система осигуряват по-ярки цветове, по-добър контраст и отлична видимост дори при силна слънчева светлина.

Другите два модела също предлагат отлични дисплеи. Galaxy S26 използва 6.3-инчов FHD+ Dynamic AMOLED 2X панел с 120Hz адаптивна честота, докато Galaxy S26+ увеличава диагонала до 6.7 инча и предлага QHD+ резолюция. Така потребителите могат да изберат между по-компактно устройство и по-голям екран, без да правят компромис с качеството на изображението.

И като заговорихме за екрана - при Ultra има иновация, заслужаваща особено внимание.

Сигурният дисплей

Революцията тук е Privacy Display, наличен при Galaxy S26 Ultra. Това е хардуерно решение, което на практика блокира любопитните погледи към вашия екран. То работи подобно на традиционните защитни фолиа за поверителност, като ограничава ъглите на видимост така, че екранът изглежда черен, освен ако не се гледа директно отпред.

Истинската магия тук обаче е, че може да спирате и пускате функцията, когато си пожелаете. Освен това не е необходимо Privacy Display да покрива целия дисплей. Може да го активирате само за специфични елементи, като например известията или само за определени приложения.

Хардуер

Флагманът на серията - Galaxy S26 Ultra - използва новия Snapdragon 8 Elite Gen 5 - персонализирана версия на флагманския чипсет на Qualcomm. Процесорът предлага около 19% по-висока производителност на CPU, 24% при графичния процесор и до 39% подобрение при изчисленията за изкуствен интелект чрез NPU модула. Galaxy S26 и Galaxy S26+ идват с подобрен Exynos 2600 и персонализиран специално за Galaxy.

Тази архитектура е създадена именно с мисъл за AI функции, които изискват сериозна изчислителна мощ, но трябва да работят бързо и енергийно ефективно директно на устройството.

Galaxy S26 Ultra се предлага с 12GB или 16GB RAM и до 1TB вътрешна памет - конфигурация, която го превръща в истинска мобилна работна станция. За да поддържа стабилна производителност дори при тежки задачи като игри или видеозапис, устройството използва усъвършенствана vapor chamber охлаждаща система с нов термален материал около процесора. Известната писалка S Pen се завръща отново в Ultra.

Батерията при Ultra достига 5000 mAh и поддържа Super-Fast Charging 3.0, което позволява около 75% заряд за приблизително 30 минути. Налични са също бързо безжично зареждане и Wireless PowerShare. Galaxy S26 и S26+ използват същия процесор, но с по-скромни батерии - съответно 4300 mAh и 4900 mAh. Те поддържат бързо жично зареждане до 25W и 45W, което осигурява значително по-кратко време за зареждане спрямо предишното поколение.

Камера и мултимедия

Камерата остава ключов елемент в серията, като Galaxy S26 Ultra предлага най-сериозната система за мобилна фотография, създавана от Samsung досега.

Основният сензор е 200MP с бленда f/1.4 и 2x оптичен зуум. Благодарение на по-широката оптика той улавя до 47% повече светлина спрямо предходното поколение, което води до по-детайлни изображения и значително по-добра работа при слаба осветеност.

Към него се добавят 50MP ултраширока камера, 50MP телефото модул с 5x оптично и до 10x хибридно увеличение и допълнителна 10MP телефото камера с 3x оптичен зуум. Селфи камерата е 12MP, като използва подобрен AI ISP за по-естествени тонове на кожата.

Видео възможностите също са сериозно подобрени. Наборът от функционалности, специално създадени за нощната фотография на Samsung - Nightography Video - позволява по-ясни кадри при нощни сцени. Новият APV видео кодек осигурява висококачествена компресия и по-добра гъвкавост при последваща обработка на клиповете.

Galaxy S26 и Galaxy S26+ използват сходна, но по-компактна камера система - 50MP основен сензор, 12MP ултраширока камера и 10MP телефото с 3x оптичен зуум. Това ги прави отличен избор за ежедневна фотография, докато Ultra версията е ориентирана към потребители, които искат максимална гъвкавост при снимане.

Една нова функция обаче е Horizontal Lock. Може да мислите за нея, като за автостабилизация "на стероиди". Ако се притеснявате от разклатени кадри, това е решението.

Без значение кой от трите модела изберете, вие ще може да снимате 8K видео с 30 кадъра в секунда или 4K с до 60 кадъра в секунда. Клиповете са с 10-битово записване на HDR и HDR10+, дори записът на звук е стерео. Имате оптична стабилизация, оптичен зуум, повече от живи и точни цветове, а кадрите през нощта са детайлни и без шум. И при трите модела говорим за безпрецедентни нива на фото възможности.

Предлагане

Серията Galaxy S26 демонстрира как смартфоните постепенно се превръщат в интелигентни дигитални асистенти. Samsung Galaxy S26 Ultra е моделът, който показва най-пълно този подход - със своя 6.9-инчов дисплей, мощен Snapdragon 8 Elite Gen 5 процесор, една от най-сериозните мобилни камери на пазара и богат набор от AI функции.

Galaxy S26 и Galaxy S26+ предлагат същата основна платформа и интелигентен софтуер в по-компактни формати, което ги прави логичен избор за потребители, които искат флагманско изживяване без непременно да се насочват към най-големия модел.

Със старта на продажбите на новите устройства в България, Samsung предлага специални оферти, лимитирани в периода до 25.03.2026 г. ексклузивно на www.samsung.com/bg

Вземете 0% оскъпяване за 24 месеца при покупка на модел от серията на изплащане. Също така при покупка на модел от серията Galaxy S26 можете да получите 15% отстъпка на таблет, смарт часовник или слушалки, ако закупите един от тези продукти заедно с телефона, както и 30% отстъпка на аксесоари, ако бъдат закупени с модел от серията Galaxy S26.