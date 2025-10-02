10015 Снимка: "Смарт Ревю"

Днес умният часовник е много повече от стилен аксесоар. Той е здравен асистент, личен треньор и много повече. Но как да изберем правилния за нас модел? Днешният материал от поредицата "Смарт Ревю" на Yettel идва в помощ на хората, които искат да открият мощен смарт часовник, но се колебаят между различните дизайни.

Под светлината на прожекторите застават два модела от новата серия на Samsung - Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic. В това ревю ще разберете всичко за тях.

Серията Galaxy Watch8 идва с нов, подобрен стил. Смарт часовниците на Samsung запазват кръглия екран, но корпусът напомня на заоблен квадрат или на възглавничка. Умните часовници разполагат с нов процесор Exynos W1000 и операционна система Wear OS 6, което гарантира по-бърза и ефективна работа. Защитата на дисплея е осигурена от сапфирено стъкло, а корпусът от брониран алуминий за по-малкия и от неръждаема стомана за Classic модела. И в двата случая имате изключително издръжливи устройствата.

Дисплеят и на двата най-нови модела Samsung Galaxy Watch е с 3000 нита максимална яркост, което осигурява перфектна видимост дори под пряка слънчева светлина. Тук заслужава да отбележим, че той е с 50% по-ярък от серията Watch7.

Смарт часовниците на Samsung идват с BioActive сензор, който позволява измерване на сърдечен ритъм, телесен състав (мазнини, мускули, вода), ЕКГ и SpO2 (ниво на кислород в кръвта).

И двете устройства предлагат и разширен анализ на съня, включително отчитане на кожни нива на температура и апликация за следене на качеството на съня.

Тогава какви са разликите?

SAMSUNG Watch8 Снимка: Samsung

Galaxy Watch8 е идеалният избор за хората, които търсят лек, тънък и модерен дизайн. Той е с минималистична визия, без въртящ се безел, което го прави изключително удобен за носене по време на тренировки и дори докато спите.

Предлага се в два размера - 40 мм и 44 мм, което дава възможност за избор според размера на китката ви. От двата модела, той е по-тънкият, но идва с 32GB памет срещу 64GB при Watch8 Classic.

Galaxy Watch8 е идеалният избор за хората, които активно се грижат за своето здраве и търсят комфорт и ефективност в ежедневието. Часовникът може да е ваш персонализиран треньор по бягане, като предлага 160 тренировъчни плана. Функцията "Енергиен резултат" анализира съня и нивата на активност, за да ви помогне да прецените готовността си за следващия ден, докато здравните му функции проследяват влиянието на ежедневните навици върху вашето тяло.

SAMSUNG Watch8 Classic Снимка: Samsung

Galaxy Watch8 Classic е създаден за хората, които са фенове на класическия дизайн. Неговата основна отличителна черта е емблематичният физически въртящ се безел, който осигурява интуитивен и удобен начин за навигация в менюто.

Watch8 Classic е по-масивен, със стоманен корпус, и се предлага в един единствен размер - 46 мм. Той е перфектният избор за онези, които искат да комбинират изтънчен стил с най-новите технологии. С него може да спортувате, но моделът може да функционира и като идеалния бизнес помощник.

Умният часовник на Samsung ви осигурява достъп до важни нотификации, календар и имейли. Голямата памет от 64 GB ви дава възможност да съхранявате голямо количество приложения и информация. Изкуственият интелект Gemini on Watch ви позволява да използвате гласови команди, за да получавате бързи отговори, да си поставяте напомняния и да изпращате съобщения, което е особено полезно в движение.

Поради разликите в дизайна и допълнителната памет, Watch8 Classic е на по-висока цена.

Серията Watch8 на Samsung Снимка: Samsung

Изкуствен интелект на китката

Без значение кой от двата варианта изберете, часовниците на Samsung разполагат с AI асистент, който може да бъде активиран само с едно докосване или с жеста "Raise to Talk".

С него можете да получавате бързи отговори, да си поставяте напомняния и да изпращате съобщения само с гласа си, без да е необходимо да пишете.

Така буквално имате собствен асистент с изкуствен интелект на китката си. Той улеснява всичко - от спорта до комуникацията.

В свят, в който всяка секунда е от значение, вашият избор на умен часовник може да бъде решаващ. Независимо дали сте спортист, бизнесмен или просто търсите стилен аксесоар, Samsung Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic предлагат всичко, от което се нуждаете. Видеото може да ви даде отговори на още въпроси, а ексклузивните оферти за моделите от серията Galaxy Watch8 на Samsung може да откриете ТУК >>>

