"Смарт Ревю" на Yettel: Кой смарт часовник да изберем?
Какви са приликите и разликите между двата модела
Днес умният часовник е много повече от стилен аксесоар. Той е здравен асистент, личен треньор и много повече. Но как да изберем правилния за нас модел? Днешният материал от поредицата "Смарт Ревю" на Yettel идва в помощ на хората, които искат да открият мощен смарт часовник, но се колебаят между различните дизайни.
Смарт Ревю от Yettel
Под светлината на прожекторите застават два модела от новата серия на Samsung - Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic. В това ревю ще разберете всичко за тях.
Серията Galaxy Watch8 идва с нов, подобрен стил. Смарт часовниците на Samsung запазват кръглия екран, но корпусът напомня на заоблен квадрат или на възглавничка. Умните часовници разполагат с нов процесор Exynos W1000 и операционна система Wear OS 6, което гарантира по-бърза и ефективна работа. Защитата на дисплея е осигурена от сапфирено стъкло, а корпусът от брониран алуминий за по-малкия и от неръждаема стомана за Classic модела. И в двата случая имате изключително издръжливи устройствата.
Дисплеят и на двата най-нови модела Samsung Galaxy Watch е с 3000 нита максимална яркост, което осигурява перфектна видимост дори под пряка слънчева светлина. Тук заслужава да отбележим, че той е с 50% по-ярък от серията Watch7.
Смарт часовниците на Samsung идват с BioActive сензор, който позволява измерване на сърдечен ритъм, телесен състав (мазнини, мускули, вода), ЕКГ и SpO2 (ниво на кислород в кръвта).
И двете устройства предлагат и разширен анализ на съня, включително отчитане на кожни нива на температура и апликация за следене на качеството на съня.
Тогава какви са разликите?
Galaxy Watch8 е идеалният избор за хората, които търсят лек, тънък и модерен дизайн. Той е с минималистична визия, без въртящ се безел, което го прави изключително удобен за носене по време на тренировки и дори докато спите.
Предлага се в два размера - 40 мм и 44 мм, което дава възможност за избор според размера на китката ви. От двата модела, той е по-тънкият, но идва с 32GB памет срещу 64GB при Watch8 Classic.
Galaxy Watch8 е идеалният избор за хората, които активно се грижат за своето здраве и търсят комфорт и ефективност в ежедневието. Часовникът може да е ваш персонализиран треньор по бягане, като предлага 160 тренировъчни плана. Функцията "Енергиен резултат" анализира съня и нивата на активност, за да ви помогне да прецените готовността си за следващия ден, докато здравните му функции проследяват влиянието на ежедневните навици върху вашето тяло.
Galaxy Watch8 Classic е създаден за хората, които са фенове на класическия дизайн. Неговата основна отличителна черта е емблематичният физически въртящ се безел, който осигурява интуитивен и удобен начин за навигация в менюто.
Watch8 Classic е по-масивен, със стоманен корпус, и се предлага в един единствен размер - 46 мм. Той е перфектният избор за онези, които искат да комбинират изтънчен стил с най-новите технологии. С него може да спортувате, но моделът може да функционира и като идеалния бизнес помощник.
Умният часовник на Samsung ви осигурява достъп до важни нотификации, календар и имейли. Голямата памет от 64 GB ви дава възможност да съхранявате голямо количество приложения и информация. Изкуственият интелект Gemini on Watch ви позволява да използвате гласови команди, за да получавате бързи отговори, да си поставяте напомняния и да изпращате съобщения, което е особено полезно в движение.
Поради разликите в дизайна и допълнителната памет, Watch8 Classic е на по-висока цена.
Изкуствен интелект на китката
Без значение кой от двата варианта изберете, часовниците на Samsung разполагат с AI асистент, който може да бъде активиран само с едно докосване или с жеста "Raise to Talk".
С него можете да получавате бързи отговори, да си поставяте напомняния и да изпращате съобщения само с гласа си, без да е необходимо да пишете.
Така буквално имате собствен асистент с изкуствен интелект на китката си. Той улеснява всичко - от спорта до комуникацията.
В свят, в който всяка секунда е от значение, вашият избор на умен часовник може да бъде решаващ. Независимо дали сте спортист, бизнесмен или просто търсите стилен аксесоар, Samsung Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic предлагат всичко, от което се нуждаете. Видеото може да ви даде отговори на още въпроси, а ексклузивните оферти за моделите от серията Galaxy Watch8 на Samsung може да откриете ТУК >>>
