15% от американците са готови да работят под ръководството на изкуствен интелект
Данните показват, че макар част от обществото да е готово да приеме новия тип управление, опасенията за ефекта върху пазара на труда остават доминиращи
Около 15% от американците заявяват, че биха били готови да работят на позиция, при която техният пряк ръководител е програма с изкуствен интелект, показва ново проучване на университета "Куинипиак".
Анкетата е проведена сред 1397 пълнолетни граждани на САЩ в периода 19-23 март 2026 г. и обхваща теми като доверието към изкуствения интелект, неговото навлизане в ежедневието и опасенията за работните места.
Въпреки че мнозинството от запитаните не са склонни да заменят човешкия си мениджър с алгоритъм, тенденцията показва постепенно нарастващо приемане на подобна идея. Използването на изкуствен интелект в управленски роли вече се разширява, макар и не винаги под формата на директен "шеф".
Компании като Workday внедряват AI агенти, които могат да подават и одобряват разходни отчети от името на служителите. Amazon от своя страна използва автоматизирани AI процеси, които поемат част от функциите на средния мениджмънт, като това вече е довело до съкращения на хиляди управленски позиции.
В Uber инженери са разработили дори модел с изкуствен интелект, базиран на главния изпълнителен директор Дара Хосрошахи, който предварително обработва предложения преди реални срещи с него.
Тези процеси са част от по-широка тенденция, която анализатори определят като "Голямото сплескване" - намаляване на управленските нива чрез автоматизация. Според някои прогнози в бъдеще може да се появят дори компании с минимален човешки персонал, управлявани почти изцяло от изкуствен интелект.
Наред с това обаче нарастват и притесненията сред работещите. Според проучването 70% от анкетираните смятат, че развитието на изкуствения интелект ще доведе до намаляване на възможностите за заетост. Сред работещите 30% заявяват, че са силно или умерено притеснени, че AI може да направи тяхната работа излишна.