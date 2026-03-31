Около 15% от американците заявяват, че биха били готови да работят на позиция, при която техният пряк ръководител е програма с изкуствен интелект, показва ново проучване на университета "Куинипиак".

Изкуственият интелект

Анкетата е проведена сред 1397 пълнолетни граждани на САЩ в периода 19-23 март 2026 г. и обхваща теми като доверието към изкуствения интелект, неговото навлизане в ежедневието и опасенията за работните места.

Въпреки че мнозинството от запитаните не са склонни да заменят човешкия си мениджър с алгоритъм, тенденцията показва постепенно нарастващо приемане на подобна идея. Използването на изкуствен интелект в управленски роли вече се разширява, макар и не винаги под формата на директен "шеф".

Компании като Workday внедряват AI агенти, които могат да подават и одобряват разходни отчети от името на служителите. Amazon от своя страна използва автоматизирани AI процеси, които поемат част от функциите на средния мениджмънт, като това вече е довело до съкращения на хиляди управленски позиции.

ИТ милиардер: AI ще замени почти всеки, но не и мен
В Uber инженери са разработили дори модел с изкуствен интелект, базиран на главния изпълнителен директор Дара Хосрошахи, който предварително обработва предложения преди реални срещи с него.

Тези процеси са част от по-широка тенденция, която анализатори определят като "Голямото сплескване" - намаляване на управленските нива чрез автоматизация. Според някои прогнози в бъдеще може да се появят дори компании с минимален човешки персонал, управлявани почти изцяло от изкуствен интелект.

Наред с това обаче нарастват и притесненията сред работещите. Според проучването 70% от анкетираните смятат, че развитието на изкуствения интелект ще доведе до намаляване на възможностите за заетост. Сред работещите 30% заявяват, че са силно или умерено притеснени, че AI може да направи тяхната работа излишна.

Meta тихомълком разработва AI-началник
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки) Днес
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16946
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд? Лайф
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4299
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон Корнер
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7150
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37% Бизнес
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6447
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара" Impressio
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5901
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова URBN
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1849
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки случай“ Trip
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3433
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница Вкусотии
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3245
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение Zodiac
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
848