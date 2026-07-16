Светът не е готов за влиянието на изкуствения интелект върху пазара на труда

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Повече от 200 икономисти, учени и представители на технологичната индустрия, сред които 16 носители на Нобелова награда по икономика, подписаха открито писмо с предупреждение, че изкуственият интелект може да промени световната икономика с безпрецедентна скорост. Според авторите правителствата и институциите трябва още сега да започнат подготовка за възможните последици.

Писмото, озаглавено "Трябва да действаме сега", прогнозира, че през следващото десетилетие изкуственият интелект може да стане значително по-мощен. Според подписалите ускореното развитие на технологията има потенциала да предизвика икономическа трансформация, която да надмине по мащаб Индустриалната революция, но да се случи за много по-кратко време.

Авторите предупреждават, че сред основните рискове е мащабното изместване на хора от пазара на труда. В същото време те посочват, че технологията може да доведе и до значително повишаване на жизнения стандарт. Според тях нито рисковете, нито потенциалните ползи могат да бъдат управлявани без навременни действия от страна на правителствата, бизнеса и научната общност.

"Икономистите, политиците и лидерите в технологичния сектор трябва да действат още сега, за да разберат икономическите последици от революционния изкуствен интелект и да изградят необходимите стимули, защитни механизми и институции, които да насочат развитието му в посока, допълваща човека и носеща полза за обществото", се казва в писмото.

Сред подписалите са носителите на Нобелова награда и преподаватели в Масачузетския технологичен институт Дарон Аджемоглу и Саймън Джонсън, икономистът от Нюйоркския университет и Нобелов лауреат Майкъл Спенс, бившият главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмид, бившият изследовател в OpenAI Зоуи Хициг, финансовият директор на OpenAI Сара Фрайър и съоснователят на Anthropic Джак Кларк.

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Въпреки широката подкрепа документът не предлага конкретни мерки за справяне с предизвикателствата. Основната му цел е да привлече внимание към мащаба на промените, които изкуственият интелект може да предизвика.

Според вестник The New York Times именно разнообразието сред подписалите прави инициативата необичайна. Сред тях има както учени, които от години прогнозират радикално влияние на изкуствения интелект върху икономиката, така и експерти, които досега са били по-скептични към подобни прогнози.

"Настъпи забележима промяна в професията. Все още виждам голямо разминаване между развитието на технологията и готовността ни да реагираме. Притеснявам се, че няма да сме подготвени за цунамито, което идва", заяви икономистът от Станфордския университет Ерик Бриньолфсон, който е сред организаторите на писмото.

Дарон Аджемоглу, известен със скептичната си позиция към част от обещанията около AI, също предупреди за възможните последици. "Ако изкуственият интелект направи за пазара на труда това, което роботите направиха за производството, но за много по-кратък период, последствията ще бъдат изключително разрушителни и ще засегнат сериозно препитанието на много хора", каза той.

Споровете около влиянието на AI върху заетостта продължават. Част от анализите сочат, че технологичният сектор вече преминава през мащабни съкращения, свързани с преструктуриране заради изкуствения интелект. Други проучвания показват, че по-възрастните служители са изложени на по-висок риск от загуба на работа. Съществуват и анализи, според които засега AI не оказва съществено влияние върху пазара на труда.

Въпреки различните оценки авторите на писмото са единодушни в едно - обществото трябва да започне подготовка още сега, вместо да реагира едва след като промените вече са настъпили.

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