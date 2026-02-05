642 Източник: Brother

Всяка година по света в депа за отпадъци попадат стотици милиони касети за принтери - пластмасови изделия, които могат да се разграждат до 1000 години. Парадоксът е, че в повечето случаи това не е краят на техния жизнен цикъл, а пропусната възможност. Именно тук се поставя фокусът върху кръговата икономика и ролята на производителите, които носят отговорност не само за продукта, но и за това какво се случва след употребата му.

Brother е една от компаниите, които превръщат тази философия в практика. Още от 2004 г. марката развива собствена програма за събиране и повторно производство на консумативи в Европа. Днес резултатите са измерими - над 35 милиона касети не са превърнати в отпадък на сметищата, което се равнява на приблизително 17 500 тона предотвратен отпадък.

Сърцето на този процес е европейскaта фабрика на Brother в Словакия. Тя работи по политиката "Zero Waste to Landfill" - нито един отпадък при повторното производство не се депонира. Словашкият завод обслужва целия регион на Централна и Източна Европа, като същевременно е въглеродно неутрален и черпи енергия от соларни панели. Този подход придобива още по-голямо значение, като се има предвид, че електронните отпадъци са един от най-бързо растящите потоци в ЕС, а огромна част от тях все още попада на сметищата.

Какво означава това на практика?

Върнатите оригинални касети преминават през 150 етапа на проверка, почистване и рециклиране. Около 86% от тях се възстановяват до състояние, равностойно на нов продукт. Частите, които не могат да бъдат използвани повторно, се рециклират на 100%. Само за една година този процес спестява около 5300 тона CO₂ - еквивалент на премахването на близо 1150 автомобила от пътя. В глобален мащаб Brother показва, че повторното производство е значително по-ефективно от създаването на изцяло нови консумативи, както по отношение на суровините, така и на въглеродните емисии.

Тук се появява и връзката с потребителите. Тонер касетите и мастилниците на Brother са част от тази система и могат да бъдат върнати лесно и безплатно.

Показателен пример от серията Inkbenefit е Brother DCP-T530DW - мастиленоструйно 3-в-1 устройство с автоматичен двустранен печат и система за пълнене с мастилени бутилки с висок капацитет. При черен печат една бутилка осигурява до 7 500 страници на цена от 9,79 € с ДДС. При цветен печат всяка от бутилките позволява отпечатване до 5 000 страници на цена от 7,35 € с ДДС за цвят. Благодарение на това устройството предлага минимален разход и изключително ниска себестойност на страница.

Лазерното устройство Brother DCP-L1630W от серията tonerbenefit допълва тази концепция при монохромния печат, като разчита на черна тонер касета с капацитет от 1 500 страници на цена от 25,00 € с ДДС, както и на оригинален барабанен модул с дълъг живот от 10 000 страници на цена от 28,47 € с ДДС. Тази конфигурация осигурява икономична работа с оригинални консумативи и ясно предвидими разходи във времето.

Важно е да се подчертае, че екологичният ефект не идва само от рециклирането, а и от дизайна. Касетите на Brother са създадени така, че да могат да бъдат разглобявани и ремонтирани. Това е същността на кръговата икономика и запазване на стойността на ресурса възможно най-дълго.

Устойчивостта в печата се проявява чрез конкретни действия от производството във фабриката в Словакия до кутията, в която връщаме празната касета.

"В България е изградена работеща система, при която всяка стъпка допринася за намаляването на отпадъците и по-ефективното използване на ресурсите, с реални ползи за потребителите, бизнеса и околната среда. Вече от години тя функционира чрез организираното събиране на вече използваните консумативи за рециклиране и елиминиране на електронния отпадък от печатната дейност на фирмите", каза Ива Тотева, Мениджър "Продажби и маркетинг" в Brother България.

