734 Снимка: AP/БТА

Докато светът е в очакване на първата пилотирана мисия до Луната от над половин век насам, НАСА разкри детайли за допълнителния товар, който ще придружава екипажа на "Артемида II" (Artemis II).

Освен кораба "Орион" и неговите четирима астронавти, ракетата Space Launch System (SLS) ще изведе в космоса четири специализирани наноспътника (CubeSats), представляващи "високорискови, но високорезултатни" научни експерименти.

Въпреки че основният фокус на мисията е тестването на системите за поддръжка на живота и безопасното връщане на екипажа, НАСА използва свободния капацитет на адаптера на степента на "Орион" (OSA), за да даде път на международните си партньори. Всички спътници са дело на държави, подписали "Споразуменията Артемида" - инициатива за мирно и устойчиво изследване на Космоса. През 2023 година България стана 32-та държава, която се присъедини към водената от САЩ космическа инициатива.

Вижте как изглеждат ракетата SLS и космическият кораб "Орион" >> >> >>

Четирите CubeSat-а ще бъдат разгърнати пет часа след изстрелването, след отделянето на междинната криогенна степен (ICPS). Те ще бъдат освобождавани един след друг през интервали от един час.

Всеки от четирите проекта има специфична цел, свързана с бъдещото присъствие на човека в дълбокия Космос:

ATENEA (Аржентина): Проект на Националната комисия по космически дейности (CONAE). Спътникът ще измерва радиационния спектър около Земята и ще тества различни методи за екраниране, както и новаторска система за далекосъобщителна връзка.

K-RadCube (Южна Корея): Корейската аерокосмическа администрация (KASA) ще изследва влиянието на радиацията в поясите на Ван Алън. Особено внимание се отделя на тестването на радиационно устойчиви полупроводници, произведени от технологичните гиганти Samsung и SK Hynix.

Space Weather CubeSat-1 (Саудитска Арабия): Космическата агенция на Саудитска Арабия ще събира данни за космическото време на различни разстояния от Земята - ключов фактор за безопасността на бъдещите лунни мисии.

TACHELES (Германия): Германският аерокосмически център (DLR) ще подложи на изпитание електроника за луноходи в условия на екстремна радиация и температури, симулирайки суровата среда, през която машините преминават на път за Луната.

Ракетата SLS и корабът "Орион" (наименуван за тази мисия "Integrity") вече са позиционирани на стартова площадка 39B в Космическия център "Кенеди". Преместването от сградата за сглобяване на превозни средства (VAB) бе извършено успешно през изминалия уикенд.

Предстои провеждането на критичния тест "wet dress rehearsal" (генерална репетиция с гориво), планиран за края на януари или началото на февруари.

НАСА е идентифицирала няколко прозореца за старт през следващите месеци - от 6 до 11 февруари, от 6 до 11 март и от 1 до 6 април.

Екипажът, състоящ се от Рийд Уайзман, Виктор Глоувър, Кристина Кох и Джереми Хенсън, е в последна фаза на подготовка за своята 10-дневна обиколка около Луната, която ще положи основите за кацането на хора на лунната повърхност през следващата година.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.