Американски стартъп от Сан Франциско планира мащабна програма за създаване на армия от хуманоидни роботи, която може сериозно да промени както индустрията, така и начина, по който богатите държави водят бойни действия. Компанията Foundation обяви намеренията си да произведе до 50 000 хуманоидни робота до края на 2027 г., като ги позиционира едновременно за граждански и отбранителни цели, пише Interesting Engineering.

Основният модел на компанията - Phantom MK-1 - е проектиран за работа в опасни среди, включително бойни зони. Роботът е висок около 175 см и тежи между 80 и 82 килограма. Според Foundation той е подходящ за разузнаване, обезвреждане на взривни устройства и други високорискови наземни операции, при които човешкото присъствие носи сериозна опасност.

Китай тества дали хората ще се подчиняват на полицаи-роботи
Главният изпълнителен директор на Foundation, Санкает Патак, открито заявява, че целта е хуманоидните роботи да бъдат "първото тяло на терен", когато ситуацията е твърде опасна за хора. В интервю за Forbes той подчертава, че подобни машини могат да поемат най-рисковите задачи и дори да носят оръжия, като така се намалява пряката заплаха за войниците.

Плановете на компанията стават все по-амбициозни. Ако първоначално Foundation говореше за около 10 000 робота до 2026 г., сега целта е значително по-висока - 40 машини още тази година, 10 000 през 2026 г. и достигане на 50 000 хуманоидни робота до края на 2027 г. Патак признава, че това е изключително агресивен график, но според него има реален шанс да бъде постигнат.

Основата за този оптимизъм идва от екипа и натрупания опит. В ръководството на Foundation влизат специалисти с опит от компании като Tesla, Boston Dynamics, SpaceX и 1X. Ръководителят на производството е участвал в мащабирането на моделите Tesla Model X и Model Y, което е повлияло на стратегията на стартъпа - избягване на прекалена автоматизация в ранните етапи на производството.

Foundation няма намерение да продава роботите директно, а ще ги предлага под формата на лизинг. Очакваната цена е около 100 000 долара на година за един робот.

Пентагонът започва разгръщането на "AI агенти за военна употреба"
Компанията залага на това, че почти непрекъснатата работа на машините ще позволи един робот да замести няколко човешки смени, което в дългосрочен план може да доведе до икономии, въпреки високата първоначална цена. Тези сметки обаче предполагат ниво на продуктивност, което хуманоидните роботи все още не са доказали масово в реални условия.

От техническа гледна точка Phantom MK-1 разчита основно на камери, а не на сложни сензорни системи като LiDAR. Това е съзнателен избор, насочен към по-голяма надеждност и по-лесна интеграция на данни в тежки и непредсказуеми среди. Роботът използва собствени циклоидни задвижващи механизми, които осигуряват сила, тиха работа и възможност за безопасно взаимодействие с хора.

Въпреки военната насоченост, от Foundation подчертават, че Phantom MK-1 няма да бъде напълно автономна бойна машина. Компанията залага на модел "човек в цикъла", подобен на този при военните дронове - роботът управлява движението и навигацията, но решенията за използване на смъртоносна сила остават в ръцете на човешки оператор.

Бивш служител на Figure AI: Създадохме робот, който може да "троши" човешки черепи
С тъмния си, изчистен дизайн, широки рамене и безизразно "лице" с вградени камери, Phantom MK-1 повече напомня на боен дроид от научната фантастика, отколкото на класически индустриален робот. И това не е случайно - предназначението му е ясно ориентирано към ситуации, в които рискът за хората е максимален.

Според Патак, използването на подобни роботи може да намали нуждата от въздушни удари и тежко въоръжение, като позволи по-прецизни действия на терен и потенциално по-малко странични щети. Критиците обаче отбелязват и обратния риск - когато човешките загуби са сведени до минимум, политическата бариера за използване на сила може да стане по-ниска, което да направи военните намеси по-чести.

Дали хуманоидните роботи на Foundation действително ще намалят жертвите и ще променят баланса на силите, предстои да се види. Едно е сигурно - с подобни темпове на развитие въоръжените хуманоиди може да се окажат реалност много по-скоро, отколкото доскоро изглеждаше възможно.

