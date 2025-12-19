Стартъп обещава да започне изпълнението на плана само след 2 години

Американски стартъп от Сан Франциско планира мащабна програма за създаване на армия от хуманоидни роботи, която може сериозно да промени както индустрията, така и начина, по който богатите държави водят бойни действия. Компанията Foundation обяви намеренията си да произведе до 50 000 хуманоидни робота до края на 2027 г., като ги позиционира едновременно за граждански и отбранителни цели, пише Interesting Engineering.

Основният модел на компанията - Phantom MK-1 - е проектиран за работа в опасни среди, включително бойни зони. Роботът е висок около 175 см и тежи между 80 и 82 килограма. Според Foundation той е подходящ за разузнаване, обезвреждане на взривни устройства и други високорискови наземни операции, при които човешкото присъствие носи сериозна опасност.

Главният изпълнителен директор на Foundation, Санкает Патак, открито заявява, че целта е хуманоидните роботи да бъдат "първото тяло на терен", когато ситуацията е твърде опасна за хора. В интервю за Forbes той подчертава, че подобни машини могат да поемат най-рисковите задачи и дори да носят оръжия, като така се намалява пряката заплаха за войниците.

Плановете на компанията стават все по-амбициозни. Ако първоначално Foundation говореше за около 10 000 робота до 2026 г., сега целта е значително по-висока - 40 машини още тази година, 10 000 през 2026 г. и достигане на 50 000 хуманоидни робота до края на 2027 г. Патак признава, че това е изключително агресивен график, но според него има реален шанс да бъде постигнат.

Основата за този оптимизъм идва от екипа и натрупания опит. В ръководството на Foundation влизат специалисти с опит от компании като Tesla, Boston Dynamics, SpaceX и 1X. Ръководителят на производството е участвал в мащабирането на моделите Tesla Model X и Model Y, което е повлияло на стратегията на стартъпа - избягване на прекалена автоматизация в ранните етапи на производството.

Foundation няма намерение да продава роботите директно, а ще ги предлага под формата на лизинг. Очакваната цена е около 100 000 долара на година за един робот.

Компанията залага на това, че почти непрекъснатата работа на машините ще позволи един робот да замести няколко човешки смени, което в дългосрочен план може да доведе до икономии, въпреки високата първоначална цена. Тези сметки обаче предполагат ниво на продуктивност, което хуманоидните роботи все още не са доказали масово в реални условия.

От техническа гледна точка Phantom MK-1 разчита основно на камери, а не на сложни сензорни системи като LiDAR. Това е съзнателен избор, насочен към по-голяма надеждност и по-лесна интеграция на данни в тежки и непредсказуеми среди. Роботът използва собствени циклоидни задвижващи механизми, които осигуряват сила, тиха работа и възможност за безопасно взаимодействие с хора.

Въпреки военната насоченост, от Foundation подчертават, че Phantom MK-1 няма да бъде напълно автономна бойна машина. Компанията залага на модел "човек в цикъла", подобен на този при военните дронове - роботът управлява движението и навигацията, но решенията за използване на смъртоносна сила остават в ръцете на човешки оператор.

С тъмния си, изчистен дизайн, широки рамене и безизразно "лице" с вградени камери, Phantom MK-1 повече напомня на боен дроид от научната фантастика, отколкото на класически индустриален робот. И това не е случайно - предназначението му е ясно ориентирано към ситуации, в които рискът за хората е максимален.

Според Патак, използването на подобни роботи може да намали нуждата от въздушни удари и тежко въоръжение, като позволи по-прецизни действия на терен и потенциално по-малко странични щети. Критиците обаче отбелязват и обратния риск - когато човешките загуби са сведени до минимум, политическата бариера за използване на сила може да стане по-ниска, което да направи военните намеси по-чести.

Дали хуманоидните роботи на Foundation действително ще намалят жертвите и ще променят баланса на силите, предстои да се види. Едно е сигурно - с подобни темпове на развитие въоръжените хуманоиди може да се окажат реалност много по-скоро, отколкото доскоро изглеждаше възможно.

