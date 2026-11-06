Ново проучване установява връзка между употребата на изкуствен интелект в моменти на емоционален стрес и по-лошото психично здраве при младите хора

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Девет от десет деца на възраст между 9 и 17 години вече са използвали AI чатбот. Над половината от тях се обръщат към изкуствения интелект не само за училищни задачи, но и когато са тъжни, самотни или подложени на стрес. Ново проучване на американската организация за психично здраве JED Foundation открива връзка между подобна употреба и по-лоши показатели за психично благополучие.

Според анкетата 58% от децата използват чатботове за училищна работа, а 57% търсят в тях емоционална подкрепа. Други 12% споделят, че използват AI за приятелство и компания. Данните показват колко бързо чатботовете са се превърнали в част от ежедневието на подрастващите.

"Изглежда сякаш само преди няколко години никой не използваше тези технологии. А сега приблизително толкова деца, колкото ги използват за домашни, ги използват и за емоционална подкрепа или помощ при справянето с трудности", коментира Ан Махо, психолог по детско развитие от Университета на Северна Каролина в Чапъл Хил, която не е участвала в изследването.

Понякога тази зависимост от чатботовете надхвърля обичайните въпроси за училище и ежедневието. Миналогодишно проучване например установи, че близо една пета от гимназистите познават човек, който е имал или самите те са имали романтична връзка с AI.

Изследването на JED Foundation открива тревожна връзка между употребата на чатботове в моменти на емоционален стрес и по-лошото психично здраве. Децата, които търсят подобна подкрепа от AI, по-често съобщават за проблеми с благополучието, както и за предишни мисли или опити за самоубийство.

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"Когато младите хора използват AI в моменти на емоционален стрес, те по-често съобщават за лошо психично здраве и по-ниско благополучие", обяснява Кейла Андерсън, вицепрезидент по изследванията и оценката в JED Foundation.

Тя обаче подчертава, че данните не доказват, че чатботовете причиняват тези проблеми. Възможно е деца, които вече изпитват емоционални затруднения, по-често да търсят помощ от изкуствения интелект.

Според Махо е възможно да действат и двата механизма. Децата с по-сериозни проблеми могат да се обръщат към чатботовете за подкрепа, но взаимодействието с тях понякога да задълбочава състоянието им, вместо да помага.

Една от опасностите е, че AI системите могат да се превърнат в заместител на човешките отношения. Те често отговарят по начин, който потвърждава убежденията на потребителя, дори когато те са нездравословни. Освен това съветите им невинаги са подходящи, а в някои случаи могат да бъдат опасни.

Изследователите предупреждават, че прекомерното разчитане на чатботове може да попречи на децата да развият умения за справяне със стреса и ежедневните трудности. В период, когато се изграждат социалните и емоционалните им способности, взаимодействието с изкуствен интелект не може да замени подкрепата от родители, приятели и специалисти.

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