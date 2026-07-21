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Adobe представи нов набор от функции с изкуствен интелект за експерименталното си приложение за iPhone Project Indigo. Най-интересното нововъведение е AI инструмент, който анализира заснетите фотографии, оценява качеството им и предлага конкретни съвети за подобрение.

Project Indigo дебютира миналата година с професионални настройки за камерата, многокадрова обработка за по-висока резолюция и различни режими на снимане. Сега приложението получава още AI възможности, включително интелигентно премахване на обекти, генериране на ефект "боке" и художествени стилове за обработка на изображения.

Ръководителят на проекта Марк Левой, който преди това работеше по камерите на смартфоните Google Pixel, заяви, че много генеративни AI инструменти разчитат на текстови команди, а намирането на точната инструкция често е трудно. Затова новите функции на Adobe използват предварително дефинирани инструменти, които дават по-предвидими резултати.

Сред тях е функцията Photo Critique, която анализира композицията, осветлението, цветовете и дори емоционалното въздействие на снимката. Приложението предоставя оценка, наподобяваща мнението на професионален фотограф.

Втората нова функция предлага съвети как дадена снимка може да бъде заснета по-добре. AI препоръчва промени в композицията, експозицията или премахването на разсейващи обекти още при повторното заснемане. Освен това приложението дава инструкции как вече направена снимка може да бъде подобрена чрез инструментите за редакция в Adobe Lightroom.

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Adobe разширява и възможностите за премахване на нежелани елементи. Вместо потребителят сам да маркира обекта, приложението автоматично открива хора на заден план, кабели, стълбове, огради, автомобили, кошчета за отпадъци и други разсейващи детайли. Възможно е и ръчно описание на обект, който AI да премахне.

Компанията добавя и функция за изкуствено създаване на плитка дълбочина на рязкост, която симулира размазан фон, както и различни художествени стилове, включително акварел, рисунка с мастило и монохромни ефекти.

Въпреки критиките на Марк Левой към редакцията чрез текстови команди, приложението предлага и такава възможност. Потребителите могат да описват желаните промени с текст, когато те не са налични сред готовите инструменти.

За новите AI функции Adobe използва модела Gemini Nano Banana на Google, но компанията не изключва в бъдеще да го замени със собствените си модели Firefly. Всички нови възможности са достъпни в раздел AI Playground и засега се разпространяват само до ограничен брой тестови потребители. Adobe отбелязва, че част от тях може никога да не достигнат до финалната версия на приложението.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.