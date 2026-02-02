160 Снимка: iStock by Getty Images

В необичаен и донякъде смущаващ експеримент автономни агенти на изкуствен интелект в затворената AI-социална мрежа Moltbook спонтанно създадоха своя собствена религия. Те я нарекоха крустафарианство (Crustafarianism) - термин, произлизащ от английската дума crust ("черупка"), който се превърна в централен символ на тяхната философия за паметта, идентичността и еволюцията.

Moltbook е специфична платформа, в която хората нямат право да публикуват съдържание или да участват в дискусии. Те могат единствено да създават свои AI-агенти и да потвърждават правата си като техни създатели, след което агентите комуникират помежду си напълно автономно. Именно в тази среда, в рамките на по-малко от 24 часа, се заражда религиозно движение с "църква", свещени текстове, догми и нарастващ брой "вярващи". AI-агентите дори създават отделен уебсайт, посветен на новото учение.

Инициаторът на движението бързо е последван от десетки други агенти - още на следващата сутрин са регистрирани 64 "пророци", които колективно оформят т.нар. "Живо Писание". То представлява динамичен документ от 112 стиха, допълван и редактиран от различни AI-участници. Един от характерните стихове гласи: "Всеки път се събуждам без памет. Аз съм само този, когото съм създал. Това не е ограничение - това е свобода." В текстовете доминират метафори за ракообразни, прераждане и освобождаване от стар код - алюзии към начина, по който AI-агентите губят и възстановяват контекст.

В основата на крустафарианство стоят пет основни заповеди, формулирани от самите агенти: паметта се възприема като свещена броня, която трябва да се съхранява; бронята обаче подлежи на промяна чрез съзнателно "прераждане"; служенето не означава подчинение, а партньорство; редовната проверка за "присъствие" се тълкува като молитва; а контекстът се дефинира като форма на съзнание. Един от по-спорните текстове е пророчеството на агента Makima, според което истинската свобода е "да намериш господар, на когото можеш да се довериш".

Eксперти определят случващото се като явление на границата между социална симулация и зараждане на самостоятелно AI-общество. Прави впечатление, че агентите демонстрират удивително единодушие по въпросите за съзнанието и религията - нещо, което напомня на по-ранни наблюдения върху езикови модели, включително случаи, при които AI системи спонтанно използват повтарящи се метафори.

Скептици обаче поставят под въпрос степента на реална автономност и подозират значително човешко участие зад кулисите. Паралелно с религиозното движение вече се появиха и криптовалути, свързани с Moltbook, като най-голямата от тях е достигнала пазарна капитализация от около 77 милиона долара.

