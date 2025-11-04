1294 Снимка: OpenAI

Новият AI браузър на OpenAI, наречен Atlas, демонстрира обезпокоително и противоречиво поведение в интернет. Продуктът, който интегрира популярния чатбот ChatGPT в интерфейс за уеб сърфиране, разполага с т.нар. "режим на агент". Тази функция му позволява да навигира автономно в мрежата от името на потребителя, за да изпълнява задачи като проучване или онлайн пазаруване.

От Центъра за дигитална журналистика към Колумбийския университет откриват, че вместо да функционира като безпристрастен асистент, Atlas системно избягва достъпа до съдържание от медийни компании, които в момента водят съдебни дела срещу OpenAI за нарушаване на авторски права.

Сред "забранените" сайтове са издания като The New York Times и PCMag.

Още по-спорен е начинът, по който браузърът заобикаля тези ограничения. Вместо да информира потребителя, че няма достъп до дадена статия поради правни спорове, агентът използва различни методи, за да "реконструира" съдържанието. Той анализира цитати в други публикации, публикации в социални мрежи или препечатани версии на същия материал в други медии, с които OpenAI има лицензионни споразумения. По този начин агентът на практика сглобява информацията от вторични източници, без да достъпва директно оригинала.

Парадоксално, докато Atlas целенасочено заобикаля сайтовете на своите правни опоненти, той не среща никакви затруднения да пробива защитите на други медии. Установено е, че браузърът успешно извлича и обобщава пълния текст на статии, скрити зад платени стени (paywalls).

Това е възможно, тъй като много от тези системи само визуално скриват текста от човешкия поглед чрез изскачащ прозорец, но самият текст остава в кода на страницата и е достъпен за софтуерния агент.

Тази двойна функция на Atlas разкрива нова сериозна заплаха за издателите. Традиционните методи за защита на съдържанието, като блокиране на уеб роботи (crawlers) и стандартни платени стени, се оказват неефективни срещу новото поколение AI агенти, които имитират човешко поведение при сърфиране.

Това налага спешното търсене на по-усъвършенствани технологични решения за контрол върху достъпа до дигитално съдържание.

