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Американските технологични гиганти инвестират десетки милиарди долари в центрове за данни, за да поддържат все по-мощни модели с изкуствен интелект. Ново разследване на японското издание Nikkei Asia обаче поставя под въпрос финансовата устойчивост на тази надпревара.

Изкуственият интелект

Според разследването пет от най-големите технологични компании в САЩ - Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta и Oracle - са натрупали около 1,65 трилиона долара задължения, които не се виждат в официалните им баланси. Сумата дори надхвърля официално отчетения общ дълг от 1,35 трилиона долара за последното финансово тримесечие.

Най-голям дял от тези извънбалансови задължения се пада на Meta. Компанията е натрупала около 420 милиарда долара подобни ангажименти. Според Nikkei Asia това става чрез дружества със специално предназначение и други юридически отделени структури. Те позволяват определени задължения да останат извън официалните финансови отчети.

Тази практика предизвика сравнения с енергийния гигант Enron, който фалира през 2001 г. след разкрития за укриване на дългове чрез подобни схеми.

"Самото счетоводно третиране е модерна практика. Но какво ще стане, ако някоя от тези компании всъщност представлява къща от карти и се крепи именно на подобни счетоводни решения? Това според мен е рискът", коментира пред Bloomberg счетоводният консултант Том Селинг.

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През последните години анализатори многократно предупреждават, че около изкуствения интелект може да се формира инвестиционен балон. Те посочват голямата разлика между рекордните пазарни оценки на компаниите и сравнително скромните им печалби.

В същото време технологичните гиганти продължават да влагат огромни средства в изграждането на нови центрове за данни. Това е дългосрочен залог, който може да донесе значителни приходи, но съществува и риск очакваното търсене на AI услуги да не оправдае мащабните инвестиции.

Според Nikkei Asia някои от компаниите също така набират капитал чрез емитиране на нови акции. Това може да доведе до размиване на дела на настоящите акционери и до отслабване на доверието сред инвеститорите.

Ако интересът към изкуствения интелект отслабне или очакваният растеж не се реализира, компаниите могат да се окажат под още по-силен финансов натиск. Допълнително внимание към темата ще има през следващите седмици, когато четири от петте анализирани компании трябва да публикуват финансовите си резултати за второто тримесечие.

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