Страховете, че изкуственият интелект може да доведе до масови съкращения, постепенно се превръщат в реалност за част от служителите в технологичния сектор. Дори специалисти, които работят директно върху разработката на подобни системи, вече се оказват сред засегнатите.

Миналата седмица съоснователят на Twitter и главен изпълнителен директор на финтех компанията Block Джак Дорси обяви съкращаването на около 4000 служители. Според него развитието на т.нар. "интелигентни инструменти" променя начина, по който се изграждат и управляват компаниите.

По думите му значително по-малък екип може да постига по-добри резултати, когато използва съвременни AI системи. Дорси прогнозира, че и други компании ще стигнат до подобни изводи и ще предприемат сходни структурни промени.

Сред засегнатите се оказва и инженер по машинно обучение, представен под псевдонима Кенджи. В интервю за Business Insider той разказва, че е бил изненадан от съкращението, макар постепенно да е започнал да усеща, че част от задачите му стават излишни.

По думите му в даден момент осъзнал, че реално извършва все по-малко работа, тъй като системите, които разработва, постепенно автоматизират процесите. Кенджи е работил по инструменти за автоматично откриване на измами, които с времето значително намаляват необходимостта от човешка намеса.

Макар първоначалната реакция да е била шок, инженерът признава, че до известна степен е разбирал логиката на решението.

Според него служителите са били активно насърчавани да използват AI инструменти, което на практика е помогнало за изграждането на системи, способни да поемат част от техните задължения.

Случаят е част от по-широка тенденция в технологичния сектор. Много компании извършват мащабни съкращения, докато паралелно инвестират огромни средства в разработването на изкуствен интелект и инфраструктура за него.

Наскоро Oracle също обяви планове за съкращаване на хиляди служители, докато инвестира сериозни средства в изграждането на центрове за данни, предназначени за AI технологии.

Все пак не всички са убедени, че именно изкуственият интелект е основната причина за тези процеси. В анализ за The New York Times бившият ръководител на комуникациите в компанията Square Аарън Замост посочва, че дори самата компания може да не знае дали AI действително замества човешкия труд, или просто служи като удобно обяснение за традиционно корпоративно съкращаване на разходите.

Подобна позиция изразява и бившият служител на Block Джейсън Карш, който твърди, че става дума по-скоро за организационни проблеми и свръхразширяване на екипите, а не за директна замяна на работни места с алгоритми.

Въпреки това несигурността остава висока. Данните на Бюрото по трудова статистика на САЩ показват, че американската икономика продължава да губи хиляди работни места месечно, което допълнително засилва тревогите около бъдещето на заетостта в ерата на изкуствения интелект.

