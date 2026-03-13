Въпреки обещанията, че изкуственият интелект ще улесни работата, нови изследвания показват, че въвеждането на AI в офисите често увеличава натоварването на служителите, вместо да го намалява.

Анализ на компанията ActivTrak, базиран на дигиталната работна активност на над 164 000 служители, установява, че след внедряване на AI инструментите работата на хората се е интензифицирала в почти всички категории. Данните са цитирани и от The Wall Street Journal.

Изследването сравнява работното поведение на служителите 180 дни преди и след въвеждането на AI. Резултатите показват, че времето, прекарано в електронна поща, чат приложения и съобщения, се е повече от удвоило, а използването на бизнес софтуер е нараснало с около 94%.

В същото време времето за дълбока, концентрирана работа е намаляло. При служителите, използващи AI, този тип работа е спаднал с около 9%, докато при хората, които не използват такива инструменти, нивата са останали приблизително същите.

Изследователите посочват, че може да съществува оптимално ниво на използване на AI. Най-висока продуктивност е наблюдавана при служители, които използват подобни инструменти между 7% и 10% от работното си време, но само около 3% от потребителите попадат в тази категория.

Според Gabriela Mauch от ActivTrak проблемът не е, че AI не създава ефективност. Вместо това спестеното време бързо се запълва с нови задачи, което постепенно увеличава работното натоварване.

Подобни изводи прави и изследване, публикувано в Harvard Business Review. Там учените описват феномен, наречен "workload creep" - постепенно увеличаване на обема работа, което служителите често дори не осъзнават.

Изследователката Aruna Ranganathan от UC Berkeley Haas School of Business обяснява, че когато AI ускорява изпълнението на задачите, това автоматично повишава очакванията към служителите. Така те започват да поемат повече работа, което ги кара още повече да разчитат на AI инструментите.

Макар че технологията може да увеличи продуктивността в краткосрочен план, изследователите предупреждават за дългосрочни ефекти като когнитивно претоварване, прегаряне и понижаване на качеството на работата.

Други проучвания вече говорят и за явление, наречено "AI brain fry", при което служителите изпитват умора заради постоянното превключване между задачи и необходимостта непрекъснато да наблюдават работата на различни AI инструменти или агенти.

Тези резултати подчертават, че внедряването на изкуствен интелект на работното място може да има сложни и понякога неочаквани последствия, особено когато повишената ефективност се превръща в повод за още по-големи изисквания към служителите.

