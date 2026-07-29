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Компании, разработващи изкуствен интелект, използват посредници, за да купуват анонимно огромни количества печатни книги, които след това се сканират и унищожават. Практиката има за цел да избегне общественото недоволство около използването на физически книги за обучение на AI модели, съобщава PC Gamer, позовавайки се на разследване на 404 Media.

Изкуственият интелект

Според публикацията големи AI компании предпочитат книги, издадени преди бума на генеративния изкуствен интелект, тъй като съдържат изцяло създадено от хора съдържание. Особено ценни са редките заглавия, които вероятно не присъстват в базите данни на конкурентите.

След закупуването им книгите се разрязват, сканират страница по страница, а впоследствие се унищожават. Практиката стана публично известна след съдебно дело срещу Anthropic през 2025 г., когато съдът разкри, че компанията е обработила по този начин милиони книги при обучението на модела Claude. Съдът тогава прие, че процесът представлява "трансформиращо използване", което попада в рамките на принципа за честна употреба (fair use).

Въпреки това вътрешни документи, цитирани от The Washington Post, показват, че самата Anthropic е осъзнавала негативния обществен ефект от подобна практика. Според документите компанията е искала дейността да остане извън публичното внимание.

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Разследването на 404 Media твърди, че за целта AI компании са започнали да използват посредници като ISBNdb. До скоро на сайта на услугата е имало страница, предлагаща набавяне на печатни книги специално за обучение на големи езикови модели, включително възможност за доставки на до един милион книги в една поръчка и подписване на споразумения за конфиденциалност.

Впоследствие тази информация е премахната. От ISBNdb заявяват, че страницата е била част от проучване на пазара и компанията се е отказала от подобна услуга.

Търговци на редки книги обаче съобщават за рязко увеличение на подобни поръчки. Един от тях разказва пред 404 Media, че вместо обичайните около 20 продажби седмично, вече изпраща стотици книги, като повечето поръчки включват несвързани помежду си редки заглавия с ISBN номера. Подобна тенденция е наблюдавана и от книжари в Нидерландия.

Някои продавачи признават, че финансово печелят от увеличеното търсене, но изпитват притеснения от крайното предназначение на книгите. Според тях унищожаването на редки и трудно откриваеми издания означава загуба на ценни физически копия, които трудно могат да бъдат възстановени.

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