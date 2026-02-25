Разногласия кой да управлява бъдещите центрове за данни бавят една от най-амбициозните AI инициативи в САЩ

583 Снимка: Getty Images

Мащабният проект Stargate, представен в началото на втория мандат на Тръмп като стратегическа инвестиция в американската AI инфраструктура, се сблъсква със сериозни вътрешни противоречия.

Идеята бе да се вложат поне 500 милиарда долара в изграждането на центрове за данни за изкуствен интелект на територията на САЩ, но още в ранна фаза възникват спорове между основните партньори относно контрола върху бъдещите мощности.

В основата на напрежението стои въпросът кой ще управлява изчислителните ресурси. OpenAI първоначално планираше да изгради до 10 гигавата капацитет в рамките на три години, като приоритизира собствените си нужди. Огромната финансова тежест обаче наложи включването на Oracle и SoftBank, което отвори темата за управлението и разпределението на ресурсите.

Oracle вече пое ангажимент да изгради центрове за данни с общо около 2 милиона AI ускорители. В отговор OpenAI се съгласи да закупи изчислителни мощности от Oracle за приблизително 300 милиарда долара в рамките на пет години. За да финансира проекта, Oracle дори започна емитиране на облигации - ход, който подчертава сериозността на инвестицията и очакванията за експлозивен ръст на AI натоварването.

Паралелно с това преговорите със SoftBank също преминаха през обрати. Първоначалният план за съвместен 1-гигаватов център в Тексас бе преформулиран - в крайна сметка SoftBank трябва да изгради съоръжението, а OpenAI да го използва под наем. Допълнително усложнение внесе и отложената сделка за придобиване на облачния доставчик Switch за 50 милиарда долара заради регулаторни пречки.

Към момента проектът Stargate е излязъл от застой, но става ясно, че OpenAI няма да разполага изцяло с инфраструктурата, изградена по инициативата. Това поставя въпроса дали мегапроектът ще се превърне в катализатор за американското AI лидерство или в пример за трудностите при координиране на инвестиции от безпрецедентен мащаб.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.