Мащабният проект Stargate, представен в началото на втория мандат на Тръмп като стратегическа инвестиция в американската AI инфраструктура, се сблъсква със сериозни вътрешни противоречия.

Изкуственият интелект

Идеята бе да се вложат поне 500 милиарда долара в изграждането на центрове за данни за изкуствен интелект на територията на САЩ, но още в ранна фаза възникват спорове между основните партньори относно контрола върху бъдещите мощности.

В основата на напрежението стои въпросът кой ще управлява изчислителните ресурси. OpenAI първоначално планираше да изгради до 10 гигавата капацитет в рамките на три години, като приоритизира собствените си нужди. Огромната финансова тежест обаче наложи включването на Oracle и SoftBank, което отвори темата за управлението и разпределението на ресурсите.

Oracle вече пое ангажимент да изгради центрове за данни с общо около 2 милиона AI ускорители. В отговор OpenAI се съгласи да закупи изчислителни мощности от Oracle за приблизително 300 милиарда долара в рамките на пет години. За да финансира проекта, Oracle дори започна емитиране на облигации - ход, който подчертава сериозността на инвестицията и очакванията за експлозивен ръст на AI натоварването.

Голдман Сакс: AI е добавил "почти нула" към икономическия растеж на САЩ през 2025 г.
Виж още Голдман Сакс: AI е добавил "почти нула" към икономическия растеж на САЩ през 2025 г.

Паралелно с това преговорите със SoftBank също преминаха през обрати. Първоначалният план за съвместен 1-гигаватов център в Тексас бе преформулиран - в крайна сметка SoftBank трябва да изгради съоръжението, а OpenAI да го използва под наем. Допълнително усложнение внесе и отложената сделка за придобиване на облачния доставчик Switch за 50 милиарда долара заради регулаторни пречки.

Към момента проектът Stargate е излязъл от застой, но става ясно, че OpenAI няма да разполага изцяло с инфраструктурата, изградена по инициативата. Това поставя въпроса дали мегапроектът ще се превърне в катализатор за американското AI лидерство или в пример за трудностите при координиране на инвестиции от безпрецедентен мащаб.

Научна фантастика ли е мега-проектът за изкуствен интелект Stargate
Виж още Научна фантастика ли е мега-проектът за изкуствен интелект Stargate

ИЗБРАНО
Най-големият самолетоносач на САЩ аварира на Крит заради запушени тоалетни (видео) Днес
Най-големият самолетоносач на САЩ аварира на Крит заради запушени тоалетни (видео)
31267
Дъщерята на Мартин Шорт се самоуби на 42-годишна възраст Лайф
Дъщерята на Мартин Шорт се самоуби на 42-годишна възраст
11219
Олимпиадата в снимки: Някои от най-запомнящите се кадри от игрите (Галерия) Корнер
Олимпиадата в снимки: Някои от най-запомнящите се кадри от игрите (Галерия)
50102
BuildeX - смелостта да променяш градския облик Бизнес
BuildeX - смелостта да променяш градския облик
17105
Втори български роман е номиниран за "Букър" Impressio
Втори български роман е номиниран за "Букър"
17172
Това са най-евтините дестинации в Европа за великденска ваканция Trip
Това са най-евтините дестинации в Европа за великденска ваканция
1533
Предотвратете спукването на съдовете от закалено стъкло във фурната Вкусотии
Предотвратете спукването на съдовете от закалено стъкло във фурната
1991
Какво отблъсква мъжете от всяка зодия в любовта? Zodiac
Какво отблъсква мъжете от всяка зодия в любовта?
476
След суровата зима милиони украинци са изправени пред задълбочаващо се разселване и несигурност Времето
След суровата зима милиони украинци са изправени пред задълбочаващо се разселване и несигурност
477