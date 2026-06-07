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Изкуственият интелект може да се превърне в един от най-големите консуматори на вода в света до края на десетилетието. Това показва нов доклад на института към ООН - Университет на ООН за вода, околна среда и здраве.

Изкуственият интелект

Според анализа инфраструктурата, която захранва AI системите, може да изразходва вода, равна на годишните нужди на около 1,3 милиарда души до 2030 г.

Докладът предупреждава, че реалният екологичен отпечатък на изкуствения интелект е силно подценен. Причината е, че досегашните оценки се фокусират основно върху въглеродните емисии, докато пренебрегват потреблението на вода и земя.

Основният разход на вода идва от охлаждането на центровете за данни и от енергийното производство, което ги захранва. Според изследователите именно тази инфраструктура ще стане ключов фактор за екологичното въздействие на технологията.

Докладът посочва още, че голяма част от разхода на енергия не идва от обучението на моделите, а от тяхната употреба. Този процес, известен като "инференс", може да съставлява между 80 и 90 процента от общото потребление.

Като пример се посочва, че обучението на модела GPT-4 е изисквало до 70 гигаватчаса електроенергия. Но реалната употреба на подобни системи може да достига стотици тераватчаса годишно при милиарди заявки.

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Според оценките до 2030 г. центровете за данни, свързани с изкуствения интелект, могат да изразходват около 945 тераватчаса електроенергия. Това е повече от комбинираното потребление на страни като Пакистан, Бангладеш и Нигерия.

Авторите на доклада подчертават, че екологичните политики не трябва да се фокусират само върху въглеродните емисии. Намаляването на емисиите чрез определени технологии може да увеличи разхода на вода и земя.

"Ако продължим да оценяваме устойчивостта само през въглерода, рискуваме да решим един проблем и да създадем други", посочва водещият автор на изследването Мириам Асел.

Друг съавтор, Кавех Мадани, допълва, че по-ефективният и евтин AI може да доведе до още по-голямо потребление. Причината е, че по-ниската цена увеличава използването на технологиите.

Докладът завършва с предупреждение, че оптимизацията на AI системите не гарантира намаляване на общия екологичен отпечатък, ако потреблението продължи да расте.

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