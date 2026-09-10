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Новите AI функции на Apple Watch поставят Apple пред необичаен за компанията въпрос. Как да се използва звукът около потребителя, без устройствата да създават усещане, че постоянно го подслушват?

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На представянето на новите си продукти Apple показа функции, които могат да обработват звук в реално време, да разпознават определени звуци и да превръщат части от разговори в текст или обобщения. Компанията подчертава, че не създава и не съхранява аудиозаписи.

Вижте как изглеждат новите часовници на Apple >> >> >>

Една от новостите е Audio Intelligence. Тя използва AI директно на Apple Watch, за да разпознава звуци като сирени, аларми, звънци на врати и плач на бебе. Функцията може да работи и когато iPhone не е наблизо.

Това има очевидно практическо приложение, особено за хора с увреден слух. Часовникът може да ги предупреди например при задействане на противопожарна или въглеродномонооксидна аларма. При подобна употреба ползата от постоянното анализиране на звуците около потребителя е сравнително ясна.

По-различна е ситуацията с функциите Live Rewind и Siri Recap.

Live Rewind позволява на потребителя да се върне 15 секунди назад и да получи текстов вариант на току-що чутото. Това става с двойно натискане на Digital Crown. Полученият текст може да бъде запазен в новото самостоятелно приложение Siri, за да бъде прегледан по-късно.

Apple посочва като примери препоръка за книга, идея на колега или информация, която потребителят не е успял да чуе добре.

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Технологията обаче повдига въпроса за съгласието на хората, които разговарят с притежателя на часовника. На практика човек може да бъде записан и думите му да бъдат превърнати в текст, без да е очаквал подобно нещо.

Това има не само етични, но и потенциални правни последици. В различните американски щати действат различни правила за записването на разговори. Компании, които разработват специализирани AI устройства за транскрипция, вече предупреждават потребителите да получават необходимото съгласие, когато законът го изисква.

При Apple ситуацията е по-сложна, тъй като компанията твърди, че не съхранява самия аудиозапис. Остава въпросът как съдилищата биха третирали генериран от AI текст, когато липсва оригинален звук, с който той да бъде сравнен и удостоверен.

Още по-спорна е функцията Siri Recap. Тя използва звука от обкръжението, за да създава обобщени бележки от разговори. Полученият резултат не представлява пълен транскрипт. AI генерира заглавие, обобщение и основни точки.

Apple посочва като възможни приложения работни срещи или разговор между родители и учители. Но същата технология означава, че хората около потребителя могат да участват в разговор, който часовникът анализира, без непременно да са наясно с това.

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Apple все пак поставя няколко ограничения. Siri Recap не е активна постоянно по подразбиране, както при някои други AI устройства. Потребителят сам избира кога да я включи и може да я активира например само през работното време. Функцията може да бъде изключена и включена от Control Center.

Компанията също така заявява, че не създава и не съхранява аудиозаписи. Според Apple суровият звук не е достъпен дори за самата компания. Системата не идентифицира или свързва думите с конкретни говорители, а генерираните транскрипции и обобщения са защитени с криптиране от край до край.

Въпросът обаче не е само какво технически съхранява устройството. Постепенното навлизане на устройства, които могат да слушат и анализират обкръжението, може да промени и поведението на самите хора.

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Предишни изследвания показват, че наличието на записващи устройства може да влияе върху начина, по който хората се държат и изразяват. Подобен ефект се наблюдава и при социалните мрежи и масовото събиране на данни.

Има и разлика между камерата на смартфона и микрофона на часовника. Когато някой снима с телефона си, действието обикновено е очевидно. За кратък аудиозапис е достатъчно едно движение с пръста върху Digital Crown.

Apple посочва, че при активиране на Live Rewind има звуков сигнал и визуална анимация с микрофон на целия екран. Това трябва да покаже, че функцията работи.

Въпреки това новите възможности показват как AI постепенно променя границата между помощна технология и постоянно присъстващ цифров наблюдател. При Apple това е особено интересно, тъй като компанията от години поставя защитата на личните данни сред основните си послания.

В крайна сметка новите функции на Apple Watch могат да бъдат полезни. Audio Intelligence например има очевидна практическа стойност. При Live Rewind и Siri Recap обаче въпросът е дали удобството ще бъде достатъчно, за да приемат потребителите и хората около тях идеята, че часовникът може да слуша и анализира разговори.

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