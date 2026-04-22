Астронавтите на борда на Международната космическа станция направиха сериозна технологична крачка напред, след като започнаха да разопаковат ново поколение лаптопи, предназначени да заменят вече остарелите системи. Става дума за специално конфигурирани версии на мобилните работни станции HP ZBook Fury G9, които вече постепенно се интегрират в ежедневната работа на екипажа от 74-тата експедиция.

Новите устройства не са просто ъпгрейд, а сериозен скок в производителността. Те разполагат с процесор Intel Core Ultra 9 vPro HX, графична карта Nvidia RTX Pro Blackwell и впечатляващите 128 GB DDR5 оперативна памет. Към това се добавят четири NVMe SSD диска по 2 TB, което означава, че астронавтите вече ще могат да обработват значително по-големи обеми данни директно на борда на станцията — нещо критично важно за научните експерименти и анализите в реално време.

Интересен детайл е, че тези лаптопи са адаптирани специално за условията в космоса. Международната космическа станция работи основно с постоянен ток, което изисква напълно различен подход към захранването. Затова HP е разработила специален адаптер, който позволява устройствата да функционират както в орбита, така и при стандартни условия на Земята. Това е ключово инженерно решение, което гарантира надеждност и съвместимост в една от най-екстремните среди за техника.

Процесът по модернизация не започва сега - първите бройки са изпратени още през октомври 2025 годи

на, но едва сега започва реалното им въвеждане в експлоатация. В момента на МКС се използват над 100 устройства на HP, включително лаптопи и принтери, като новите модели вече се считат за трето поколение изчислителни платформи на компанията в орбита.

С този ъпгрейд космическата станция не просто наваксва технологичното развитие на Земята, а на практика се доближава до съвременните стандарти за високопроизводителни изчисления. Това отваря вратата към по-сложни експерименти, по-бърза обработка на данни и дори потенциално използване на локален изкуствен интелект директно в космоса - нещо, което допреди няколко години звучеше като научна фантастика.

 

