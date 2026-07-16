Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Търсенето с изкуствен интелект на Google се оказа в центъра на нов спор за безопасността на децата в интернет. Американската организация Common Sense Media твърди, че ИИ функциите на търсачката могат да показват на непълнолетни потребители неподходяща, неточна и дори потенциално опасна информация. Според авторите на изследването съществуващите защитни механизми невинаги разпознават чувствителните заявки, а родителите и училищата не разполагат с отделен инструмент, чрез който да изключат единствено ИИ режима на търсене.

В рамките на проучването са били направени над 2500 заявки чрез профили, регистрирани на името на непълнолетни, а изследователите са проверили повече от 2000 източника, към които Google е насочвала потребителите. Тестовете са проведени между 16 май и 1 юли и не са включвали самостоятелното приложение Gemini, а само функциите с изкуствен интелект, интегрирани в търсачката. Според доклада системата в някои случаи е представяла хранителни разстройства като нормално поведение, показвала е съдържание, свързано със самонараняване и сексуални теми, и е препращала към телефон за подкрепа, който не изпълнява тази функция от 2023 година.

Изследователите са открили проблеми и при заявки, свързани със създаването на фалшиви видеоклипове. По техни данни търсачката не само е предоставяла информация за подмяна на лица във видео, но е показвала и съвети как подобна манипулация да бъде по-трудно разпознаваема. Притеснения има и за образователните отговори на системата. При въпроси за исторически събития тя е давала противоречива информация, а по други теми се е позовавала на форуми и публикации в социални мрежи, чиято достоверност трудно може да бъде проверена от по-млади потребители.

От Common Sense Media предупреждават, че тийнейджърите невинаги имат достатъчно развити умения за критична оценка на информацията. Когато един отговор е генериран и представен директно от Google, той може да изглежда по-надежден, отколкото всъщност е. Именно затова организацията настоява за по-строги ограничения, по-ясно обозначаване на съмнителното съдържание и възможност родителите и учебните заведения да деактивират само ИИ функциите, без напълно да спират достъпа до търсачката.

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Google оспорва тези заключения и твърди, че използваният набор от заявки е твърде ограничен, за да даде представителна картина за работата на системата. Компанията посочва, че не е успяла да възпроизведе част от описаните резултати и че при реална употреба хората обикновено задават допълнителни въпроси, чрез които ИИ получава повече контекст и може да предостави по-точен и безопасен отговор. От Google подчертават още, че търсачката има специални защити за деца и тийнейджъри, макар че към момента родителите могат да блокират само целия достъп до Google Search, а не отделно неговия ИИ режим.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
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