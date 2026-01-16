Глобалния пазар на чипове навлиза в нова ера на мащабни инвестиции и рекордни приходи

Глобалните приходи на полупроводниковата индустрия ще надхвърлят 1 трилион долара през 2026 г., което ще отбележи исторически момент за сектора. Това показват последните прогнози на аналитичната компания Omdia, според които бумът на изкуствения интелект е основният фактор зад този изключителен растеж. Засиленото търсене на чипове за AI ускорители, центрове за данни и облачни услуги променя из основи структурата на пазара и изтласква приходите до нива, немислими само преди няколко години.

Още през 2025 г. индустрията се очаква да отчете ръст на приходите от 20,3% на годишна база, подкрепен от по-силни от очакваните резултати през третото тримесечие и стабилен финал на годината. Най-сериозен принос за този скок имат сегментите DRAM и NAND памети, където ръстът остава безпрецедентен. Именно те ще изиграят ключова роля за прогнозирания пазарен растеж от 30,7% през 2026 г., като паметта и логическите микросхеми се превръщат в гръбнака на AI инфраструктурата.

Сегментът на изчислителната техника и съхранението на данни ще бъде водещият двигател на приходите от разработки на полупроводници, с очакван ръст от 41,4% през 2026 г. и обем над 500 млрд. долара. Основната причина е експлозивното търсене на сървъри за центрове за данни и високите цени на чиповете за памет в облачната екосистема. Паралелно с това, внедряването на AI функции в лаптопите и мащабният цикъл на обновяване на корпоративните системи допълнително подхранват пазара. Очаква се капиталовите инвестиции на четирите най-големи хипермащабни компании да достигнат 500 млрд. долара още през настоящата година и да продължат да растат.

Потребителската електроника и безжичните приложения също показват силни перспективи за растеж. Повишените цени на паметта, навлизането на сгъваеми смартфони от следващо поколение и възстановяването на продажбите на свързани устройства допринасят за позитивната динамика. Подобренията в AI-фотографията и обновяването на флагманските модели на Apple, Samsung и други производители се очаква да ускорят търсенето, както и да доведат до значителен ръст при носимите устройства, умните колонки и VR очилата.

Въпреки оптимистичната прогноза, анализаторите на Omdia посочват и редица макроикономически рискове. Сред тях са инфлационният натиск в САЩ, нарастващите разходи за труд и енергия, потенциални прекъсвания във веригите за доставки и ценови колебания, породени от огромните инвестиции в AI. Според старшия анализатор Майсон Роблес-Брус, без приноса на паметта и логическите микросхеми, ръстът на приходите би спаднал до едва 8%, което ясно показва колко концентрирано и специфично е настоящото търсене, движено от изкуствения интелект.

