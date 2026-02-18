След поскъпването на RAM паметта и графичните процесори, бумът на изкуствения интелект може да удари и пазара на твърди дискове. Причината е нарастващото търсене от страна на големите облачни оператори, които изграждат мащабни центрове за данни за обучение и обслужване на генеративни AI модели.

Още по темата

По време на последния финансов отчет главният изпълнителен директор на Western Digital, Ървинг Тан, заяви, че производственият капацитет на компанията за календарната 2026 г. е "почти изцяло разпродаден". Изказването се отнася до предварително ангажираните доставки към ключови клиенти, основно от облачния сектор.

Според специализирани издания, макар продуктите на Western Digital да продължават да са налични в търговската мрежа, ограниченото предлагане може да доведе до нова вълна от поскъпване, подобно на това при RAM, SSD устройствата и графичните карти през последните месеци.

По думите на Тан близо 90% от приходите на компанията идват от облачни услуги. Т.нар. hyperscalers - гигантските доставчици на облачни изчисления и съхранение на данни - увеличават инвестициите си, тъй като разширяването на AI възможностите изисква все по-големи обеми за съхранение с висока плътност.

Още през ноември издания като Tom's Hardware съобщиха, че поръчките за твърди дискове се изтеглят с години напред заради инвестициите в AI инфраструктура. Между септември и януари средните цени на твърдите дискове вече са се повишили с около 46%, което подсказва, че пазарният натиск се усеща.

Макар в Европа да се наблюдават първи признаци на стабилизиране при цените на RAM, при сторидж решенията ситуацията остава напрегната. Ако тенденцията се запази, надграждането на домашен компютър или изграждането на малък сървър може да стане още по-скъпо през 2026 г., тъй като AI индустрията продължава да изтегля все по-голям дял от глобалния хардуерен ресурс.

